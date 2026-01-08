RTL gibt nächste "Let's Dance"-Kandidatin bekannt! Ist auch Ex-Teenie-Schwarm dabei?

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack wird an der RTL-Show "Let's Dance" teilnehmen. Zudem gibt es Spekulationen um Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer.

Von Tobias Kremer

Köln - Der "Let's Dance"-Cast füllt sich immer weiter: Am Donnerstag wurde die nächste Promi-Kandidatin offiziell vorgestellt. Darüber hinaus soll auch ein ehemaliger Teenie-Schwarm das Tanzbein in der 19. Staffel der beliebten RTL-Show schwingen.

Nehmen auch in diesem Jahr die Kandidatinnen und Kandidaten ganz genau unter die Lupe (v.l.n.r.): die "Let's Dance"-Juroren Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61).
Nehmen auch in diesem Jahr die Kandidatinnen und Kandidaten ganz genau unter die Lupe (v.l.n.r.): die "Let's Dance"-Juroren Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61).  © Frank W. Hempel/RTL+ /dpa

Mit einem kurzen Video auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagramkanal hat der TV-Sender offenbart, dass Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) das prominente Tanzparkett betreten wird.

"Ich bin Anna-Carina Woitschack. Man kennt mich als Schlagersängerin. In den letzten Jahren durfte ich auch so ein bisschen Reality-Luft schnuppern", sagt die 33-Jährige in dem Video und spielt damit auf ihre Teilnahmen an den RTL-Shows "Die Verräter" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an.

Zwar habe sie gehörigen Respekt vor den anstehenden Aufgaben und den manchmal harten Urteilen der Juroren Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58). Schließlich habe sie bislang "noch nie irgendwas mit professionellem Tanzen am Hut gehabt."

Dennoch freue sie sich in allererster Linie, nun auch bei "Let's Dance" dabei sein und sich "selbst challengen" zu dürfen, an ihre Grenzen zu kommen und "vielleicht auch über diese Grenzen hinauszugehen."

Für ihre Zeit bei der Show hat sie sich zudem viel vorgenommen: Die 33-Jährige verspricht, Woche für Woche "wirklich alles zu geben und mich auch weiterzuentwickeln, mich zu steigern und dabei vor allem niemals den Spaß zu verlieren."

Das sagt Anna-Carina Woitschack zu ihrer "Let's Dance"-Teilnahme

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) freut sich auf ihre Zeit auf dem Tanzparkett.
Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) freut sich auf ihre Zeit auf dem Tanzparkett.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Tokio-Hotel-Star soll ebenfalls an "Let's Dance" teilnehmen.

Mit der Magdeburger Band Tokio Hotel füllt Schlagzeuger Gustav Schäfer (37, r.) auch international die Hallen.
Mit der Magdeburger Band Tokio Hotel füllt Schlagzeuger Gustav Schäfer (37, r.) auch international die Hallen.  © Annette Riedl/dpa

Darüber hinaus will die BILD erfahren haben, dass auch Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) Teil der 19. Staffel sein wird. Eine offizielle Bestätigung der Personalie seitens RTL steht allerdings noch aus.

Klar ist aber: Eine Teilnahme des Drummers wäre eine kleine Sensation. Immerhin stehen sonst eigentlich Frontmann Bill Kaulitz (36) und sein Zwillingsbruder Tom (36) im Fokus der Öffentlichkeit.

Zuvor hatte der Kölner TV-Sender bereits sechs andere Promi-Teilnehmer enthüllt. Neben Comedian Simon Gosejohann (49) und GZSZ-Star Jan Kittmann (42) werden sich auch die Schauspielerinnen Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52), Sängerin Nadja Benaissa (43) sowie Reality-Sternchen Vanessa Borck (29) auf dem Tanzparkett versuchen.

