GZSZ: Verlässt dieser Serienliebling überraschend den Kolle-Kiez?
Berlin - Mit der Trennung von Toni und Erik hat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine Ära ihr Ende gefunden, aber könnte seine Affäre sogar noch weitaus größere Konsequenzen nach sich ziehen?
ErNi ist Geschichte! Spätestens seit Erik mit seinem Alibi für Matilda einen erneuten Fehltritt eingestanden hat, ist bei Toni endgültig der Ofen aus. Sie will nichts mehr mit ihrem Mann zu tun haben und schnellstmöglich die Scheidung vollziehen.
Auch Matilda zeigt ihm inzwischen die kalte Schulter - eine echte Beziehung ist undenkbar. Zudem ist der Koch durch seine Liebes-Eskapaden mittlerweile bei den meisten seiner Freunde unten durch. Lediglich John zeigt noch ein wenig Verständnis für seine Situation.
Nach und nach wird der Ex-Knacki sich seiner misslichen Lage bewusst. Was hält ihn eigentlich jetzt noch in seinem alten Leben und in Berlin? Diese Frage stellt er sich erst recht, nach einem Telefonat mit Merle, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Um sich ein wenig Ablenkung zu verschaffen, sucht Erik das Gespräch mit seiner Tochter: "Wat soll sein, Toni will jetzt die Scheidung", erklärt er ihr auf Nachfrage und äußert sein Verständnis für die Entscheidung seiner Noch-Ehefrau.
Wagt Erik einen Neuanfang in Brasilien?
Und auch seine Wohnsituation ist weiterhin unverändert, berichtet er seinem Kind. "Nee, is immer noch die Pritsche im Mauerwerk, aber meine Wäsche kann ick noch bei den Jungs waschen, immerhin", stellt er ein wenig sarkastisch fest.
Denn seine Freunde wollen ihn zurzeit nicht in der WG haben. Insbesondere Nihat lässt ihn immer wieder deutlich seine Ablehnung spüren.
Merle bemerkt offenbar, dass sich ihr Vater nach einem anderen Leben sehnt und macht ihm den möglicherweise folgenreichen Vorschlag, zu ihr zu kommen.
"Wie, Brasilien?", fragt Erik überrascht, um kurz darauf festzustellen: "Du, klar, Köche braucht man überall." Deutet der Ehebrecher damit etwa seinen Abschied vom Kiez an?
Ob Erik tatsächlich die Reißleine ziehen und Berlin den Rücken kehren wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner