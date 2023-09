Indizien sprechen dafür: Ist sie die neue Frau bei bekannter Dating-Show?

Frankfurt am Main - Zuletzt wurde es ziemlich ruhig um Influencerin Aurelia Lamprecht (26). So ruhig, dass nun vermutet wird, dass die 26-Jährige die neue Frau bei einem bekannten Datingformat werden könnte.

Die Rede ist von "Make Love, Fake Love"! Bei der Kuppelshow versucht eine prominente Dame, ihren Herzensmann zu finden, dabei musste die letztjährige Staffel-Kandidatin Yeliz Koc (29) gemeinsam mit zehn Herren in eine Villa auf Mallorca ziehen, um dort im besten Fall ihren Mr. Right zu finden.

Aurelia Lamprecht ist bereits aus den Trash-TV-Formaten "Love Island" und "Are You The One – Realitystars in Love" bekannt. © Instagram/Screenshot/aurelialamprecht

Demnach sei die ehemalige "Love-Island"-Teilnehmerin momentan offline und poste nur noch vorgedrehten Content. Außerdem würde der aktuelle zeitliche Rahmen für die Social-Media-Pause mit den Dreharbeiten zu "Make Love, Fake Love" in etwa übereinstimmen.

Unter dem TikTok-Video von "trashteav" (über 100.000 Follower), die sich, wie der Name des Kanals schon sagt, ausschließlich mit Trash-TV auseinandersetzt, würden sich die meisten Anhänger des gepflegten Entspannungsfernsehens fürs Gehirn über Aurelia als enttarnende Liebesfrau freuen. "Das wäre ja so fresh, Aurelia ist so eine süße und nice Person", lautet beispielsweise ein Kommentar zum Gerücht.

Aber es gibt auch kritische Stimmen, die sich Sorgen um den mentalen Zustand der brünetten Beauty machen. "Ich hoffe nicht, dass sie es ist. Ich liebe sie, aber diese Sendung würde sie mental zerstören nach ihren Erfahrungen", erinnern sich einige User an Aurelias enttäuschende Storys mit Henrik Stoltenberg (26) bei "Love Island" oder mit Diogo Sangre (28) sowie Danilo Sellaro bei "Are You The One – Realitystars in Love".