GZSZ-Toni ist vollkommen am Ende: Kann ER sie von ihrer Sucht befreien?

Berlin - Toni ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " durch ihre Tablettensucht vollkommen am Ende und riskiert sogar ihren Job bei der Polizei.

Zu ihrem Glück kommt ausgerechnet Erik genau in diesem Augenblick vorbei und verjagt den Ganoven. Er bemerkt sofort, dass mit seiner Ex-Freundin etwas nicht stimmt, die am ganzen Leib zittert!

Sie trifft sich mit dem Kriminellen, um ihm klarzumachen, dass sie seiner Forderung nicht nachkommen wird. Der will das aber nicht akzeptieren und wird gegenüber Ninas Tochter sogar handgreiflich.

Der Dealer verlangt, dass die Polizistin ihm seine beschlagnahmten Drogen aus der Asservatenkammer der Polizei wiederbeschafft, ansonsten will er sie bei ihren Kollegen anzeigen. Doch darauf will sich Antonia nicht einlassen.

Toni ist am Ende und bricht weinend in Eriks Armen zusammen. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Koch bringt sie nach Hause und setzt sich zu ihr aufs Bett. "Danke, geht schon wieder", versucht sie ihn daraufhin so schnell wie möglich wieder loszuwerden.

Doch Erik lässt nicht locker und will endlich wissen, was mit seiner großen Liebe los ist. "Wer war'n der Typ gerade? Wat wollte der? War dit 'n Knacki oder so, hat dit wat mit'm Job zu tun?", löchert er sie mit Fragen.

Toni hüllt sich zunächst aber nach wie vor in Schweigen. "Hey, ick will dir helfen", betont er und scheint endlich zu ihr durchzudringen, denn Tonis Fassade beginnt sichtlich zu bröckeln.

Schließlich bricht Toni weinend in seinen Armen zusammen: "Ich kann nicht mehr!"

Ob sie sich ihrem Ex jetzt endlich öffnen und sich bei der Bewältigung ihrer Tablettensucht helfen lassen wird, erfahrt Ihr am 30. Januar ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt auf RTL+.