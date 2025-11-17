Neues Traumpaar bei GZSZ: Wird es bei Matilda und Nihat jetzt ernst?
Berlin - Geht da etwas zwischen Matilda und Nihat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"? Der Ex-Freund von Lilly will wissen, woran er bei der Gerner-Tochter ist.
Die beiden arbeiten seit längerer Zeit enger zusammen und haben hin und wieder auch schon die Laken glühen lassen.
An seinem Geburtstag wollte sie ihn zu einem Casino-Trip nach Monaco einladen. Da der Flug jedoch kurzfristig gecancelt werden musste, vergnügten sich die beiden im Hotel bei einer heißen Partie Strip-Poker.
Nihat beginnt jetzt langsam aber sicher jedoch Gefühle für Matilda zu entwickeln und versucht herauszufinden, ob das auf Gegenseitigkeit beruht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Bei einem gemeinsamen Essen im Townhouse hat er besonders gute Laune. "Wieso grinst Du so?", fragt Julians Zwillingsschwester. Daraufhin zeigt er ihr ein Video auf seinem Handy. "Wir, gestern Abend?", stellt sie überrascht fest.
Nihat freut sich besonders über die Schlagzeile: "Hat er das Herz der Bankiers-Tochter gewonnen? Zum zweiten Mal verkuschelt an der Seite ihres Kollegen. Ist es was Ernstes zwischen Matilda und dem Hottie?", liest er breit grinsend vor.
Nihat möchte wissen, woran er bei Matilda ist
Und genau das will er ergründen. "Wobei mich das schon interessieren würde", eröffnet er Matilda, die zunächst nicht versteht, was er genau meint. "Ob das was Ernstes ist zwischen uns?", klärt Nihat auf.
Mit dieser Frage hat er Matilda offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ihr Kollege geht noch einen Schritt weiter: "Für mich irgendwie schon", beichtet er ihr seine Gefühle und läuft Gefahr, sie damit komplett zu überfahren.
Schließlich hat Matilda nach der Geiselnahme ganz andere Sorgen. Immer wieder wird sie von Flashbacks heimgesucht, die Panikattacken bei ihr auslösen.
Und dann ist da natürlich auch noch ihre heimliche Schwärmerei für Erik, der inzwischen allerdings mit Toni verheiratet ist. Nach dem Geiseldrama findet sie aber ausgerechnet in seinen Armen Halt.
Ob Matilda Nihats Gefühle erwidert oder ihrem Verehrer einen Korb gibt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner