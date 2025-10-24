Charmanter Wirbelwind: Warum ist der Corgi-Schäferhund-Mix so kontrovers?

Niedlich, aber nicht ganz unumstritten. Kennst Du schon den Corgi-Schäferhund-Mix? Erfahre das Wichtigste zu ✓ Aussehen ✓ Charakter und ✓ Haltung.

Von Nele Fischer

Was kommt bei einer Kreuzung vom eleganten Schäferhund und energiegeladenen Corgi heraus? TAG24 verrät, was es mit dem charmanten Corgi-Schäferhund-Mix auf sich hat. Weitere tolle Mischlinge und reinrassige Hunde findest Du unter: Hunderassen.

Steckbrief: Der Corgi-Schäferhund-Mischling auf einem Blick

Corman Shepherd: Ihr Nachwuchs sieht aus wie ein Corgi im Schäferhund-Kostüm. © Bildmontage: Unsplash/Steve Smith, Unsplash/fatty corgi Name: Corgi-Schäferhund-Mix

Schäferhund-Corgi-Mix

Corman Shepherd Herkunft: Wales (Corgi)

Deutschland (Schäferhund)

erstmals in den USA gezüchtet Widerristhöhe: etwa 30 bis 50 Zentimeter Gewicht: etwa 10 bis 30 Kilogramm Lebenserwartung: 12 bis 15 Jahre Fellart: dicht, mittellang, doppellagig Fellfarbe: braun, schwarz, weiß, zobel, lohfarben Charakter: intelligent, aktiv, loyal, freundlich, stur

Was ist ein Corgi-Schäferhund-Mix?

Bei dem Hund handelt es sich um einen Hybrid aus einem Welsh Corgi (Pembroke oder Cardigan) und einem Deutschen Schäferhund - beides ursprünglich Treib- und Hütehunde. Die Kreuzung ist jedoch keine offiziell eingetragene Hunderasse laut FCI (Fédération Cynologique Internationale), weshalb folgende Angaben zu Aussehen und Wesen nur Richtwerte darstellen und individuell stark variieren können - je nachdem welches Elterntier sich mit seinen Eigenschaften stärker durchsetzt.



Aussehen des Corman Shepherds

Größe Ein Corgi-Schäferhund-Mischling ist klein bis mittelgroß und kompakt. Ihre genaue Größe sowie ihr Gewicht können stark variieren. In der Regel sind sie jedoch etwa 30 bis 50 Zentimeter groß und wiegen zehn bis 30 Kilogramm. Körperbau Der Mischling hat eine markante Schnauze und große hochstehende Ohren. Die Rute kann kurz wie beim Corgi oder lang wie beim Schäferhund sein. Besonders typisch sind die kurzen Beine vom Corgi und häufig die Fellzeichnung des Schäferhundes. Fell Der Corgi-Schäferhund-Mix hat viel und dichtes Fell. Es ist mittellang, kann aber auch etwas variieren. Meist fällt es in den Farben des Schäferhundes aus: schwarz und lohfarben. Möglich ist aber auch zobelfarbenes Fell oder eine Mischung der Farben beider Elterntiere.

So niedlich sind Corgi-Schäferhund-Mischlinge

Schäferhund-Corgi-Mix: Charakter

Der Schäferhund-Corgi-Mix begeistert nicht nur mit seinem charakteristischen Aussehen, sondern auch mit seinem aufgeweckten Wesen. Des Weiteren treffen folgende Eigenschaften häufig auf den Mischling zu: intelligent

aktiv

loyal

zuneigungsvoll

beschützend

lernwillig

eigenwillig

unabhängig Generell eignet er sich als Familienhund, sollte jedoch früh sozialisiert werden. Weitere Hunde tolerieren sie nicht immer. Ihre Tendenz zu bellen kann man ihnen abgewöhnen, denn sie sind schnelle Lerner und wollen ihrem Besitzer in der Regel gefallen.

Züchtung des Corman Shepherds: Warum ist er kontrovers?

