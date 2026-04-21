GZSZ-Star Anne Menden kehrt bald zurück: Verhalten löst Aufschrei bei Kritikern aus

Berlin - Anne Menden (40) hat erst Anfang Februar ihr erstes Kind zur Welt gebracht und will doch schon bald zu " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zurückkehren.

Anne Menden (40) genießt ihre Babypause zurzeit in Paderborn, der Heimatstadt ihres Verlobten. © RTL

Seit November befindet sich der Serien-Liebling in der Babypause, die nur bis zum Sommer andauern sollte, wie sie bei ihrem Abschied bereits angekündigt hatte.

Jetzt hat die Schauspielerin in einer Sonderausgabe der Reihe "GZSZ-Bargeflüster" verkündet, wann sie wieder vor der Kamera stehen will. Demnach wird sie schon im Juni wieder in den Studios Babelsberg für die Daily Soap drehen - nur wenige Monate nach der Geburt.

Die Entscheidung, so früh wieder einzusteigen, habe Menden ganz bewusst getroffen, denn der Beruf gehöre nach wie vor zu ihrer Identität. "Warum nicht beides kombinieren?", stellt sie fragend in den Raum.

In diesem Zusammenhang lobte der GZSZ-Star auch die familienfreundlichen Bedingungen am Set, die es ihr ermöglichen würden, ihre Mutterrolle und die Arbeit flexibel miteinander zu verknüpfen.

Allerdings gibt es offenbar auch Kritik an ihrer Herangehensweise - natürlich vornehmlich bei Social Media. Die lässt Anne aber erst gar nicht an sich heran.