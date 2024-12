Liebesbrief schreiben: ein Leitfaden für romantische Zeilen

Möchte man einen Liebesbrief schreiben, muss das Herz sprechen. Aber auch Aufbau, Zeitpunkt, Inhalt und No Gos sind wichtig, um ins Herz zu treffen.

Von Alexa Moustaka

Im modernen Zeitalter der Digitalisierung kennt man Liebesbriefe nur noch als Chatnachricht. Zahlreiche bunte Emojis und Herzen sollen die innigen Gefühle untermalen. Möchte man hingegen einen besonders ausdrucksstarken Liebesbrief schreiben, sollte man zum klassischen Stift und Papier greifen - authentische Romantik trifft hier auf tiefe Verbundenheit. Noch mehr liebevolle Inspirationen gibt's im Liebe-Ratgeber.

Liebesbrief schreiben und Zauber schenken

Liebesbriefe können Herzen öffnen. © 123RF/marctran Liebesbriefe einiger Weltliteraten wie Ludwig van Beethoven, Oscar Wilde und Friedrich Nietzsche legten die Grundsteine der romantischen Korrespondenz. Die unverfälschte Darstellung von Gefühlen, Gedanken und Seelenqualen trafen mitten ins Herz. Können wir das im digitalen Zeitalter auch noch, oder tippen wir nur noch fünf Zeilen auf unseren Smartphones und lassen Emojis unsere Gefühle ausdrücken? Wer einen ganz besonderen Liebesbrief schreiben möchte, sollte auf Computer, Tablet und Smartphone verzichten. Eine "Liebes-E-Mail" und "Whatsapp-Liebesschwüre" können zwar auch Gefühle bekunden, aber ein analoger Brief transportiert noch viel mehr: ernste Gedanken, viel Mühe und unvergleichliche Wertschätzung. In diesem Artikel erfahrt Ihr, worauf es beim Liebesbrief schreiben ankommt, was geeignete Anlässt und Inhalte sind und welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten.

Der richtige Aufbau eines Liebesbriefes

Auch bei Liebesbriefen ist eine Gliederung sinnvoll. © 123RF/nmint

Schreiben ist eine Kunst. Deshalb scheuen sich viele Menschen, ihre Gefühle zu verbalisieren und zu verschriftlichen. Aber man muss weder Autor noch Poet sein, um einen bedeutungsvollen Liebesbrief zu schreiben. Wichtig ist: Authentizität und Individualität stehen immer über Imitation und Kitsch. Wie es gelingt, einen Liebesbrief zu schreiben, der mit Herzklopfen sowohl geschrieben als auch gelesen wird, verrät Euch dieser Leitfaden:

1. Liebevoll begrüßen

Bereits die Anrede kann ihm oder ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Hat man einen ganz bestimmten Kosenamen für seinen Herzensmenschen, ist es sinnvoll, ihn für die Anrede zu verwenden.

2. Beweggrund transportieren

Im nächsten Schritt kann man mit liebevollen Worten beschreiben, warum man sich dafür entscheiden hat, ihm oder ihr diesen Liebesbrief zu schreiben. Ist er ein Geschenk zu einem Anlass, möchte man seine Liebe offenbaren oder will man womöglich eine zweite Chance nach einer Trennung? Verrät man seinem Liebling seine Motivation, zeigt das Offenheit, die Neugier weckt.

3. Verbindungen herstellen

Nun sollte man seinen Gefühlen freien Lauf und sein Herz sprechen lassen. Romantische Anekdoten oder gemeinsame Erlebnisse Revue passieren zu lassen, ist eine ideale und feinfühlige Möglichkeit das Zusammengehörigkeitsgefühl zu wecken. Beinhaltet der Liebesbrief eine Entschuldigung, sollte man sensible Worte wählen, welche die eigenen Fehler thematisieren. Anschließend kann man wertschätzend um Verzeihung bitten.

4. Anerkennung schenken

Möchte man einen romantischen Liebesbrief schreiben, gehören Komplimente natürlich dazu. Man sollte aber ehrlich bleiben und nicht übertreiben, denn wie überall im Leben gilt: Die Dosis macht das Gift. Schreibt man also nieder, was man an seinem Schatz sehr schätzt, wofür man ihn liebt und bewundert, ist das authentisch und warmherzig.

