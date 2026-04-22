Bombenalarm bei GZSZ: Für diesen Serienliebling war der Dreh besonders hart

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " liegen die Nerven blank: Dem Gerner-Clan ist eine Bombe untergeschoben worden – auch für die Darsteller kein alltäglicher Dreh.

Joachim findet eine Bombe, die seine Familie in Gefahr bringt. © RTL / Rolf Baumgartner

Zoe hat es geschafft, ihren perfiden Racheplan in die Tat umzusetzen – also beinahe zumindest, denn Joachims Großfamilie konnte dem Tod gerade noch einmal von der Schippe springen.

Die skrupellose Ex-Agentin hatte unter einem Vorwand fast alle Familienmitglieder ins Townhouse gelockt, wo sie dem Tod ins Auge blicken mussten: Plötzlich ließ sich die Wohnungstür nicht mehr öffnen und Telefon und Internet waren tot – keine Chance, Hilfe zu holen.

Und in ihrer Mitte befand sich eine Bombe – versteckt im Router –, die auf einen Schlag den gesamten Clan ausgelöscht hätte. Ein Serienmassaker dieser Größenordnung wäre aber wohl zu viel für die GZSZ-Fans gewesen und so war eigentlich von vornherein klar, dass das nicht das Ende sein kann.

"Da passiert doch wirklich was Dolles bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' – ein Crime, eine richtige Bomben-Geschichte und gerade über die Bombe wollte ich mal mit Euch drüber reden", erklärt Wolfgang Bahro (65) den Zuschauern in einem RTL-Interview.

Denn der Gerner-Darsteller hatte beim Dreh einen der anstrengendsten Parts, wie er erklärte, obwohl er ja eigentlich die ganze Zeit nur im Raum herumstand.