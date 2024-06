Wie alt können Meerschweinchen werden?

Weitere Tipps zur Haltung und Pflege von Nagern und Co. gibt's im Kleintierratgeber .

Meerschweinchengruppe mit verschiedenen Altersstufen. © 123RF/rafaelbenari

Um die Frage, "Wie alt werden Meerschweinchen", direkt zu beantworten: Meist werden die kleinen Nager zwischen vier und acht Jahre alt.

Natürlich handelt es sich dabei nur um Durchschnittswerte. So gibt es Meerschweinchen, die bereits in sehr jungen Jahren sterben. Andere können wiederum ein Alter weit über acht Jahren erreichen.

Das älteste bekannte Meerschweinchen, welches als Haustier im Käfig gehalten wurde, soll laut Guinness World Records sage und schreibe 14 Jahre und zehneinhalb Monate alt geworden sein. Snowball, so der Name des Rekordhalters, hat zwischen 1964 und 1979 in Großbritannien gelebt.

Welche Umstände beeinflussen das Alter eines Meerschweinchens? Und kann man die Meerschweinchenjahre in Menschenjahre umrechnen? Finde es jetzt heraus!