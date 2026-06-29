Hitzeblog für Dresden: Gewitter über der Stadt - Urlaubsmaschine in Warteschleife

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27. Juni, 16.16 Uhr: Klimageräte und Ventilatoren sucht man in Dresden vergeblich

Um sich bei den hohen Temperaturen abzukühlen, greifen viele zum Ventilator. Doch wer noch auf der Suche danach ist, braucht Glück - in zahlreichen Dresdner Märkten sind Ventilatoren und Klimageräte ausverkauft. Die Sache scheint ernst: Im MediaMarkt und Saturn weist die Telefonhotline bereits daraufhin, dass Klimageräte und Ventilatoren inzwischen restlos ausverkauft sind. Die Bestände seien komplett erschöpft, eine Auskunft über die Verfügbarkeit der beliebten Geräte könne man derzeit nicht geben, heißt es da. Auch der OBI Markt auf der Bodenbacher Straße muss seine Kunden enttäuschen. Die Nachfrage nach Ventilatoren und Klimageräten sei so stark gewesen, dass die Regale seit Freitagnachmittag leer geräumt sind, wie ein Mitarbeiter auf TAG24-Nachfrage erklärt. Erst ab Montag ist mit neuem Warenbestand zu rechnen. Lediglich im Hornbach im Stadtteil Prohlis waren am Samstagnachmittag noch die letzten drei Ventilatoren verfügbar, schnell sein lohnt sich also. Mit Klimageräten konnte der Markt aber auch nicht mehr dienen. "Der Ansturm ist immer noch groß. Bei diesem Wetter noch schlimmer", so eine Mitarbeiterin.

Wer jetzt noch einen Ventilator ergattern will, braucht Glück. © Hendrik Schmidt/dpa

27. Juni, 12.18 Uhr: Biomarkt mit solidarischer Hitze-Aktion

Als Zeichen der Solidarität bietet die Verbrauchergemeinschaft Dresden (VG) ihren Biomarkt an der Friedensstraße am Samstag (16 bis 21.30 ) und Sonntag (12 bis 21.30 Uhr) als Rückzugsort vor der Hitze an. "An diesem Wochenende öffnet die Genossenschaft in der Dresdner Neustadt einen ihrer Biomärkte als kostenlosen, klimatisierten Rückzugsort für hitzegeplagte Bürgerinnen und Bürger. Da die Kälteanlagen der Märkte ohnehin durchlaufen müssen, nutzt die VG die Gunst der Stunde, um den Dresdnern ein kühles Fleckchen zum Verweilen zu bieten", schrieb die Verbrauchergemeinschaft in einer Mittelung am Samstag. Es ist zu beachten, dass am Sonntag kein Einkauf möglich ist. Für Trinkwasser sei jedoch gesorgt.

Wer will, kann sich am Wochenende im VG Biomarkt in der Dresdner Neustadt abkühlen. © Eric Münch

27. Juni, 7.42 Uhr: 39 Grad in Dresden - Warnung vor extremer Hitze

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am heutigen Samstag in Dresden vor extremer Hitze. "Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden zu rechnen", teilte der DWD mit. Die amtliche Warnung gilt für den Zeitraum zwischen 11 und 19 Uhr. Für Dresden sind am Samstagmittag dabei 38 Grad vorhergesagt. Am späten Nachmittag sogar 39 Grad.

Aufgrund der hohen Temperaturen ist es besonders wichtig, viel zu trinken (Wasser). (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

26. Juni, 19.55 Uhr: Finale der Alaunstraßen-Aktionsreihe abgesagt

Das für Sonntag geplante Finale der Aktionsreihe "Spiel, Spaß & gute aLaune" unter dem Motto "Buntstifte, Bobbycar & Bällebad" muss gestrichen werden. Angesichts der extremen Temperaturen wäre insbesondere für Kinder ein längerer Aufenthalt auf der nahezu vollständig versiegelten Alaunstraße gesundheitlich nicht vertretbar gewesen, heißt es von der zuständigen Initiative "Verkehrswende Dresden". Die Absage unterstreiche die Notwendigkeit einer grundlegenden Umgestaltung der Alaunstraße. "Während sich Hitzewellen infolge des Klimawandels häufen, fehlt es im dicht bebauten Quartier an Bäumen, Verschattung und entsiegelten Flächen", lautet die Kritik. Man fordere eine dauerhafte Verkehrsberuhigung durch den Wegfall des Durchgangsverkehrs. "Die freiwerdenden Flächen sollen langfristig für Begrünung, schattenspendende Bäume und Sitzgelegenheiten genutzt werden."

