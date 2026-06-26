Hitze-Blog für Leipzig: Sächsischer Freizeitpark macht zu - Weitere Absagen und Schließungen angekündigt
Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte deutlich jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Höhepunkt wird laut aktuellen Vorhersagen am Wochenende erreicht. Dann sind bis zu 40 Grad oder mehr möglich.
Schon für die vergangenen Tage hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in den Nächten ist kaum mit Abkühlung zu rechnen. Verantwortlich dafür ist das Hoch "Hartmut."
"Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).
Wie die Stadt Leipzig in ihrer App mitteilte, wird für das Wochenende ebenfalls eine starke Wärmebelastung und eine Temperatur von bis zu 41 Grad erwartet.
Auch einige Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen, viele wurden bereits abgesagt.
In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.
26. Juni, 17.16 Uhr: Belantis bleibt am Sonntag zu
"Eure Sicherheit und das Wohl unseres Teams liegen uns sehr am Herzen", schrieb der Freizeitpark "Belantis" am Freitag auf Instagram. Wegen der hohen Temperaturen werden die Öffnungszeiten angepasst.
Am Samstag öffnet der Park von 10 bis 15 Uhr, am Sonntag bleibt er komplett geschlossen. Wer für Sonntag schon ein Ticket hatte, wurde von den Betreibern angeschrieben. Am Samstag wird das Wasser im Bistro und den Shops zum halben Preis verkauft.
An den Tageskassen wird außerdem ein gratis Wiederkehr-Ticket angeboten, um "Belantis" bei milderen Temperaturen nochmal zu besuchen.
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26. Juni, 15.55 Uhr: Uni Leipzig muss Hörsäle und Bibliothek schließen
Die Universität Leipzig schließt mehrere Räumlichkeiten am Campus Augustusplatz wegen der Hitze. Sowohl Freitag als auch am Wochenende bleiben viele Hörsäle und zeitweise sogar die Campus-Bibliothek zu.
Studenten sollen sich darauf einstellen, dass Lehrveranstaltungen deshalb kurzfristig abgesagt werden könnten. Alle geplanten Prüfungen sollen aber stattfinden.
Welche Bibliotheken sonst noch von Einschränkungen betroffen sind, lest Ihr auf der Webseite der Universitätsbibliotheken.
26. Juni, 15.15 Uhr: Connewitzer Kiez-Flohmarkt wird verschoben
Eigentlich sollte am Sonntag der zweite Connewitzer Kiez-Flohmarkt des Jahres stattfinden. Aufgrund der erwarteten großen Hitze haben sich die Organisatoren nun jedoch entschieden, die Veranstaltung zu verschieben.
Nachgeholt werden soll das Trödel-Event exakt eine Woche später, am 7. Juli.
26. Juni, 14.55 Uhr: Märchen-Premiere der Leipziger Oper abgesagt
Die Oper Leipzig und die Schaubühne Lindenfels haben ihre für Samstag 15 Uhr geplante Premiere des musikalischen Märchens "Pit und Paula - frisch versalzen" abgesagt.
"Der Auftritt des Kinder- und Jugendchores wäre nicht zu verantworten", teilten die Verantwortlichen mit. Der neue Premierentermin ist am kommenden Dienstag (30. Juni) um 11 Uhr ebenfalls in der Schaubühne Lindenfels auf der Karl-Heine-Straße.
Alle Infos zu Tickets und einem möglichen Zusatztermin findet Ihr unter anderem auf der Webseite der Schaubühne.
26. Juni, 12.49 Uhr: Kletterpark und Adventure-Park Markkleeberg schließen
Auch der Markkleeberger Kletterpark und die daneben liegende Minigolf-Anlage bleiben von Freitag (12 Uhr) bis einschließlich den kompletten Sonntag geschlossen.
"Wir freuen uns darauf, euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen", schrieb der Kletterpark auf Instagram.
26. Juni, 11.01 Uhr: Öffentliche Lagerfeuerstellen und Grillplätze dürfen nicht benutzt werden
Am Freitagvormittag hat die Stadt die Nutzung der öffentlich ausgewiesenen Feuerstellen und öffentlichen Grillplätze untersagt. Grund dafür ist die mittlere bis hohe Waldbrandgefahr.
