GZSZ: Toni erfährt die bittere Wahrheit und bricht völlig zusammen

Berlin - Ninas Fassade bröckelt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer mehr und ausgerechnet Toni ist ihr längst auf den Fersen.

Toni lässt es einfach keine Ruhe: Sind die Knöpfe auf dem Foto ihrer Mutter mit dem gefundenen Beweisstück identisch? © RTL

Ein Foto in der Wohnung ihrer Mutter hat die Ermittlerin auf die heiße Spur gebracht. Stimmen die markanten Knöpfe darauf mit dem abgerissenen Beweisstück überein, das in der Nähe der Tatwaffe gefunden wurde?

Zunächst schiebt sie den Gedanken beiseite, doch der ungeheuerliche Verdacht lässt ihr keine Ruhe. Als die Knöpfe tatsächlich identisch sind, muss sich die Polizistin mit einer schockierenden Frage auseinandersetzen: Was könnte ihre Mutter mit den Morden an Zoe und Carlos zu tun haben?

Achtung, Spoiler!

Ninas Verhalten wird von Tag zu Tag seltsamer und schließlich erfährt die Kommissarin die schreckliche Wahrheit, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Unter dem ständigen Druck gesteht sie ihrer Tochter die Morde.

Toni schleicht mit dieser belastenden Erkenntnis beinahe apathisch über den Kiez. In einer dunklen Ecke bleibt sie stehen, lehnt sich an eine Mauer und lässt ihre Erkenntnisse noch einmal Revue passieren.