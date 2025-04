Nur eine Gastrolle? GZSZ-Fans wollen mehr von Lydia sehen

Berlin - Der Name Lydia Davis ist im Kosmos von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " noch nicht sehr geläufig - das könnte sich aber bald ändern, jedenfalls, wenn es nach den Fans geht.

Cosma Dujat (37) hat sich als Lydia Davis auf Anhieb in die Herzen vieler GZSZ-Fans gespielt. © Screenshot/Instagram/cosmadujat

Bei ihrem Kurzauftritt als Kamerafrau und Barkeeperin hat Cosma Dujat (37) - sie spricht ihren Namen selbst französisch aus - nämlich offenbar auf Anhieb einen bleibenden Eindruck bei den TV-Zuschauern hinterlassen.

"Auf Anhieb sympathisch. Mehr davon" und "Toller Auftritt, ich hoffe, wir sehen Dich wieder", jubelten die Fans unter einem GZSZ-Post bei Instagram und ließen ihr Herz-Emoticons zufliegen.

Dujat war (bislang) nur zwei Tage am Set in den Babelsberg-Studios zugegen und hat ihre Community dabei auch hinter die Kulissen mitgenommen, was ebenfalls sehr gut ankam.

Nina ist Lydia bei ihrem Abstecher in die Queer-Szene von Berlin begegnet und die beiden Frauen haben sich auf Anhieb verstanden und sogar geküsst - mehr ist aus dem Flirt (bisher) aber nicht geworden, denn ein eindeutiges Angebot der hübschen Blondine hat sie ausgeschlagen.