Das Finale der Aktionsreihe "Spiel, Spaß & gute aLaune" entfällt. © Verkehrswende Dresden

26. Juni, 17.32 Uhr: Kein Kleidertausch am Sonntag

Am Sonntag wird kein Kleidertausch vor dem Kulturzentrum Scheune im Szeneviertel Äußere Neustadt stattfinden. "Für Sonntag sind 40 Grad prognostiziert. So macht Tauschen keinen Spaß!", schreibt Greenpeace als Organisator. Man werde so bald wie möglich einen Ersatztermin bekanntgeben.

Der Kleidertausch am Sonntag vor der Scheune ist abgesagt. © Greenpeace

26. Juni, 16.49 Uhr: Monty-Python-Dreier fällt Hitze zum Opfer

Die TheaterRuine St. Pauli in der Dresdner Neustadt muss ihren Monty-Python-Dreier für Freitag-, Samstag- und Sonntagabend canceln. "Tut uns leid. Wir hätten gern für Sie Kreuze verteilt und mit Ihnen Heilige Grale gesucht, aber wenn die Temperaturen infernalische Höhen erreichen, macht's wirklich keinen Spaß mehr", nehmen die Organisatoren die Absage mit Humor. Alle über den Online-Vorverkauf erstandenen Karten würden automatisch rückerstattet, anderweitig vorab erworbene Karten könnten für einen späteren Termin verwendet, oder ebenfalls unkompliziert über die Theaterkasse rückerstattet werden.

26. Juni, 16.07 Uhr: Spielplan-Änderungen bei Landesbühnen Sachsen

Die Landesbühnen Sachsen haben aufgrund der Hitze zwei Änderungen im Spielplan angekündigt. So entfällt das Gastspiel des Dresdner Kreuzchores auf der Felsenbühne Rathen am Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Gleiches gilt für die Tagesvorstellungen des Musicals "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg am Samstag und Sonntag. Bei den Landesbühnen gekaufte Tickets können auch dort umgetauscht oder zurückgegeben werden. Für anderweitig erworbene Karten ist die jeweilige Vorverkaufsstelle zuständig. Nicht betroffen von den Ausfällen ist die Abendvorstellung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am Freitag um 18 Uhr. Ebenso kann "Der Freischütz" am Freitag und Samstag um 19:30 Uhr aufgeführt werden.

Der Dresdner Kreuzchor wird am Sonntagnachmittag nicht auf der Felsenbühne Rathen auftreten. (Archivbild) © Eric Münch

26. Juni, 15.09 Uhr: Sowjetischer Garnisonsfriedhof wegen erhöhter Waldbrandgefahr geschlossen

Aufgrund der aktuell anhaltend hohen Waldbrandgefahr bleibt der Sowjetische Garnisonsfriedhof auf der Marienallee bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Diese Regelung gilt ab sofort für die Waldbrandstufen 4 und 5, teilte das Rathaus am Freitagnachmittag mit. Die Wiedereröffnung richte sich nach der weiteren Entwicklung der Wetter- und Gefahrenlage.



"Der Garnisonsfriedhof liegt inmitten des Waldgebietes Dresdner Heide. Der leichte Sandboden ist aufgrund des Niederschlagsdefizits der vergangenen Jahre besonders ausgetrocknet. Kiefern, Lebensbäume und Gräser sind die auf dem Friedhof vorherrschenden Pflanzenarten. Sie können sich besonders leicht entzünden", heißt es zu vorherrschenden Gefahr. Da der Friedhof eine Kriegsgräberstätte sei und es keine Bestattungen mehr gebe, sei es vertretbar, den Friedhof vorübergehend zu schließen, um einem Brand vorzubeugen.

Aufgrund der anhaltend hohen Waldbrandgefahr ist ein Zugang zum Dresdner Garnisonsfriedhof derzeit nicht möglich. (Archivbild) © Thomas Türpe

26. Juni, 14 Uhr: Zeiten für Lisa Eckhart in der Jungen Garde angepasst

Trotz hitziger Temperaturen soll laut Veranstalter am Samstag der Abend mit Lisa Eckhart (33) in der Jungen Garde Dresden stattfinden. Da offenbar mehrere Zeiten zum Beginn der Veranstaltung kursieren, stellt das "Agentour"-Team klar: Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19.45 Uhr. "Wir empfehlen eine Kopfbedeckung zu tragen, Sonnencreme zu benutzen und bereits gut 'hydriert' zu kommen. Wasser darf bis zu 1 Liter in PET-Flaschen mitgebracht werden", heißt es.

