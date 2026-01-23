Familienhund im Teddy-Look: So niedlich ist der Bobtail-Pudel-Mix

Flauschig, verspielt und doch ganz sanft: Ein Bobtail-Pudel-Mix begeistert mit Aussehen und Wesen. Erfahre alles zu ✓ Charakter, ✓ Haltung und ✓mehr.

Von Nele Fischer

Pudelmischlinge sind voll im Trend. Für viele gilt: je wuscheliger, desto niedlicher. Aber kennst Du schon den Bobtail-Pudel-Mix? Weitere tolle Vierbeiner findest Du unter: Hunderassen.

Steckbrief: Der Bobtail-Pudel-Mix in Kürze

Der Nachwuchs von Bobtail und Pudel hat gleich doppelt tolles Fell. © Bildmontage: 123RF/mirawonderland, Unsplash/Adam Cai Name: Bobtail-Pudel-Mix

Pudel-Bobtail-Mix

Sheepadoodle

Bobbydoodle

Sheepapoo

Sheepdogpoo Herkunft: England (Bobtail)

Deutschland, Frankreich (Pudel) Widerristhöhe: etwa 40 bis 55 Zentimeter Gewicht: etwa 18 bis 30 Kilogramm Lebenserwartung: etwa 12 bis 15 Jahre Fellart: flauschig; lang, glatt und wuschelig mit Unterwolle oder kurz, gelockt und ohne Unterwolle Fellfarbe: schwarz, weiß, apricot/hellbraun, rot-braun, grau Charakter: freundlich, intelligent, verspielt, beschützerisch

Was ist ein Sheepadoodle?

Der niedliche Hybrid ist eine Kreuzung aus einem Bobtail (eigentlich Old English Sheepdog) und einem Pudel - meist Königspudel. Da es keinen Rassestandard gibt, findet man eine hohe Variation unter dem Nachwuchs - je nachdem welches Elterntier sich mehr durchsetzt. Aber Achtung: Der Sheepadoodle ist nicht mit Shepadoodle zu verwechseln.

Aussehen des Sheepadoodles

Größe und Körperbau Der Nachwuchs von Königspudel und Bobtail wird in der Regel mittelgroß bis groß. Er erreicht eine Widerristhöhe von 40 bis 55 Zentimeter und ein Gewicht von 18 bis 35 Kilogramm. Kopfform und Statur hängen von den jeweiligen Genen ab. Sicherer sind dagegen die Schlappohren und die meist braunen Augen. Selten sind jedoch auch blaue oder sogar zweifarbige Augen möglich. Fell Je nach Elterntieren kann sich beim Nachwuchs lockiges hypoallergenes Fell vom Pudel oder langes zotteliges Fell mit dichter Unterwolle durchsetzen. Dieses ist häufig zweifarbig. Besonders beliebt sind dabei schwarz und weiß, aber auch graues, hellbraunes (Apricot) oder rotbraunes Fell sind möglich.

So kann ein Sheepadoodle aussehen

Wesen des Bobbydoodles

Trotz einiger Gegensätze der eigensinnigen Bobtails und eher anhänglichen Pudel lässt sich der Charakter des Mischlingsnachwuchses gut in einigen bestimmten Merkmalen zusammenfassen. Bobbydoodles sind tolle Familienhunde, die häufig folgende Eigenschaften ausmachen: intelligent und gelehrig

verspielt

kinderfreundlich

wachsam

sanft

geduldig

agil Aufgrund ihres Wesens können sie sogar als Assistenz- oder Therapiehund ausgebildet werden.

Haltung eines Bobtail-Pudel-Mischlings

Wie vor jeder Anschaffung eines Hundes oder generell eines Haustieres sollte man sich auch über einen Bobtail-Pudel-Mix informieren. Erfahre im Folgenden das Wichtigste zu Gesundheit, Erziehung und Pflege.

Für wen ist der Bobtail-Mix geeignet?

Aufgrund seines Wesens eignet sich der Mischling hervorragend für aktive Menschen und Familien. Selbst weitere Haustiere sind meistens kein Problem, weil er sich bei guter Sozialisierung auch mit Katzen und anderen Hunden gut versteht. Für Menschen mit Allergien kann sich der Hybridhund teilweise eignen. Setzen sich die Gene des Pudels durch, verliert der Mischling kaum Haare oder abgestorbene Hautzellen. Allerdings sollte man die Verträglichkeit vorher testen, weil eine allergische Reaktion vor allem aufgrund von Allergenen im Speichel nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Da sie intelligent und lernbereit sind, eignen sich Bobtail-Pudel-Mixe außerdem als Ersthund, solange man sich als Besitzer von Beginn an um eine konsequente Hundeerziehung kümmert.

Erziehung und Beschäftigung des Sheepadoodles

Sheepadoodles sind energiegeladene Hunde, die sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden müssen. Dabei benötigen sie nicht zwingend täglich sehr lange Spaziergänge, auch Gehorsamkeits- und Agility-Training sowie Schnüffel- und Denkspiele fordern den verspielten Vierbeiner. Besitzer solcher Mischlinge sollten sich außerdem des potenziellen Hüteinstinkts vom Bobtail bewusst sein. Damit sich dieser nicht verstärkt ausprägt, sind angemessene Beschäftigung und ausreichende Ruhepausen entscheidend.

Der Bobtail ist ursprünglich ein Hütehund. Er muss körperlich und mental ausgelastet werden. © 123RF/chrisuk

Pflege des Bobtail-Pudel-Mix

Neben der Zahn- und Pfotenpflege wie dem Krallenschneiden, hat beim Bobtail-Pudel-Mischling besonders die Fellpflege einen hohen Stellenwert. Dazu gehört das bestenfalls tägliche, mindestens jedoch zwei- bis dreimal wöchentliche Bürsten. So verhindert man Verfilzungen und wirkt übermäßigem Haaren entgegen. Spätestens alle zwei Monate sollte man das Fell professionell schneiden lassen, da vor allem das Fell vom Pudel nicht ausfällt, sondern immer länger wächst.

Wichtig bei der Haltung der wuscheligen Hunde: die Fellpflege. © 123rf/antoniodiaz

Gesundheit des Bobtail-Pudel-Mix

Nicht nur aufgrund der Gesundheit des Nachwuchses sind seriöse Züchter entscheidend. Diese untersuchen die Elterntiere bereits im Voraus auf vererbbare Krankheiten. Dennoch sind Sheepadoodles vermehrt für folgende Krankheiten anfällig: Diabetes

Hüftgelenksdysplasie

Nebenniereninsuffizienz (Addison Krankheit)

Magendrehung

Lungenerkrankung (Primäre Ziliendyskinesie)

Augenkrankheiten (Grauer Star, Netzhautdysplasie) Bei artgerechter Haltung und regelmäßiger Kontrolle durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin werden Bobtail-Pudel-Mischlinge in der Regel zwölf bis 15 Jahre alt.

Lesetipp: Erfahre, welche Hunderassen häufig von Qualzucht betroffen sind.

FAQ zum Bobtail-Pudel-Mix

Ist der Sheepadoodle kinderlieb? Ja, der Sheepadoodle gilt als kinderlieber Mischling. Natürlich sollte er jedoch zeitig sozialisiert und konsequent erzogen werden. Ist der Bobtail-Pudel-Mix ein Anfängerhund? Ja, der Sheepadoodle kann ein geeigneter Anfängerhund sein, da er nicht nur sanft und geduldig, sondern auch sehr lernbereit ist. Entscheidend ist, dass man ausreichend Zeit in seine Erziehung und Beschäftigung investiert. Ist der Bobtail-Pudel allergikerfreundlich? Jein, ein Sheepadoodle kann gegebenenfalls für Allergiker geeignet sein, wenn sich die Gene vom Pudel durchsetzen und er kaum Haare verliert. Doch auch dann können z. B. Allergene im Speichel Allergien auslösen. Wie viel kostet ein Sheepadoodle-Welpe? Sheepadoodles sind seltener als andere Pudelmischlinge, weshalb sie meist teurer sind. Häufig bekommt man den Mix für 1000 bis 3000 Euro. Der Preis ist jedoch abhängig von Züchter, Farbe sowie anderen Merkmalen.