Das betrifft die Feuerstellen im Stadtwald in der Friesenstraße, Nonnenweg/ Waldgebiet Nonne und Waldstraße/ Marienweg und die öffentlichen Grillplätze im Friedenspark, im Rosental, im Rabet, im Lene-Voigt-Park und im Erholungspark Lößnig-Dölitz.
Sie sollen wieder freigegeben werden, sobald die Wetterlage sich entspannt. Bis dahin sollen aber alle Leipzigerinnen und Leipziger sich in Waldgebieten besonders vorsorgend verhalten und auf den Brandschutz achten.
26. Juni, 10.53 Uhr: Erfrischungskarte - Wo es am heißesten ist und wo nicht
Vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet ist die Hitzebelastung teilweise extrem, was dann auch dazu führt, dass es sich nachts nicht anfühlt. Die Stadt Leipzig hat auf Ihrer Webseite eine Karte veröffentlicht, wo die heißesten und kühlsten Orte in Leipzig sichtbar sind.
Besonders heiß ist es in engen Straßenzügen und offenen Plätzen. Der Augustusplatz, die Grimmaische Straße und der Naschmarkt gehören beispielsweise zu den Orten mit der extremsten Hitzebelastung.
Abkühlung gibt es hingegen in den Parks und Wäldern, wie beispielsweise im Rosental (abseits der großen Wiese und dem Teich), Clara-Zetkin-Park, Friedenspark und natürlich dem Auwald. Dort ist die Belastung am geringsten.
Die Verbraucherzentrale Sachsen hat außerdem Tipps veröffentlicht, mit welchem Essen und Trinken Ihr Eurem Körper bei der Hitze etwas Gutes tun könnt. Mehr dazu im Artikel: "Hitzewelle erreicht Höhepunkt: Was wichtig ist bei der Ernährung und was gar nicht geht".
26. Juni, 8.20 Uhr: Leipzig knackt am Wochenende die 40 Grad
Auch am Wochenende ist nicht mit Abkühlung in Leipzig und Umgebung zu rechnen. Vielmehr steigen die Temperaturen noch weiter, erreichen am Samstag und Sonntag voraussichtlich bis zu 41 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Bereits am Freitag bis zu 38 Grad erwartet und in der kommenden Nacht fallen die Werte nicht unter 22 Grad. Dabei soll fast das ganze Wochenende die Sonne scheinen. Erst am Sonntag sind abends Hitzegewitter möglich.
Am Montag soll sich die Lage dann wieder etwas entspannen, das Quecksilber zeigt dann "nur" noch maximal 30 Grad an und es muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.
25. Juni, 22.01 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Donnerstag
Die Wetterstation Holzhausen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr satte 35 Grad gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 36 Grad.
Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich um die 20 Grad.
25. Juni, 20.44 Uhr: Westhafen Festival findet wie geplant statt
Das Westhafen-Festival findet am Samstag wie geplant statt! "Wir basteln noch an genügend Plätzen, wo ihr euch erfrischen könnt. Genügend Wasser zum fairen Preis haben wir am Start!", teilte der Club auf Instagram mit.
Das Event startet am Samstag um 14 Uhr. Tickets und weitere Infos findet Ihr hier.
25. Juni, 15.04 Uhr: Autobahnen werden nach Hitzeschäden abgesucht
Schon vor dem 40-Grad-Wochenende wird auf Sachsens Autobahnen verstärkt nach Hitzeschäden Ausschau gehalten.
Vor allem auf älteren, stark befahrenen Betonfahrbahnen können bei großer Hitze die sogenannten Blow-ups auftreten, teilte die Autobahn GmbH mit. Zudem könnten sich Asphaltdecken bei großer Hitze verformen und Spurrinnen bekommen.
Sollten Schäden registriert werden, würden diese umgehend repariert werden. Bei "Blow-ups" müsse der Beton abgetragen und durch Asphalt ersetzt werden.
