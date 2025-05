GZSZ: Sie ist wieder da und "steht an einem aufregenden Wendepunkt"

Berlin - Am heutigen Dienstag kehrt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ein bekanntes Gesicht in den Kolle-Kiez zurück: Johanna ist wieder da!

Johanna (2.v.l.) kehrt nach mehr als einem halben Jahr überraschend in den Kolle-Kiez zurück. © RTL / Oliver Ziebe

Nachdem sie von einem dunklen Familiengeheimnis erfahren hatte, benötigte die Gerner-Tochter erst einmal Abstand von ihren Eltern und das im wahrsten Sinn des Wortes, denn sie nahm ein Jobangebot in Tokio wahr.

Jetzt kehrt "Motte", wie sie stets liebevoll von ihren Erziehungsberechtigten genannt wurde, also heim, um zu bleiben, denn Schauspielerin Charlott Reschke (20) steigt nach bestandenem Abitur und XXL-Auszeit in den Hauptcast der Daily Soap auf.

Ihre Pause hat sie unter anderem zum Reisen, aber auch zu einem dreimonatigen Kurs an einer Schauspielschule in New York City genutzt. Dabei habe sich die 20-Jährige "intensiv mit der Rolle Johanna beschäftigt und ihren Charakter analysiert", erzählt sie in einem RTL-Interview. Daher kenne sie Johanna jetzt noch besser als vorher.

Und wie geht es jetzt für ihre Figur weiter? "Johanna steht an einem aufregenden Wendepunkt ihres Lebens", blickt Reschke voraus. "Nach dem Abitur und einer prägenden Zeit in Tokio beginnt für sie nun der Einstieg ins Erwachsenenleben."