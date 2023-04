"Shopping Queen"-Finale aus Dresden: Katrin wird zu Nina Hagen - doch wen kürt Guido zur Siegerin?

Dresden - Dresden hat eine neue "Shopping Queen"! Doch bevor Guido Maria Kretschmer (57) in der fünften und letzten Folge aus der sächsischen Landeshauptstadt eine Siegerin kürte, durfte sich am Freitag noch Krankenschwester Katrin (41) unter dem Motto "Best dressed - Zeige, dass du genauso modisch bist wie die Stars" beweisen. Reichte ihr Nina-Hagen-Look am Ende sogar für Platz 1?