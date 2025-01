Theater Magdeburg: Diese Stücke wollte 2024 jeder sehen

Das Theater Magdeburg zieht nach 2024 eine durchweg positive Bilanz. © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Im vergangenen Jahr zog das prall gefüllte Theaterprogramm rund 160.000 Zuschauer in die Säle, teilte das Vierspartenhaus mit. Die Auslastung stieg von 82,3 Prozent im Jahr 2023 auf 85,7 Prozent.

Generalintendant Julien Chavaz sprach in der Mitteilung vom "einnahmenstärksten Jahr in der Geschichte" des Theaters. Insgesamt konnten 3,4 Millionen Euro erwirtschaftet werden, das ist eine knappe Viertelmillion mehr als im Vorjahr.

Dabei kristallisierten sich in allen Sparten die Publikumslieblinge heraus. Beim Musiktheater schlugen neben dem Musical "Anything Goes" auch die Opern "Carmen" und "Evita" deutlich ein - Letztere spielte jede Vorstellung ausverkauft.

Das Domplatz-Open Air 2024 brach zudem alle Rekorde: Bereits zur Premiere im Juni waren alle 18 geplanten Vorstellungen von "Love Never Dies" restlos ausverkauft. Die "Phantom der Oper"-Fortsetzung lockte knapp 23.000 Zuschauer in die Elbestadt.