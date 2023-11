ZDF-Politbarometer: Olaf Scholz in Deutschland so unbeliebt wie noch nie!

Mainz/Berlin - Der anhaltende Streit in der Ampel-Koalition, der sich durch die fehlenden Millionen im Bundeshaushalt nach dem Urteil des Verfassungsgerichts noch verschärft hat, macht in der Gunst der Wähler vor allem der SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) zu schaffen.

Bei der Beurteilung der zehn prominentesten deutschen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker nach Sympathie und Leistung hat Olaf Scholz viel an Zustimmung eingebüßt.

Dementsprechend wird auch die Arbeit der Bundesregierung weiterhin sehr kritisch gesehen. So stellen 60 Prozent der Menschen in Deutschland der Ampelkoalition ein schlechtes Zeugnis aus, nur 35 Prozent sind mit der Regierung zufrieden.

Wenig Veränderung zur letzten Umfrage vor zwei Wochen gibt es, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Hier wären CDU/CSU mit 31 Prozent (plus 1) weiterhin klar stärkste Fraktion. Es folgen AfD mit 22 Prozent (plus 1), SPD (minus 1) und Bündnis 90/Grüne (unverändert) mit jeweils 15 Prozent.

Um den Einzug in den Bundestag zittern müsste weiterhin die FDP, die auf 5 Prozent (unverändert) käme. Nicht mehr im Parlament vertreten wäre die Linke mit 4 Prozent (unverändert). Alle anderen Parteien kämen gemeinsam auf 8 Prozent (minus 1), wobei keine der kleinen Parteien mindestens 3 Prozent erreichen würde.