Zoff um Pocher-Video: Comedian selbst will den Clip nicht kennen

Köln - Oliver Pocher (47) steckt weiterhin mitten im Gerichtszoff mit Christian Düren (35) und bringt im TV neue Details ins Spiel. Besonders pikant: Das berüchtigte Streitvideo will der Comedian selbst nie gesehen haben.

Oliver Pocher (47, r.) hat Strafanzeige gegen Christian Düren gestellt und wirft ihm Erpressung vor. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Am Sonntagabend saß der 47-Jährige bei "Exclusiv - Weekend" Frauke Ludowig (62) gegenüber und wirkte alles andere als entspannt. Thema war der laufende Prozess, in dem Pocher seinem Rivalen vorwirft, ihn mit einem privaten Clip unter Druck gesetzt zu haben.

Dabei stellte Oli klar: Er kenne das Video nicht, sei aber "dabei gewesen". Neben seiner Ex-Frau Amira Aly (33) und ihm seien auch seine Kinder auf den Aufnahmen zu sehen.

Der Frage nach körperlichen Auseinandersetzungen wich Pocher aus, räumte jedoch ein: "Wir haben uns schon berührt, sagen wir mal so."

Dennoch stehe für ihn weniger der private Streit im Fokus, sondern das, was danach passiert sein soll: Christian, als neuer Partner seiner Ex-Frau, habe mit dem Material gedroht, falls Oli weiterhin Witze über ihn mache.

"Es gab ja auch ein Treffen zwischen Christian Düren und mir und Christian Düren hat mich in diesem Treffen auch eindeutig erpresst", so der 47-Jährige.