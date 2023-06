"Rufe nach Zäunen und Haftlagern": Promis kritisieren Asyl-Politik der Bundesregierung!

Berlin - Gegen die "Rufe nach Zäunen und Haftlagern": Kurz vor dem Treffen der EU-Innenminister zur Reform des europäischen Asylsystems wenden sich zahlreiche Prominente in einem offenen Brief an die Regierung .

Herbert Grönemeyer (67), Katja Riemann (59) und Klaas Heufer-Umlauf (39): Mehr als 50 Promis aus Kunst und Kultur haben den Protestbrief unterzeichnet. © Bildmontage: Annette Riedl/dpa (2), Oliver Berg/dpa

"Statt die versprochenen Verbesserungen voranzutreiben, wollen Sie nun den massivsten EU-Asylrechtsverschärfungen jemals zustimmen. Statt pragmatisch und unbeirrt an wirksamen Lösungen festzuhalten, droht der migrationspolitische Aufbruch in einer populistischen Debatte zu ersticken", heißt es in dem Brief, der von der Hilfsorganisation "LeaveNoOneBehind" initiiert wurde.



Zu den 50 Unterzeichnern gehören unter anderem Schauspielerin Katja Riemann (59), Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39), Musiker Herbert Grönemeyer (67), Schriftstellerin Sibylle Berg (61) und die Band Kraftklub.

Im Koalitionsvertrag hätten sich die Ampelparteien noch "einen Ausbruch in der Migrationspolitik vorgenommen", davon sei nun keine Spur mehr, so die Kritik. Jetzt setze sich die Bundesregierung dafür ein, "dass viele Menschen an den Außengrenzen eingesperrt werden und in Schnellverfahren schlechtere Standards bekommen".

Statt "Kritik oder Maßnahmen an den systematischen Rechtsbrüchen und Misshandlungen von Schutzsuchenden an den Grenzen, nehmen wir nur Rufe nach Zäunen und Haftlagern wahr", heißt es.

Hintergrund der Debatte ist das Treffen der EU-Innenminister am kommenden Donnerstag (8. Juni) in Luxemburg. Es soll über die seit Jahren umstrittene Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (kurz: Geas) beraten werden.