Die Veranstaltung mit Kabarettistin Lisa Eckhart (33) in der Jungen Garde findet trotz Hitze statt. © Axel Heimken/dpa

26. Juni, 11.30 Uhr: Dresdner Parkeisenbahn stellt Betrieb bis Sonntag ein

Wer vor hatte, dieses Wochenende mit der Parkeisenbahn durch den Großen Garten zu tuckern, muss seine Pläne verschieben: wegen extremer Hitze hat die Dresdner Parkeisenbahn ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt. Zudem bestehe in allen Schlossparks Gefahr durch hitzebedingte Astabbrüche, teilte das Schlösserland Sachsen mit. Besucherinnen und Besucher werden um besondere Vorsicht gebeten und sollten sich nicht unter Bäumen aufhalten. Zum wurden einige Veranstaltungen und Führungen abgesagt.

Die Dresdner Parkeisenbahn hat wegen der angesagten Hitze ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt. © Robert Michael/dpa

26. Juni, 11.13 Uhr: Veranstaltung mit Tobi Krell in Dresden, Wien und Berlin abgesagt

Viele hatten es schon vermutet, nun folgt die bittere Klarheit: die Veranstaltung "Tobi Krell – Rätsel, Wissen, Abenteuer – Die große Sommershow" muss am Samstag, den 27. Juni, aufgrund der hitzigen Wetterbedingungen abgesagt werden. Auch die geplanten Shows in Berlin (26. Juni) und Wien (28. Juni) entfallen. "Diese Entscheidung haben wir gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern, der Veranstaltungsstätte sowie in Abstimmung mit den zuständigen Behörden getroffen", teilte das Management mit. Doch es gibt eine gute Nachricht: Alle Veranstaltungen werden nachgeholt, Tickets behalten ihre Gültigkeit. "Mir blutet das Herz, aber aufgrund der aktuellen Wetterprognosen mit einer erwarteten starken bis extremen Hitzebelastung müssen wir die drei Shows nun doch verschieben", teilte "Checker Tobi" mit.

26. Juni, 11.02 Uhr: tjg. sagt Veranstaltungen ab

Das tjg. theater junge Generation hat alle Veranstaltungen für das Wochenende abgesagt. Das gab das Dresdner Kinder- und Jugentheater auf Facebook bekannt.

Das tjg. hat seine Veranstaltungen abgesagt. © tjg./Facebook

26. Juni, 10.53 Uhr: Deutscher Wetterdienst gibt amtliche Warnung heraus

In einem neuen Update auf der offiziellen Webseite warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer extremen Wärmebelastung bis einschließlich Sonntag. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden zu rechnen.

Der Höhepunkt der Hitzewelle in Dresden und Umgebung wird am Wochenende erwartet. © DWD/Google

26. Juni, 8.48 Uhr: Freizeitpark Oskarshausen in Freital macht "hitzefrei"

"Aufgrund der extremen Hitzewarnungen und der Empfehlungen der öffentlichen Behörden bleibt Oskarshausen von Freitag (26.06.) bis einschließlich Sonntag (28.06.) geschlossen." Dies gab der Freizeitpark Oskarshausen auf seiner Webseite bekannt.

Der Freizeitpark Oskarshausen in Freital bleibt am Wochenende aufgrund hoher Temperaturen geschlossen. © PR/Freizeitpark Oskarshausen

26. Juni, 8.32 Uhr: Kretschmer sagt Drillingstreffen ab

Das jährliche Familientreffen für Mehrlingsfamilien, das unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten steht, wurde abgesagt. Dies gab Sachsens MP Michael Kretschmer (51) auf einer Pressekonferenz bekannt.

Das Drillingstreffen wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und findet seitdem alle zwei Jahre statt. © DPA

26. Juni, 8.08 Uhr: DWD erwartet bis zu 41 Grad in Sachsen!

Auch in den neuesten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist keine Abmilderung der bisherigen Vorhersagen in Sicht. Bis zu 41 Grad sind am Wochenende möglich! Heute pendeln sich die Höchsttemperaturen im Osten bei 35 bis 38 Grad ein. Samstag könnte im Freistaat die 40-Grad-Marke fallen. Ähnlich sieht es am Sonntag bei 37 bis 41 Grad aus. Zum Wochenendausklang könnte es schließlich Hitzegewitter geben.