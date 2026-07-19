GZSZ: Toni erfährt die bittere Wahrheit und bricht völlig zusammen

7.921 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ninas Fassade bröckelt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer mehr und ausgerechnet Toni ist ihr längst auf den Fersen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Ninas Fassade bröckelt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer mehr und ausgerechnet Toni ist ihr längst auf den Fersen.

Toni lässt es einfach keine Ruhe: Sind die Knöpfe auf dem Foto ihrer Mutter mit dem gefundenen Beweisstück identisch?
Toni lässt es einfach keine Ruhe: Sind die Knöpfe auf dem Foto ihrer Mutter mit dem gefundenen Beweisstück identisch?  © RTL

Ein Foto in der Wohnung ihrer Mutter hat die Ermittlerin auf die heiße Spur gebracht. Stimmen die markanten Knöpfe darauf mit dem abgerissenen Beweisstück überein, das in der Nähe der Tatwaffe gefunden wurde?

Zunächst schiebt sie den Gedanken beiseite, doch der ungeheuerliche Verdacht lässt ihr keine Ruhe. Als die Knöpfe tatsächlich identisch sind, muss sich die Polizistin mit einer schockierenden Frage auseinandersetzen: Was könnte ihre Mutter mit den Morden an Zoe und Carlos zu tun haben?

Achtung, Spoiler!

GZSZ: GZSZ: Als Julian ihn zur Rede stellt, gerät Nihat in Erklärungsnot
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Als Julian ihn zur Rede stellt, gerät Nihat in Erklärungsnot

Ninas Verhalten wird von Tag zu Tag seltsamer und schließlich erfährt die Kommissarin die schreckliche Wahrheit, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Unter dem ständigen Druck gesteht sie ihrer Tochter die Morde.

Toni schleicht mit dieser belastenden Erkenntnis beinahe apathisch über den Kiez. In einer dunklen Ecke bleibt sie stehen, lehnt sich an eine Mauer und lässt ihre Erkenntnisse noch einmal Revue passieren.

Als Toni die Wahrheit erkennt, schreit sie ihre Wut und Verzweiflung unter Tränen heraus.
Als Toni die Wahrheit erkennt, schreit sie ihre Wut und Verzweiflung unter Tränen heraus.  © RTL
Toni (l.) will von Nina das Motiv für die Morde erfahren, doch als ihre Mutter beharrlich schweigt ...
Toni (l.) will von Nina das Motiv für die Morde erfahren, doch als ihre Mutter beharrlich schweigt ...  © RTL
... stellt die Polizistin auf eigene Faust weitere Ermittlungen an und kommt dem düsteren Geheimnis näher.
... stellt die Polizistin auf eigene Faust weitere Ermittlungen an und kommt dem düsteren Geheimnis näher.  © RTL

Nina bricht unter dem Druck von Toni zusammen

Nina muss nach ihrem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht werden.
Nina muss nach ihrem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht werden.  © RTL / Rolf Baumgartner

Und dann bricht sie vollends zusammen. Unter Tränen schreit sie ihre Verzweiflung und Wut laut heraus. Sie kann einfach nicht begreifen, wie ihre eigene Mutter zu einer Doppelmörderin werden konnte.

Toni will unbedingt den Grund dafür verstehen und setzt Nina weiter zu, damit sie ihr das "Warum" erklärt. Doch die schweigt weiter beharrlich. Sie hat Angst, Toni endgültig zu verlieren, wenn die Polizistin erfährt, dass sie gar nicht ihr leibliches Kind ist.

Die Ermittlerin ist mit der Situation vollkommen überfordert und droht, ihre Mutter den Behörden auszuliefern. Vorher will sie aber noch das Motiv ergründen und stellt eigene Nachforschungen an.

GZSZ: Die kennt man doch: Sie ist die Neue bei GZSZ
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Die kennt man doch: Sie ist die Neue bei GZSZ

Nina weiß, dass ihre Tochter nicht lockerlassen wird, und entschließt sich gegen Jessicas Rat, ihr eine weitere Lüge aufzutischen. Davon lässt sich Toni aber nicht täuschen und fordert unerbittlich die Wahrheit ein, bis ihre Mutter schließlich zusammenbricht und ins Krankenhaus muss.

Ob Toni jetzt auch das schreckliche Geheimnis um ihre Identität lüftet und wie es um Nina steht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL

Mehr zum Thema Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ):