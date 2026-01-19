Zoff um Pocher-Video: Comedian selbst will den Clip nicht kennen
Köln - Oliver Pocher (47) steckt weiterhin mitten im Gerichtszoff mit Christian Düren (35) und bringt im TV neue Details ins Spiel. Besonders pikant: Das berüchtigte Streitvideo will der Comedian selbst nie gesehen haben.
Am Sonntagabend saß der 47-Jährige bei "Exclusiv - Weekend" Frauke Ludowig (62) gegenüber und wirkte alles andere als entspannt. Thema war der laufende Prozess, in dem Pocher seinem Rivalen vorwirft, ihn mit einem privaten Clip unter Druck gesetzt zu haben.
Dabei stellte Oli klar: Er kenne das Video nicht, sei aber "dabei gewesen". Neben seiner Ex-Frau Amira Aly (33) und ihm seien auch seine Kinder auf den Aufnahmen zu sehen.
Der Frage nach körperlichen Auseinandersetzungen wich Pocher aus, räumte jedoch ein: "Wir haben uns schon berührt, sagen wir mal so."
Dennoch stehe für ihn weniger der private Streit im Fokus, sondern das, was danach passiert sein soll: Christian, als neuer Partner seiner Ex-Frau, habe mit dem Material gedroht, falls Oli weiterhin Witze über ihn mache.
"Es gab ja auch ein Treffen zwischen Christian Düren und mir und Christian Düren hat mich in diesem Treffen auch eindeutig erpresst", so der 47-Jährige.
Oliver Pocher spricht von Karriere-Schaden durch das Video
Im Zusammenhang mit dem Prozess rund um das Video sprach Pocher von beruflichen Konsequenzen: abgesagte Auftritte, gestrichene TV-Formate wie "Schlag den Star", geplatzte ProSieben-Projekte und sogar entfallene Tourpläne mit Comedy-Kollege Luke Mockridge (36).
Düren bestreitet derweil diese Darstellung. Vor Gericht erklärte er, das Video nur mit seiner Partnerin besprochen und "bald gelöscht" zu haben. Von Erpressung könne keine Rede sein.
Auch die Trennung von Amira kam bei RTL zur Sprache. Pocher zählte Alltagskonflikte auf, sagte aber auch, Gesprächsangebote seinerseits seien ins Leere gelaufen.
Ein Schlussstrich sei für ihn keine Fehlentscheidung gewesen. Mit der heutigen Amira könne er sich sowieso keine Beziehung mehr vorstellen.
Dennoch betont er immer wieder seine Rolle als Vater, denn der Streit betreffe auch die gemeinsame Elternschaft. Bis im Prozess geklärt werden soll, wer wann von dem Clip wusste, bleibt die private Lage wohl angespannt.
