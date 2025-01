"Triangle method": Das steckt hinter dem Flirttrend

Ihr habt zwar viele Dates, aber so richtig will es nicht klappen? Dann liegt es womöglich am Flirtverhalten. Der virale Internettrend "triangle method" verspricht heiße Flirts, mit denen Amors Pfeil mitten ins Herz trifft.

Blicke sind bedeutende Flirtsignale, mit denen Lust und Liebe beginnt.

Dass Körpersprache die wichtigsten Signale in zwischenmenschlichen Interaktionen sendet, ist den meisten bereits bekannt. Blicke wie jene in der Triangel-Methode, gehören in die Welt der Körpersprache und scheinen deshalb so erfolgreich zu sein.

Weil die Wissenschaft die "triangle method" bislang nicht untersuchte, kann hierzu kein wissenschaftlicher Standpunkt eingenommen werden. Aber über die Wirkung von Blicken existieren bereits etliche Studien.

Zum Beispiel führte ein Forschungsteam des University College London eine Studie mit etwa 500 Menschen durch. Die Versuchspersonen wurden gebeten, sich gegenseitig in die Augen zu schauen. Dabei achteten die Wissenschaftler auf die Pupillenerweiterung der Probanden.

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Pupillen in dem Moment erweitern, wenn der Mensch den Augenkontakt als angenehm empfindet.

Möchtet Ihr also feststellen, inwieweit sich Euer Date von Eurem "Dreiecksblick" angezogen fühlt, schaut auf seine bzw. ihre Pupillen.