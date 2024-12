Söder, Weidel, Scholz und Lauterbach: ProSieben verbreitet gezielt "Fake News"

Unterföhring - ProSieben verbreitet "Fake News" – und das völlig bewusst und ohne es zu verstecken. Gut, so manche selbsternannte Medien-"Skeptiker" werden da ohnehin ihre gut antrainierte Meinung haben, die sie jetzt vorhersehbarerweise in die Kommentarspalten hämmern. In diesem TV-Konzept geht es aber konkret um eines: Satire – per Künstlicher Intelligenz (KI).