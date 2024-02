Sie ist die gar nicht so Neue bei GZSZ und hat schon für Heidi Klum gemodelt

Ob die zwei nun doch noch ein Liebespaar werden, wollte die 33-Jährige in einem RTL-Interview freilich noch nicht verraten, kündigte aber "viele unerwartete Situationen" an.

Die junge Chefin einer Sicherheitsfirma hatte es vor allen Dingen Jonas angetan, der schockverliebt war , bevor der seinen Unfall erlitt, durch den er an den Rollstuhl gefesselt ist. Jetzt wird es also ein Wiedersehen der beiden geben.

Aber halt, so neu ist das Gesicht doch gar nicht, werden sich jetzt die GZSZ-Fans denken und haben damit auch recht, denn Afaja hat schon einmal kurz im November 2023 in der Daily Soap mitgespielt. Demnächst kehrt sie in ihrer Rolle als Flora Kästner zurück.

Kommen Flo und Jonas einander wieder näher? © RTL / Rolf Baumgartner

Aufmerksamen TV-Zuschauern könnte Pauline aber sogar noch länger bekannt sein, denn der GZSZ-Neuling hat sogar schon unter Model-Mama Heidi Klum (50) gearbeitet und den Laufsteg von "Germany's Next Topmodel" erobert.

"Mit 19 bin ich in die 5. Staffel GNTM geraten - durch eine Wild-Card in der 'Wetten, dass..?'-Show", berichtete Afaja. Sie habe damals in der Nähe gewohnt und sei dem Aufruf in der ZDF-Sendung spontan gefolgt, erinnerte sie sich an "eine verrückte Zeit".

Am Ende belegte sie den geteilten sechsten Platz und modelte im Anschluss für große Firmen wie Samsung, Lexus, BMW oder Tchibo. Außerdem trat sie in Kurzfilmen, Werbespots und auch im Musikvideo zu "Wenn der Himmel weint" von Peter Maffay (74) auf.

Jetzt wird sie also Teil des GZSZ-Kosmos und hofft, "dass die Rolle 'Flo' bei den Zuschauer:innen gut ankommt". Wie sich Jonas und die sympathische Sicherheitschefin wiedersehen, erfahrt Ihr am 7. März ab 19.40 Uhr auf RTL und wie üblich eine Woche vorher bei RTL+.