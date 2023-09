Kult-Kommentator Frank Buschmann pestet gegen den Fernsehpreis

Köln - Er polarisiert gern, am Donnerstagabend hat Kommentator Frank Buschmann (58) seinem Ruf mal wieder alle Ehre gemacht!

Frank Buschmann (58) polarisiert gern und nimmt dabei nie ein Blatt vor den Mund. © IMAGO / wolf-sportfoto

Der Sportreporter, der seit Jahrzehnten im Fußball tätig ist, aber auch ein ganz großes Herz für den "Randsport" hat, verfolgte die Verleihung des deutschen Fernsehpreises.

In der Kategorie "Beste Sportsendung" räumte dabei das ZDF für die Berichterstattung während der WM 2022 in Katar ab. Das brachte Buschmann so richtig auf die Palme.

Sat.1 übertrug die Veranstaltung und gratulierte alle Gewinner auf "X" (ehemals Twitter). Unter den Post für den sportlichen Preis, schrieb der Kommentator: "Das ist jetzt nicht wahr, oder?".

Doch was störte ihn daran? Auch Nachfrage erklärte er, dass er die Berichterstattung über die Darts-WM von Sport1 als Preisträger für wesentlich geeigneter gehalten hätte.

"Darts war eine außergewöhnliche Berichterstattung. Einfach mal erfrischend anders. Meine Meinung", so Buschmann. In der Tat lieferten Moderatorin Jana Wosnitza (29) und Kommentator Basti Schwele (47) einen tollen Job ab.