25. Juni, 13.45 Uhr: Familien-Open-Air im Herr Kauzig fällt aus
Auch das Open Air "Familie geht tanzen" am Sonntagnachmittag im "Herr Kauzig"-Biergarten fällt der Hitze zum Opfer. Die Veranstalter der WM-Special-Edition für die ganze Familie haben bei Instagram sogar eine Umfrage gemacht, bei der 92 Prozent sich fürs Verschieben ausgesprochen haben.
Das Event findet jetzt am 13. September statt.
25. Juni, 12.58 Uhr: Leipziger Kirchen laden zum Durchatmen ein
Am Wochenende sollen die Temperaturen weiter ansteigen. Wer einen kühlen Ort zum durchatmen braucht, darf dies während der Hitzewelle in den Kirchen der Leipziger Evangelisch-lutherische Kirchgemeinden tun.
Besucher sind herzlich eingeladen, sich hinter den dicken Mauerwerken abzukühlen und auszuruhen.
25. Juni, 12.30 Uhr: Lok Leipzigs Testspiel abgesagt
Das wäre dann schon gesundheitsgefährdend. Das für den Samstagnachmittag geplante Testspiel von Fußball-Regionalligist Lok Leipzig gegen den VfB Zwenkau wurde am Donnerstag abgesagt. "Bei erwarteten Temperaturen um die 40 Grad wäre ein reguläres Fußballspiel praktisch unmöglich", schreiben die Blau-Gelben.
Beide Klubs hätten sich einvernehmlich auf eine Absage geeinigt und wollen die Partie zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachholen.
25. Juni, 11.37 Uhr: Sommerfest der Volkssolidarität abgesagt
Auch die Organisatoren des Sommerfestes der Volkssolidarität in Engelsdorf haben die Reißleine gezogen und die Veranstaltung am Samstag abgesagt. Sie wird auf den 12. September verschoben.
25. Juni, 11.13 Uhr: Festumzug in Liebertwolkwitz fällt aus
Der eigentlich für Samstagnachmittag geplante Festumzug im Rahmen des Heimatfestes Liebertwolkwitz fällt nach Angaben des Ortsvorstehers ins Wasser. Ob weitere Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden müssen, ist aktuell noch nicht klar.
25. Juni, 11 Uhr: Jüdische Woche ändert Veranstaltungen
Die Jüdische Woche hat angesichts der Hitzewelle einige Event-Änderungen bekannt gegeben: Demnach wird die Abschlussveranstaltung in die 1. Etage des klimatisierten Museums der bildenden Künste verlegt. Die Konzerte am Samstag müssen hingegen komplett entfallen.
Darüber hinaus wird der geplante "Tour der Toleranz"-Fahrradausflug am Sonntag in eine kurze, schattige Wanderung umfunktioniert. Die Route führt demnach vom Jüdischen Gedenkstein in der Parthenstraße über die Deutschen Zentralbücherei für Blinde bis hin zum Gedenkort der ehemaligen Synagoge in der Zentralstraße.
25. Juni, 9.47 Uhr: SFV sagt Wettbewerbe auf Landesebene ab
Aufgrund der extremen Wetterlage hat der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele auf Landesebene im Junioren- und Juniorinnenbereich sowie den Landestalentetag am Wochenende abgesagt.
"Unter diesen Bedingungen ist eine verantwortungsvolle Durchführung des Spielbetriebes nicht möglich", so die Erklärung. Der SFV appelliert zudem sowohl an die Kreis- und Stadtfußballverbände als auch örtlichen Vereine, die Durchführung der geplanten Spiele kritisch zu prüfen.
25. Juni, 9.38 Uhr: Gohliser Sommerfest abgesagt
Wie der Bürgerverein Gohlis mitteilt, muss das diesjährige Sommerfest am Samstag aufgrund der erwarteten extremen Temperaturen abgesagt werden.
"Es wäre gegenüber unseren Gästen, den Künstlern, den Standbetreibern und vor allem gegenüber unseren ehrenamtlichen Mitgliedern absolut unverantwortlich", schreiben die Organisatoren. Das Fest soll im Spätsommer nachgeholt werden, ein Termin steht allerdings noch nicht fest.
25. Juni, 8.05 Uhr: Deutsche Bahn bietet kostenlose Stornierungen an
Wer aufgrund der massiven Hitze lieber auf längere Bahnfahrten verzichten möchte, kann seine Reisen nun kostenlos stornieren. Möglich ist das bei Fernreisen bis zum 30. Juni, für die man die Tickets bis spätestens am 23. Juni gekauft hat.