5. Zukunftsträume teilen

Egal, ob Wiedersehen nach einer langen Reise, Abendessen am Jahrestag oder das erste Treffen nach einer Trennung: Ein kleiner gefühlvoller Ausblick auf das, was man sich von der nächsten Begegnung erhofft, lässt tief in das eigene Herz schauen. Worauf freut man sich mit seinem Schatz und was wünscht man sich für die gemeinsame Zukunft? Hier ist alles erlaubt, was die Liebe für diesen Menschen ansatzweise erfasst. Wichtig ist, dass die Zeilen zu einem selbst und der Partnerschaft passen.

Perfekte Momente für einen Liebesbrief

Es gibt so viele Anlässe für die Liebe. © 123RF/markvandam

Für liebevolle und handgeschriebene Worte gibt es grundsätzlich keinen falschen Zeitpunkt - wenn man es fühlt, dann sollte man es verschriftlichen. Dennoch gibt es einige Anlässe, die perfekt für einen Liebesbrief sind: als Liebesgeständnis

aus Sehnsucht

als romantisches Geschenk (Jahres-, Geburts- oder Valentinstag)

als Rückgewinnungsversuch

als Versöhnung

als Liebesbotschaft, um zu zeigen, wie wertvoll dieser Mensch für einen ist Man sieht: An jedem Punkt einer Beziehung gibt es einen Moment, der sich bestens für erlesene Worte der Liebe eignet.

Ideale Inhalte für einen Liebesbrief

Als Geschenk, Liebesbekundung oder Rückgewinnungsversuch: Ein Liebesbrief kann mitten ins Herz treffen. © 123rf/towfiqu

Der Anlass steht fest und jetzt geht es an den Inhalt. Was will man schreiben? Die folgenden Fragen können als Inspiration eines zu Tränen rührenden Liebesbriefes dienen: Was liebt man an seinem Herzensmenschen?

Was verbindet einander?

Warum gehört man zusammen? (Anekdoten, Erinnerungen, Erlebnisse, Situationen, Songs, Filme, Serien etc.)

Was dachte man, als man sich das erste Mal begegnet ist?

Wie fühlte sich der erste Kuss an?

Was schätzt man an seinem Partner bzw. seiner Partnerin so sehr?

Warum ist er bzw. sie einem so wichtig? Nimmt man diese emotionalen Gegebenheiten in seinen Liebesbrief auf, kreiert man einen inneren Film aus gemeinsamer Vergangenheit, gefühlvoller Gegenwart und malerischer Zukunft.

No-Go's beim Liebesbrief schreiben

Bestimmte Dinge sollte man beim Liebesbrief schreiben unbedingt vermeiden. © 123rf/heiko119

Damit der Liebesbrief authentisch, individuell und beeindruckend wird, sollte man folgende Dinge unbedingt vermeiden: Kitschige Formulierungen (Beispiel: "Deine Augen sind wie funkelnde Sterne am Himmel, die mir jeden Tag den Weg des Lebens erleuchten") - autsch...

(Beispiel: "Deine Augen sind wie funkelnde Sterne am Himmel, die mir jeden Tag den Weg des Lebens erleuchten") - autsch... Unleserliche Schrift (suggeriert Hektik und Zeitdruck)

(suggeriert Hektik und Zeitdruck) Rechtschreib- und Grammatikfehler (suggeriert wenig Mühe)

(suggeriert wenig Mühe) Wiederholungen (Besonders die drei magischen Worte "Ich liebe Dich" wirken schnell abgedroschen, wenn man sie überdosiert.)

(Besonders die drei magischen Worte "Ich liebe Dich" wirken schnell abgedroschen, wenn man sie überdosiert.) Texte aus dem Internet (Shakespeare und Ed Sheeran haben zwar wundervolle Zeilen verfasst, sie sind aber nicht die eigenen - und das wird man merken.)

(Shakespeare und Ed Sheeran haben zwar wundervolle Zeilen verfasst, sie sind aber nicht die eigenen - und das wird man merken.) Reime (Sofern man lyrisches Talent besitzt, nur zu. Andernfalls sollte man es sich nicht schwerer machen als es ohnehin schon ist.)

(Sofern man lyrisches Talent besitzt, nur zu. Andernfalls sollte man es sich nicht schwerer machen als es ohnehin schon ist.) Sticker und Herzchen (Kitsch wirkt nicht emotional, sondern kindlich und lenkt von der eigentlichen Liebesbotschaft ab.) Am besten ist es, sich keine Vorlagen oder Songtexte durchzulesen, sondern seine aufrichtigen Emotionen sprechen zu lassen. So wird man nicht - unbewusst oder bewusst - zu Worten, Sätzen und Phrasen hingerissen und kann sich allein auf seine eigenen Gedanken und Gefühle konzentrieren.

Fazit: Ein Liebesbrief erschafft ein einzigartiges Erlebnis der Zuneigung