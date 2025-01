Micro Cheating: So erkennst Du das "Mini-Fremdgehen" am Smartphone

Ein bisschen Flirten über Instagram, der Austausch witziger Zweideutigkeiten mit einem Kollegen via WhatsApp oder eine Anmeldung bei Tinder "zur Belustigung": alles hinter dem Rücken des Partners oder der Partnerin. Mirco Cheating beschreibt eine virtuelle Untreue, die aber durchaus eine faktische Gefahr für die feste Beziehung werden kann.

Da sich Micro Cheating auf den rein virtuellen Kontakt beschränkt, macht man sich vor, nicht wirklich fremdzugehen. Hierbei handelt es sich nicht um einen neuen Trend, denn Fremdflirten gab es schon immer. Micro Cheating ist deshalb eine so große Störquelle für feste Partnerschaften, weil man hierfür noch nicht einmal das Haus verlassen muss - dieser besondere Jemand ist nur einen Klick entfernt.

Kurzum: Man schreibt mit einem oder einer Anderen über Instagram, WhatsApp und Co. und hält diesen Flirt von seinem Partner oder seiner Partnerin geheim. Warum? Weil man weiß, dass man sich in einer Art Grauzone zwischen harmlosem Getexte und faktischer Untreue bewegt.

1. Man gibt sich in den sozialen Netzwerken als Single aus, obwohl man vergeben, verlobt oder sogar verheiratet ist.

Einige Menschen begehen vermutlich Micro Cheating, ohne dass es ihnen bewusst ist. Andere wiederum wissen ganz genau, was sie tun. Sie alle eint jedoch ein Geheimnis, das es gilt, bewahrt zu werden.

Erkennt Ihr solche Verhaltensweisen wieder? Bei Eurem Schatz oder womöglich sogar bei Euch selbst? Dann fragt Ihr Euch sicher, ob es sich hierbei schon um Betrug handelt und wie man zukünftig damit umgehen soll. Lest weiter.

8. Man liked aktiv Social-Media-Profile, um eine Konversation anzuregen.

Ja, auch Micro Cheating ist eine Form des Fremdgehens. Denn man hintergeht seinen Partner bzw. seine Partnerin, missbraucht somit sein bzw. ihr Vertrauen und weiß genau, dass ihn oder sie diese virtuelle Bekanntschaft verletzen würde. Warum sonst hält man das Ganze geheim?

Dennoch darf man hierbei nicht vergessen, dass es mitunter auf die Intensität des "außerehelichen Kontaktes" ankommt. Ist es nur der Austausch witziger Nachrichten, weil man denselben Humor teilt oder macht man hier und da ein nettes Kompliment ohne Hintergedanken, bewegt man sich weit weg von einem Treuebruch.

Nichtsdestotrotz sollte man sich die Frage stellen, welche Gefühle das Micro Cheating in einem auslösen. Würde man gerne weitergehen? Denkt man oft an diese Person? Ist er oder sie nicht mehr aus dem eigenen Alltag wegzudenken? Dann bewegt man sich im Rahmen des Fremdgehens und man sollte gut überlegen, ob ein klärendes Gespräch mit seinem Partner oder seiner Partnerin an dieser Stelle unausweichlich ist.

Stellt man hingegen fest, dass man selbst mittels Micro Cheating hintergangen wurde, ist transparente Kommunikation immens wichtig. Nur so lässt sich ausmachen, ob die gemeinsame Beziehung noch eine reale Chance hat oder ob das Vertrauen inzwischen zerstört ist.

