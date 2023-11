GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi: Schwangerschaft wirkt sich auf Job aus

Chryssanthi Kavazi (34) hat bei Instagram durchblicken lassen, dass sie unter Schwangerschaftsdemenz leidet und Probleme hat, sich den Text für ihre GZSZ-Rolle zu merken. © Screenshot/Instagram/chriss_cross

Das hat aber keinesfalls mit ihrer fröhlich wachsenden Babykugel zu tun, sondern vielmehr mit dem Denkvermögen, wie die Promi-Dame bei Instagram mitteilte.

"Ich habe die krasseste Schwangerschaftsdemenz, die es gibt", gab Kavazi preis und entschuldigte sich schon einmal vorsorglich bei ihren Followern, sollte es ein wenig konfus zugehen, denn sie sei irgendwie der deutschen Sprache nicht mehr mächtig.

Und genau das bereite der 34-Jährigen zurzeit auch Probleme dabei, ihren Job als Schauspielerin auszuüben. Es falle ihr nämlich schwer, sich den Text zu merken. "Ich sage auch so viel durcheinander, das macht alles gar keinen Sinn!"

Ansonsten genießt die Ehefrau von Tom Beck (43) ihre zweite Schwangerschaft aber in vollen Zügen. "Ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde, aber gefühlt fühlt es sich wieder so an und alles fängt von vorn an", berichtete sie freudig in einem RTL-Interview.