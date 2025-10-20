Promi Big Brother: Joyn-App stürzt ab, drei Bewohner schon raus

Köln - Der zweiwöchige Knast lässt seine Gefangenen frei! Kurz nach dem Sendestart von " Promi Big Brother " am Montagabend war für den ersten Insassen schon Schluss. Zudem streikte die Joyn-App.

Andrej Mangold (38, r.) ist Sechster geworden. © Joyn

Nur sieben Minuten nach Beginn der Primetime-Sendung bei SAT.1 musste Andrej Mangold (38) auch schon ausziehen. Für ihn bleibt die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro ein unerreichter Traum.

Der Ex-Bachelor wurde schon in der Nacht zu Sonntag rausgewählt. Aufgrund eines technischen Problems beim Voting, das ein reibungsloses Auszählen nicht mehr garantierte, durfte er wieder einziehen.

21.07 Uhr war es auch für Erik aka Satansbratan (26) aus und vorbei. Weil er ein Stapel-Spiel falsch verstanden hatte, konnte er sich nicht safen, landete mit Michael Naseband (60) auf der Exit-Liste - und erhielt weniger Anrufe, brach in Tränen aus.

Bei dieser Abstimmung sei laut Moderatorenangaben sogar zwischenzeitlich die Joyn-App abgestürzt, was aber keinen Einfluss auf das Voting gehabt haben soll.

Laura Lettgen aka Laura Blond (30) wurde um 21.44 Uhr undankbare Vierte, sammelte im direkten Duell weniger Stimmen als Harald Glööckler (60). Damit stand fest: Nach Leyla Heiter (2024) und Yeliz Koc (2023) wird wieder ein Mann gewinnen.