Alle Infos dazu findet Ihr im Extra-Artikel "Hitze-Kulanz bei der Deutschen Bahn: Kunden können Fernreise stornieren und bekommen Geld zurück".
24. Juni, 17.32 Uhr: Waldbrandgefahr steigt - Warnungen für mehrere Gebiete
Die hohen Temperaturen sorgen für eine erhöhte Waldbrandgefahr in der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen.
Im Landkreis Nordsachsen wurde am Mittwoch bereits in einigen Gebieten die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) erreicht. Das teilten der Deutsche Wetterdienst und der Freistaat Sachsen mit. Im Landkreis Leipzig wird ab Donnerstag in einigen Bereichen Stufe 4 erreicht.
Ab Freitag gilt dann für alle drei Landkreise eine hohe Waldbrandgefahr. Bei dieser Stufe wird empfohlen, Waldgebiete zur eigenen Sicherheit zu meiden. Außerdem dürfen die Hauptwege nicht verlassen werden.
24. Juni, 16.04 Uhr: Stadtfestumzug in Schkeuditz abgesagt
Die große Kreisstadt Schkeuditz hat für das am Wochenende anstehende Stadtfest Konsequenzen gezogen. Das Fest findet zwar weiterhin statt, allerdings wird der Umzug am Samstag, zu dem sich 1500 Personen angemeldet hatten, wegen der hohen Temperaturen abgesagt. Das erklärte die Stadt am Mittwoch auf ihrer Webseite.
"Die erwartete Hitze stellt eine erhebliche Belastung dar – nicht nur für Kinder und ältere Menschen, sondern für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer", hieß es dort. Der Umzug soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.
Die Feuerwehr wird auf dem Rathausplatz für Abkühlung sorgen. Zusätzlich werden Wasservernebler und -sprengler aufgestellt. Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eigenverantwortlich auf ihre Gesundheit zu achten und ihre Pläne den Witterungsbedingungen anzupassen.
24. Juni, 14.58 Uhr: Hier gibt es kostenlose Erfrischungen
Bei den heißen Temperaturen ist es vor allem wichtig, genug zu trinken. An den Trinkbrunnen der Leipziger Wasserwerke gibt es im ganzen Stadtgebiet kostenlos eine Abkühlung. Insgesamt gibt es 32 fest installierte und fünf mobile Brunnen, die an hochfrequentierten Orten aufgestellt werden.
Der drei Meter hohe Riesenbrunnen "Brunno" steht aktuell am Wilhelm-Leuschner-Platz. Die Wasserwerke garantieren beste Qualität und die Brunnen spülen sich selbst.
Eine Karte mit einer Übersicht, wo die Wasserspender stehen, findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Wasserwerke.
24. Juni, 13.40 Uhr: Jugend-Fußball-Turnier abgesagt
Am Sonntag sollte in der Sportschule "Egidius Braun" der beliebte Leipziger-Cup stattfinden. Wie die Veranstalter am Mittwoch auf Facebook ankündigten, wurde das Fußballturnier "nach ausführlicher Diskussion und Abwägung aller Optionen" abgesagt.
Ursprünglich waren die Pokalendspiele von den Teams der A- bis G-Jugend angesetzt, sowieso ein Turnier der "Liga für Alle" im Inklusionsfußball.
Nachholtermine sollen zeitnah angekündigt werden.
24. Juni, 13.50 Uhr: Beliebtes Parkfest abgesagt
Das Abtnaundorfer Parkfest am kommenden Samstag wurde am Dienstagabend offiziell abgesagt. Aufgrund des Wetters hätten einige Künstler und Teilnehmer bereits abgesagt, was den ganzen Ablauf des Festes ins Wanken bringt.
Ein Ersatztermin wird gesucht, es ist aber unklar, ob es in diesem Jahr noch dazu kommt.
Weitere Informationen zu dem Thema findet Ihr im Artikel: Dieses Mal wirklich! Beliebtes Parkfest in Leipzig abgesagt.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa; Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, GeodatenService