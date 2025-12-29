GZSZ: Will Zoe ihre eigene Tochter entführen?
Berlin - Lauras Rückkehr ist Zoe bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein Dorn im Auge, denn sie befürchtet, dass Johns Frau ihr Familienglück zerstören könnte.
Die Ex-Agentin hatte sich mit dem Vater ihrer Tochter gerade auf ein gemeinsames Sorgerecht verständigt, als Laura plötzlich aus den USA zurückkehrte und zu ihrem Überdruss dann ungeplant auch noch im Kolle-Kiez blieb.
Für Zoe stellt ihre Erzfeindin, die einst sogar auf ihrer Abschussliste stand, eine Bedrohung dar. Nach und nach gerät sie in einen Strudel der Angst und fällt in alte Verhaltensmuster zurück: Sie will sich für den Ernstfall wappnen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Aus Sorge um Clara plant sie die Entführung ihrer eigenen Tochter. Zu diesem Zweck erstellt sie am Computer gefälschte Pässe für Clara, Carlos und sich selbst.
Derweil hat ihr Mann ein Auge auf ihre Tochter und sucht vergeblich nach seiner Geldbörse. Er ahnt nicht, dass seine Frau sie entwendet hat, um an die Daten von seinem Pass zu kommen.
Zoe hat Angst, dass ihr Laura ihre Tochter wegnehmen will
"Hast Du etwa meine Geldbörse gemopst?", verdächtigt er die kleine Clara spaßeshalber, während Zoe ihn zu "Patrick Blum" macht. Sich selbst nennt sie Franziska und ihre Tochter Marie.
Mit dem Back-up-Plan in der Hinterhand, Berlin jetzt jederzeit verlassen zu können, ist Zoe zunächst erleichtert. Ihr Misstrauen wächst jedoch, als sie sieht, wie sich Clara und Laura einander annähern.
Umgehend wird sie wieder von ihrer irrationalen Angst befallen, sodass sie Laura sogar dazu auffordert, sich von Clara fernzuhalten. Und ihre Furcht soll noch weiter geschürt werden.
Gerade als sie sich bei ihrer Rivalin für ihr Fehlverhalten entschuldigen will, erfährt sie, dass Johns Frau Jo Gerner in einer dringlichen Angelegenheit um Hilfe ersucht. Will sie etwa versuchen, ihr Clara wegzunehmen?
Sie ahnt nicht, dass Laura Joachims Dienste aufgrund eines rechtlichen Problems bei "Female³" benötigt. Welche Folgen dieses Missverständnis haben wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner