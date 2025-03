Was führt Carlos bei GZSZ im Schilde? "Schleimen konntest Du ja schon immer"

Seitdem versucht Carlos wieder Anschluss zu finden - besonders bei seinem alten Kumpel John, der ihre Freundschaft aber nicht wieder aufleben lassen will und ihm misstraut - zu Recht, schließlich steckte Carlos mit Zoe unter einer Decke und wollte ihr dabei helfen, John das "Mauerwerk" abzujagen .

John (l.) und Carlos nähern sich wieder an. © RTL / Rolf Baumgartner

Am darauffolgenden Morgen wundern sich Emily und Jessica über südamerikanische Klänge und Gerüche aus der Küche der WG. "Habe ich Hallus, oder siehst Du den auch?", fragt Jessi ihre Freundin verdutzt, als sie ihren tanzenden Ex-Mann erblickt.

"Buenos días!", begrüßt er die Frauen freudig und erklärt auf Emilys Nachfrage, dass John ihn netterweise auf der Couch übernachten lassen hat, und zum Dank habe er sich ums Frühstück gekümmert.

"Carlos ist mein Gast", erklärt John seinen Mitbewohnerinnen, die sich daraufhin lieber ins Bad verziehen. "Riecht gut, was macht der Kopf?", fragt er seinen Besucher, dem selbiger augenscheinlich noch dröhnt.

"Kaffee ist auch schon fertig", stellt John freudig überrascht fest. "Schleimen konntest Du ja schon immer", kann er sich einen kleinen Seitenhieb nicht ersparen. Die Männerfreundschaft scheint also auf bestem Weg für ein Comeback zu sein.

Doch Carlos wird noch eine andere wichtige Rolle in Johns Leben einnehmen. Was das sein wird und was das Ganze mit Zoe zu tun hat, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.