Bei dem Hybrid handelte es sich ursprünglich um einen zufälligen Mix, der nicht gezielt gezüchtet wurde. Auch heute sollte dieser Mischling nicht bewusst gezüchtet werden. Der Vorwurf: Bei der Züchtung des Designerhunds steht die Ästhetik über den gesundheitlichen und genetischen Bedenken. Aufgrund der grundverschiedenen Anatomie kann es bereits ab der Paarung zu Komplikationen kommen. In den Welpen können sich gesundheitliche Probleme, für die die beiden Rassen jeweils anfällig sind, verstärken, anstatt sich auszugleichen. Klassisch sind beispielsweise Hüft- und Gelenkprobleme. Bei der Anschaffung eines Hundes sollte man sich neben dem Tierschutz immer an seriöse Züchter wenden und möglichst viele Informationen zu den Elterntieren und deren Gesundheit verlangen. Neben Gesundheitsprüfungen hilft auch eine Besichtigung der Zuchtanlage bei der Einschätzung des Züchters.

Haltung des Corgi-Schäferhund-Mischlings

Wer die Möglichkeit hat, einen Schäferhund-Corgi-Mix zu adoptieren oder anzuschaffen, sollte sich wie bei jedem neuen Hund informieren und sich unter anderem über folgendes bewusst sein.

Für wen ist der Corman Shepherd geeignet?

Ein Corman Shepherd eignet sich für aktive Menschen und Familien. Da sie jedoch sehr eigensinnig sein können und sich bei nicht erfolgreicher Pflege unerwünschtes und problematisches Verhalten entwickeln kann, sind sie nicht unbedingt die besten Hunde für Anfänger und Erstbesitzer. Von Vorteil ist es stattdessen, wenn man bereits etwas Erfahrung in der Erziehung von Hunden hat. Auch wenn es bereits einen Hund in der Familie gibt, eignet sich eine andere Rasse meist besser. Ungeeignet ist die Kreuzung außerdem für Allergiker, denn der Hund haart viel.

Corgis neigen unter anderem zu Übergewicht. Auch Mischlinge sollten körperlich ausgelastet werden. © 123RF/maryswift

Erziehung und Beschäftigung

Die eigenwilligen Hunde sollte man bereits früh sozialisieren und konsequent erziehen. Sind sie gelangweilt und unterfordert, können sie zerstörerisches Verhalten entwickeln. Neben dem Gehorsamkeitstraining gehört daher auch ausreichend Ausgang auf den Tagesplan. Um die Hunde auszulasten, eignen sich beispielsweise zügiges Spazieren, leichtes Joggen mit dem Hund, das Apportieren sowie Geschicklichkeitstraining und Such- und Denkspiele. Lesetipp: Dein Hund will nicht spielen? Tipps und Ursachen

Pflege des Corgi-Mischlings

Neben der typischen Pflege wie der Pfotenpflege (darunter auch das Krallenschneiden), dem Zähneputzen und der Ohrenreinigung nimmt insbesondere die regelmäßige Fellpflege einen großen Teil der Zeit ein. Corgi-Schäferhund-Mischlinge haaren nämlich viel. Ein tägliches bis mindestens wöchentliches Bürsten sorgt nicht nur für gesundes und glänzendes Fell, sondern kommt auch dem Haarausfall zuvor und reduziert ihn. Wer sich an den Haaren stört, sucht besser Hunde, die nicht haaren.

Wie seine Elterntiere haart auch der Schäferhund-Corgi-Mix stark - vor allem im Herbst und Frühjahr. © 123rf/serezniy

Gesundheit des Corman-Shepherd-Mix

Nachkommen vom Corgi und Schäferhund können von ihren Eltern Krankheiten vererbt bekommen, für die die Rassen jeweils anfällig sind. Belastet werden sie vermehrt durch Übergewicht,

Allergien,

Katarakt (Grauer Star),

Hüftdysplasie,

Degenerative Myelopathie (DM, eine Erkrankung des Rückenmarks) und

Augenkrankheiten wie progressive Netzhautatrophie. Bei entsprechender Pflege und Haltung kann ein Corgi-Schäferhund-Mix jedoch etwa 12 bis 15 Jahre alt werden.