GZSZ: Toni hegt einen schrecklichen Verdacht

Toni hat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich von Eriks Affäre erfahren, sie weiß jedoch noch nicht, dass er von ihrer eigenen Mutter gedeckt wurde.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Toni hat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich von Eriks Affäre erfahren, sie weiß jedoch noch nicht, dass er sogar von ihrer eigenen Mutter gedeckt wurde.

Bei einem Streit im Vereinsheim stellt sich Nina (M.) zwischen Toni und Erik.
Bei einem Streit im Vereinsheim stellt sich Nina (M.) zwischen Toni und Erik.  © RTL / Rolf Baumgartner

Nina wusste nämlich bereits seit geraumer Zeit von der Verfehlung ihres Schwiegersohnes, den sie in einem Wellness-Hotel in flagranti mit Matilda erwischt hatte.

Allerdings wollte sie dem Schwerenöter die Chance geben, seinen Seitensprung selbst einzugestehen, bevor ausgerechnet an dessen Geburtstag alles mit einem großen Knall aufflog.

Toni beendete daraufhin tief verletzt die Beziehung zu dem Koch und setzte ihn vor die Tür. Trost findet sie in den Armen ihrer Mutter, nichtsahnend, dass auch sie eine Mitwisserin ist.

GZSZ: Er ist der Neue bei GZSZ und macht auf wichtiges Thema aufmerksam
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Er ist der Neue bei GZSZ und macht auf wichtiges Thema aufmerksam

Als die beiden Erik im "Vereinsheim" zufällig über den Weg laufen und sich Nina zwischen ihn und ihre Tochter stellt, kommt der Polizistin ein schrecklicher Verdacht: Hat ihre Mutter etwa von der Affäre gewusst? Um endlich Klarheit zu haben, stellt sie sie zur Rede, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Mama, was hast Du eigentlich vorhin gemeint, als Du mit Erik gesprochen hast? Was hat er Dir immer wieder versprochen?", hakt die Kommissarin nach und bringt ihre Mutter damit in arge Erklärungsnot.

Toni kann Erik trotz seiner Liebesbekundungen kein Vertrauen mehr schenken.
Toni kann Erik trotz seiner Liebesbekundungen kein Vertrauen mehr schenken.  © RTL / Rolf Baumgartner
Toni (r.) ist tief enttäuscht, als sie erfährt, dass ihre Mutter Eriks Affäre vor ihr geheimgehalten hat.
Toni (r.) ist tief enttäuscht, als sie erfährt, dass ihre Mutter Eriks Affäre vor ihr geheimgehalten hat.  © RTL / Rolf Baumgartner

Toni ist vom Schweigen ihrer Mutter außerordentlich verletzt

Nina (l.) hat große Angst davor, dass ihr Toni (nicht im Bild) ihren Verrat nicht verzeihen kann und wird von Jessica getröstet.
Nina (l.) hat große Angst davor, dass ihr Toni (nicht im Bild) ihren Verrat nicht verzeihen kann und wird von Jessica getröstet.  © RTL / Rolf Baumgartner

Bislang konnte sie das düstere Geheimnis vor Toni verbergen, aber jetzt kann sie einfach nicht mehr lügen und gesteht ihr die ganze ungeschönte Wahrheit.

Schwer enttäuscht vom Schweigen ihrer Mutter wendet sich die Kommissarin von ihr ab und verkriecht sich. Als Erik sie dazu bringt, ihn noch einmal anzuhören, kann Toni seinen Liebesbekundungen einfach keinen Glauben mehr schenken.

Währenddessen hat Nina große Angst davor, dass ihre Tochter ihr den Verrat nicht verzeihen kann. Um die Wogen zu glätten, sucht Jessica das Gespräch mit ihrer Nichte.

GZSZ: Liebes-Aus bei GZSZ: Toni erfährt von der Affäre - ausgerechnet durch sie
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Liebes-Aus bei GZSZ: Toni erfährt von der Affäre - ausgerechnet durch sie

Ob sie Toni dazu bringen kann, Nina zu verzeihen und es ihr gelingt, die Familie zu versöhnen, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner

Mehr zum Thema Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ):