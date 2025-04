Kartoffeln im Sack anbauen: So gelingt die reiche Ernte auf kleinster Fläche

Außerdem ist die isolierte Pflanze nicht ganz so anfällig für Schädlinge und Krankheiten.

Will man Kartoffeln im Sack anbauen, wird gar nicht so viel benötigt. Neben dem passenden Gefäß benötigt man lediglich Pflanzkartoffeln sowie angemessene Erde und idealerweise etwas Blähton zur Drainage.

Anstelle eines praktischen Pflanzsacks kann man Kartoffeln aber auch in einem Kübel anbauen.

Auch bei ihnen darf man nicht vergessen, Entwässerungsschlitze von höchstens einem bis zwei Zentimeter in den Boden zu schneiden. Sind diese Schlitze allerdings zu groß, verliert der Sack Erde.

Im Handel erhältliche Pflanzsäcke sind meist 40 bis 50 Zentimeter hoch und haben einen Durchmesser von etwa 30 bis 40 Zentimeter. Unverzichtbar sind Wasserabzugslöcher am Boden, sodass keine Staunässe entsteht.

Um Kartoffeln im Sack zu pflanzen, verwendet man am besten vorgekeimte Kartoffeln .

Schritt 4: Bedecke diese dann mit etwas Erde und gieße sie gut an.

Schritt 2: Fülle dann etwa 15 Zentimeter Erde in den Pflanzsack.

Tipp: Die Huminsäure in der Erde sorgt für dunkle Flecken auf dem Boden. Um diese zu verhindern, kann man eine undurchlässige Folie unter dem Pflanzsack auslegen.

Schritt 6: Nach jeweils höchstens zwei Wochen wird die Pflanze erneut mit einer Schicht Substrat bedeckt, bis etwa der Rand des Pflanzsacks erreicht ist. Dieses Vorgehen entspricht dem Anhäufeln des Anbaus im Freiland und ermöglicht die Bildung weiterer Knollen an den oberen Ausläufern.

Am besten geht es der Pflanze an einem sonnigen und warmen Standort. Praktischerweise lässt sich die Pflanze im Pflanzsack leicht transportieren. So kann sie entsprechend im Garten sowie auf der Terrasse und dem Balkon hinundherbewegt werden.