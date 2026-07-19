GZSZ: Toni erfährt die bittere Wahrheit und bricht völlig zusammen
Berlin - Ninas Fassade bröckelt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer mehr und ausgerechnet Toni ist ihr längst auf den Fersen.
Ein Foto in der Wohnung ihrer Mutter hat die Ermittlerin auf die heiße Spur gebracht. Stimmen die markanten Knöpfe darauf mit dem abgerissenen Beweisstück überein, das in der Nähe der Tatwaffe gefunden wurde?
Zunächst schiebt sie den Gedanken beiseite, doch der ungeheuerliche Verdacht lässt ihr keine Ruhe. Als die Knöpfe tatsächlich identisch sind, muss sich die Polizistin mit einer schockierenden Frage auseinandersetzen: Was könnte ihre Mutter mit den Morden an Zoe und Carlos zu tun haben?
Achtung, Spoiler!
Ninas Verhalten wird von Tag zu Tag seltsamer und schließlich erfährt die Kommissarin die schreckliche Wahrheit, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Unter dem ständigen Druck gesteht sie ihrer Tochter die Morde.
Toni schleicht mit dieser belastenden Erkenntnis beinahe apathisch über den Kiez. In einer dunklen Ecke bleibt sie stehen, lehnt sich an eine Mauer und lässt ihre Erkenntnisse noch einmal Revue passieren.
Nina bricht unter dem Druck von Toni zusammen
Und dann bricht sie vollends zusammen. Unter Tränen schreit sie ihre Verzweiflung und Wut laut heraus. Sie kann einfach nicht begreifen, wie ihre eigene Mutter zu einer Doppelmörderin werden konnte.
Toni will unbedingt den Grund dafür verstehen und setzt Nina weiter zu, damit sie ihr das "Warum" erklärt. Doch die schweigt weiter beharrlich. Sie hat Angst, Toni endgültig zu verlieren, wenn die Polizistin erfährt, dass sie gar nicht ihr leibliches Kind ist.
Die Ermittlerin ist mit der Situation vollkommen überfordert und droht, ihre Mutter den Behörden auszuliefern. Vorher will sie aber noch das Motiv ergründen und stellt eigene Nachforschungen an.
Nina weiß, dass ihre Tochter nicht lockerlassen wird, und entschließt sich gegen Jessicas Rat, ihr eine weitere Lüge aufzutischen. Davon lässt sich Toni aber nicht täuschen und fordert unerbittlich die Wahrheit ein, bis ihre Mutter schließlich zusammenbricht und ins Krankenhaus muss.
Ob Toni jetzt auch das schreckliche Geheimnis um ihre Identität lüftet und wie es um Nina steht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL