RTL gibt nächste "Let's Dance"-Kandidatin bekannt! Ist auch Ex-Teenie-Schwarm dabei?

Köln - Der " Let's Dance "-Cast füllt sich immer weiter: Am Donnerstag wurde die nächste Promi -Kandidatin offiziell vorgestellt. Darüber hinaus soll auch ein ehemaliger Teenie-Schwarm das Tanzbein in der 19. Staffel der beliebten RTL -Show schwingen.

Nehmen auch in diesem Jahr die Kandidatinnen und Kandidaten ganz genau unter die Lupe (v.l.n.r.): die "Let's Dance"-Juroren Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61). © Frank W. Hempel/RTL+ /dpa

Mit einem kurzen Video auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagramkanal hat der TV-Sender offenbart, dass Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) das prominente Tanzparkett betreten wird.

"Ich bin Anna-Carina Woitschack. Man kennt mich als Schlagersängerin. In den letzten Jahren durfte ich auch so ein bisschen Reality-Luft schnuppern", sagt die 33-Jährige in dem Video und spielt damit auf ihre Teilnahmen an den RTL-Shows "Die Verräter" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an.

Zwar habe sie gehörigen Respekt vor den anstehenden Aufgaben und den manchmal harten Urteilen der Juroren Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58). Schließlich habe sie bislang "noch nie irgendwas mit professionellem Tanzen am Hut gehabt."

Dennoch freue sie sich in allererster Linie, nun auch bei "Let's Dance" dabei sein und sich "selbst challengen" zu dürfen, an ihre Grenzen zu kommen und "vielleicht auch über diese Grenzen hinauszugehen."

Für ihre Zeit bei der Show hat sie sich zudem viel vorgenommen: Die 33-Jährige verspricht, Woche für Woche "wirklich alles zu geben und mich auch weiterzuentwickeln, mich zu steigern und dabei vor allem niemals den Spaß zu verlieren."