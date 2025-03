Steht GZSZ bald die nächste Hochzeit ins Haus? "Fänd's schon schön"

Die Hoffnungen auf eine Hochzeit von Maren und Michi haben sich im vergangenen Dezember jäh zerschlagen. Zeit also, für ein anderes Langzeitpaar in die Bresche zu springen?

Da wird es doch langsam aber sicher Zeit, dass sich ein weiteres Traumpaar die Eheringe an die Finger steckt, schließlich ist in den vergangenen 30 Jahren schon 38 Mal das Jawort in der TV-Serie gegeben worden, wobei sich keiner so oft getraut hat wie Jo Gerner .

Toni und Erik gehen bei GZSZ schon seit sechs Jahren gemeinsam durch dick und dünn. © RTL / Rolf Baumgartner

Daraufhin eröffnet die Blondine ihm, dass sie mit ihrem Ex-Freund Arne zehn Jahre zusammen war und ihn sogar heiraten wollte, bevor er sie sitzen ließ.

"Na ja, vielleicht is dit ooch unser Jeheimnis, das dit Thema einfach keene Rolle spielt", stellt Erik fest. "Echt nicht?", fragt die Nichte von Tobias verwundert.

"Toni hat da null Bock druff", bestätigt der Ex-Knacki mit einem Kopfschütteln, woraufhin Alicia nachhakt, wie es denn bei ihm um den Gedanken an eine Hochzeit stehe.

"Ick fänd's schon schön, aber muss ooch nich", entgegnet er ihr. "Bist du echt so cool, oder tust du jetzt nur so?", fragt Pauls Freundin. "Toni is' so cool und sie is' die Frau für mich, ob mit oder ohne Ring is' doch ejal", betont Erik.

Er weiß jedoch nicht, dass Toni in diesem Augenblick die Treppe herunterkommt und hört, war er sagt - und vor allem kann er nicht ihren Gesichtsausdruck sehen, der einen Sinneswandel bei Ninas Tochter andeutet.

Ob "Erni" in naher Zukunft doch noch vor dem Traualtar stehen werden, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.