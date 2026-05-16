GZSZ: Verlässt dieser Serienliebling überraschend den Kolle-Kiez?

Berlin - Mit der Trennung von Toni und Erik hat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " eine Ära ihr Ende gefunden, aber könnte seine Affäre sogar noch weitaus größere Konsequenzen nach sich ziehen?

Toni ist fertig mit Erik und will die Scheidung. © RTL / Rolf Baumgartner

ErNi ist Geschichte! Spätestens seit Erik mit seinem Alibi für Matilda einen erneuten Fehltritt eingestanden hat, ist bei Toni endgültig der Ofen aus. Sie will nichts mehr mit ihrem Mann zu tun haben und schnellstmöglich die Scheidung vollziehen.

Auch Matilda zeigt ihm inzwischen die kalte Schulter - eine echte Beziehung ist undenkbar. Zudem ist der Koch durch seine Liebes-Eskapaden mittlerweile bei den meisten seiner Freunde unten durch. Lediglich John zeigt noch ein wenig Verständnis für seine Situation.

Nach und nach wird der Ex-Knacki sich seiner misslichen Lage bewusst. Was hält ihn eigentlich jetzt noch in seinem alten Leben und in Berlin? Diese Frage stellt er sich erst recht, nach einem Telefonat mit Merle, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Um sich ein wenig Ablenkung zu verschaffen, sucht Erik das Gespräch mit seiner Tochter: "Wat soll sein, Toni will jetzt die Scheidung", erklärt er ihr auf Nachfrage und äußert sein Verständnis für die Entscheidung seiner Noch-Ehefrau.