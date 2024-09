Landtagswahl in Sachsen: Einziger Kandidat der Freien Wähler zögert mit Einzug ins Parlament

"Unser Ziel war es, als Fraktion im Landtag aufzuschlagen", erklärte Berger am Dienstag gegenüber der Deutschen Presseagentur (DPA). Er freue sich zwar über seinen Wahlerfolg, doch er überlege noch, wie sinnvoll es wäre, als einziger Vertreter seiner Partei in den Landtag einzuziehen.

Am heftigsten sind die Verluste im Erzgebirge, Mittelsachsen und Zwickau: Von fünf Wahlkreisen im Erzgebirge konnten die CDU-Kandidaten bei der letzten Wahl 2019 noch vier Wahlkreise gewinnen - 2024 kann die AfD alle für sich behaupten.



In Zwickau gewannen die CDU-Kandidaten 2019 noch in allen fünf Wahlkreisen, 2024 nur noch in zwei Wahlkreisen. In Mittelsachsen, wo die Zahl der Landkreise im Vergleich zu 2019 von fünf auf vier reduziert worden ist, gewinnt die CDU mit ihrem Kandidat bloß noch in einem Wahlkreis. 2019 gewann die CDU noch in drei von fünf Wahlkreisen.

In der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge verliert die CDU im Vergleich zu 2019 zwei von vier Wahlkreise an die Direktkandidaten der AfD. In Nordsachsen gewann die CDU 2019 noch in zwei von drei Wahlkreisen, 2024 nur noch in einem Wahlkreis.

Im Vogtland, wo die Zahl der Wahlkreise im Vergleich zu 2019 von vier auf drei Wahlkreise reduziert worden ist, gewinnt die CDU nun noch in zwei von drei Wahlkreisen, anstatt in drei von vier Wahlkreisen. Auch in Görlitz und in Bautzen muss die CDU diesmal jeweils einen Wahlkreis an die AfD abtreten.