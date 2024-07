GZSZ und der tiefe Fall des Carlos L.: Kehrtwende bei Alicia?

Katrin trägt eine große Mitschuld am gesellschaftlichen Absturz von Carlos. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach der Intrige von Katrin und Tobias samt Aufenthalt im Gefängnis ist der Bauunternehmer nie wieder so richtig auf die Beine gekommen.

Sein Stolz verbot es ihm, niedere Arbeiten in seiner Branche zu verrichten, sodass er sich schließlich als Chauffeur verdingte und bei der Millionärin Evelyn Steinburg landete, die ihm deutliche Avancen machte.

Sein großer Halt in dieser schweren Zeit war Alicia, die als einzige an seine Unschuld glaubte und immer für ihn da war. Doch auch diese Beziehung hat Carlos nun mit Lug und Betrug ruiniert, sodass er langsam aber sicher den Boden unter den Füßen verliert, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Der Ex-W&L-Chef sitzt auf einer Bank und telefoniert: "Ich habe Jahrzehnte Erfahrung in der Baubranche, also bin ich vielseitig einsetzbar", preist er seine Qualitäten für einen neuen Job an - vergeblich, wie seine Reaktion zeigt.