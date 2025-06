GZSZ-Traumhochzeit droht zu platzen: Lässt Erik seine Toni vorm Altar stehen?

"Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit", blickt die Schauspielerin voraus, denn während Toni sich verzweifelt auf die Suche nach Erik macht, bibbert der mit Matilda eingeschlossen in einem Kühllaster um sein Leben. Somit bekommt er im wahrsten Sinn des Wortes also doch die kalten Füße.

Und so ist es auch: "Wie man es von GZSZ kennt - auf die schönen Momente folgen auch gleich wieder ganz schön turbulente", erklärt Toni-Darstellerin Olivia Marei (35) beinahe schon poetisch in einem RTL-Interview .

Olivia Marei (35) hat einen kleinen Ausblick auf die Kapriolen bei der Hochzeit ihrer Serien-Figur Toni gegeben. © RTL / Anna Riedel

Als Ninas Tochter ihren Ehemann in spe schließlich findet, ist der Schock zunächst groß: "Was sie dann erlebt, kann sie so schnell erstmal nicht vergessen", deutet Marei an.

Ausgerechnet in den Armen von Matilda findet sie ihren Erik vor. Die zwei haben sich gegenseitig eng umschlungen mit ihrer Körperwärme gegen den Kältetod gestemmt. Kein schöner Anblick für Toni, die vom Kuss zwischen Matilda und ihrem zukünftigen Mann weiß.

"Auf einmal sind da neben der Angst um Erik plötzlich auch noch diese Zweifel. Ist da doch mehr zwischen Erik und Matilda?", stellt der GZSZ-Star in den Raum.

Einerseits vertraue Antonia ihrem Geliebten vollkommen, "andererseits schleicht sich auch immer wieder dieses ungute Bauchgefühl ein", deutet die Promi-Dame, die selbst eine Horror-Hochzeit durchleben musste, einen Fehlstart ins Eheleben für ERNI an.

Ob der verpatzte Hochzeitstag ein schlechtes Omen für die Ehe von Toni und Erik sein wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.