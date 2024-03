"Wer stiehlt mir die Show?": Mit dieser Eröffnung hebt Klaas die Sendung auf ein neues Level

Unterföhring - " Wer stiehlt Klaas die Show? " Nach dem Machtwechsel in der Vorwoche kommt nun das, wovon Joko Winterscheidt (45) insgeheim sicher gehofft hatte, dass es nie eintreffen würde: Sein Dauer-TV-Partner und Freund Klaas Heufer-Umlauf (40) übernimmt das Ruder der Sendung.

Show kann er: Klaas Heufer-Umlauf (40, M.) hat die Eröffnung auf ein neues Level gehoben. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Entsprechend wird bereits die Eröffnung der vierten Folge in dieser siebten Staffel etwas ganz Besonderes werden. Um nicht zu sagen: sensationell.

Achtung, Spoiler: Wir verraten Euch, wie die ersten Minuten der Sendung am Sonntagabend aussehen werden.

Zu Vangelis' "Conquest of Paradise" wird Winterscheidt persönlich für Klaas das Publikum anheizen und ihnen klarmachen: "Auf diesen Moment hat er sich wirklich monatelang vorbereitet."

Dann kommt die Action: Mit einem Tom-Cruise-würdigen Sprung aus einem Flugzeug singt sich Klaas zuerst seinen eigenen Titelsong, ehe er - im Studio angekommen - mit vielen CO2-Kanonen, Feuerwerk und Effekten den eigentlichen Titelsong der Show "The Man" (von "The Killers") zusammen mit Staffel-Kandidatin Lena Meyer-Landrut (32) performen wird.

"Das wird heute nichts Geringeres als eine Absage an die Bescheidenheit", kündigt Heufer-Umlauf an. "Das [der Applaus] geht direkt rein in meine Persönlichkeitsstörung."