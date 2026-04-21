GZSZ-Star Anne Menden kehrt bald zurück: Verhalten löst Aufschrei bei Kritikern aus
Berlin - Anne Menden (40) hat erst Anfang Februar ihr erstes Kind zur Welt gebracht und will doch schon bald zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurückkehren.
Seit November befindet sich der Serien-Liebling in der Babypause, die nur bis zum Sommer andauern sollte, wie sie bei ihrem Abschied bereits angekündigt hatte.
Jetzt hat die Schauspielerin in einer Sonderausgabe der Reihe "GZSZ-Bargeflüster" verkündet, wann sie wieder vor der Kamera stehen will. Demnach wird sie schon im Juni wieder in den Studios Babelsberg für die Daily Soap drehen - nur wenige Monate nach der Geburt.
Die Entscheidung, so früh wieder einzusteigen, habe Menden ganz bewusst getroffen, denn der Beruf gehöre nach wie vor zu ihrer Identität. "Warum nicht beides kombinieren?", stellt sie fragend in den Raum.
In diesem Zusammenhang lobte der GZSZ-Star auch die familienfreundlichen Bedingungen am Set, die es ihr ermöglichen würden, ihre Mutterrolle und die Arbeit flexibel miteinander zu verknüpfen.
Allerdings gibt es offenbar auch Kritik an ihrer Herangehensweise - natürlich vornehmlich bei Social Media. Die lässt Anne aber erst gar nicht an sich heran.
Anne Menden und Gustav Masurek sprechen im "GZSZ-Bargeflüster" über ihre Familiensituation
Anne Menden und Gustav Masurek machen sich über Social-Media-Kritik "intern eher lustig"
Die 40-Jährige hatte nämlich bereits im Vorfeld verkündet, dass der Kindsvater Gustav Masurek (36) aktiv in die Nachwuchs-Betreuung eingebunden wird.
"Ich verstehe nicht, wo das Problem ist, wenn der Papa seinen Teil übernimmt", bekräftigt sie, denn für den TV-Star ist klar: Muttersein bedeutet nicht, sich selbst aufzugeben!
Auch ihr Verlobter steht über diesen negativen Kommentaren. Anstatt sich davon aus der Fassung bringen zu lassen, machen sie sich "intern eher lustig darüber", erklärt der 36-Jährige. Sie wollen einfach ihren eigenen Weg gehen und haben großes Vertrauen in ihre Entscheidung.
Jetzt heißt es aber erst einmal noch die Auszeit genießen. Die verbringt die kleine Familie aktuell in Paderborn - Gustavs Heimatstadt. Sobald es wieder zurück nach Potsdam geht, wird Masurek dann in die Rolle des Vollzeit-Daddys schlüpfen. Unterstützung erhält er dabei von seiner Mutter, die die beiden voraussichtlich für ein Jahr im Alltag begleiten wird.
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Titelfoto: RTL