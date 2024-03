Doppelte Premiere für "Wer stiehlt mir die Show?": Zum Staffel-Finale steht alles unter Wasser

Ordentlich Umdrehungen in der Unterwasserwelt: Klaas Heufer-Umlauf (40, l.) und Sarah Connor (43) stimmen sich auf das Staffel-Finale ein. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Eröffnend sang sie den vielleicht souligsten und gefühlvollsten Diss-Track der Geschichte gegen ihre Kontrahenten Klaas Heufer-Umlauf (40), Joko Winterscheidt (45) und Lena Meyer-Landrut (32).

Zu der Last-Moderations-Chance-Siegerin Connor und den drei Promis gesellte sich noch Wildcard-Kandidatin Ella (21) aus Kiel.

Und Connor – die alle Spielregeln für jede Runde einsang – konnte gleich eine richtig große Premiere ankündigen. Denn der Gewinner sollte nicht wie sonst immer auf dem Cover eines Rätselheftes landen.

Wer in der letzten Sendung als Sieger aus dem Studio geht, wird vor dem Gebäude mit der Stirn in weichen Beton gedrückt und eröffnet mit dieser Bodenplatte den hauseigenen "Walk of Brain" – angelehnt natürlich an den "Walk of Fame" in Hollywood.

Außerdem gab es für jeden Mitspieler einen netten, blauen Drink mit ordentlich "Umdrehungen", wie er angekündigt wurde. Dem Verhalten nach wurde offenbar wirklich nicht an Alkohol gespart.