GZSZ: Wird dieser Schicksalsschlag Jessica wieder aus der Bahn werfen?

Bei ihrer Ausbildung zur Krankenschwester hat sie sich nach und nach den Respekt ihrer Kollegen sowie auch der Vorgesetzten erarbeitet und scheint sich sehr wohl in ihrem neuen Job zu fühlen.

Philip versucht, Jessica schonend beizubringen, dass der Tod im Krankenhaus zum Alltag gehört. © RTL / Rolf Baumgartner

Gerade als die Blondine den Raum verlassen will, um das Wasser zu holen, geht der Alarm los.

Sofort eilt sie ans Bett der Patientin zurück, die sich nicht mehr regt. "Frau Kämmerer, bitte hören Sie mich?", redet sie auf die Dame ein, bevor sie unter Tränen die Wiederbelebung einleitet.

In diesem Augenblick kommt Philip mit zwei weiteren Schwestern herein und übernimmt die Reanimation. "Ein Milligramm Adrenalin, Beatmung", ordnet der Arzt umgehend an, während Jessica hilflos zusieht.

Allerdings kommt jede Hilfe zu spät und die Krankenschwester beginnt, von dem tragischen Vorfall mitgenommen, an ihrer Ausbildung zu zweifeln. Schließlich ist es Philip, der ihr einfühlsam klarmacht, dass der Tod bei der Arbeit im Krankenhaus leider zum Alltag gehört.

