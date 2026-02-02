Deadline Day im Liveticker: FC Bayern gibt Flop Zaragoza erneut ab

Deadline Day im Liveticker: Bryan Zaragoza wechselt zunächst per Leihe vom FC Bayern zur AS Roma.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Die Uhr tickt! Einen Monat lang hatten die deutschen Klubs offiziell Zeit, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Doch am heutigen Deadline Day dürften trotzdem noch einige Deals über die Bühne gehen.

Um 20 Uhr schließt das Fenster in den beiden höchsten deutschen Ligen, bis dahin haben die Klubs noch Zeit, sich gezielt zu verstärken. In der 3. Liga sind Wechsel je nach Bestimmung der Landesverbände teilweise sogar noch bis 23.59 Uhr möglich. Wir halten Euch in unserem Deadline-Day-Ticker über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

18.19 Uhr: Styopa Mkrtchyan wechselt zum 1. FC Nürnberg

Der "Club" aus Nürnberg schnappt sich den armenischen Nationalverteidiger Styopa Mkrtchyan (22) von NK Osijek. Dafür überweist der Zweitligist offenbar rund 750.000 Euro nach Kroatien. "Unsere Scoutingabteilung hat sich intensiv mit Styopa befasst und ihn voller Überzeugung empfohlen, da er unser Anforderungsprofil als Linksfuß erfüllt und mit seinen 1.92-Metern auch eine ordentliche Physis mitbringt", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

18.07 Uhr: Alemannia Aachen legt noch einmal nach

In Aachen glühen am Deadline Day weiter die Stifte: Alemannia tütet mit Omar Sillah (22) den nächsten Neuzugang ein. Der Stürmer kommt per Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption von der SpVgg Greuther Fürth an den Tivoli. "Wir wollten in der Offensive nochmal gezielt nachschärfen und mit Omar bekommen wir einen jungen, hungrigen Mittelstürmer, der in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen hat", so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Omar Sillah (22, M.) soll Aachen zum Klassenerhalt in der 3. Liga ballern. © Alemannia Aachen

18.02 Uhr: VfL Bochum verstärkt die Defensive

Der Passlack-Ersatz ist schon da: Rechtsverteidiger Oliver Olsen (25) wechselt aus der dänischen Superliga an die Castroper Straße zum VfL Bochum. Beim Zweitligisten unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025, über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Oliver Olsen (25) kickt künftig beim VfL Bochum. © VfL Bochum 1848

17.56 Uhr: Bryan Zaragoza wechselt zur AS Roma

Und das rege Treiben an der Säbener Straße geht weiter: Bryan Zaragoza (24) verlässt den deutschen Rekordmeister wahrscheinlich endgültig und wechselt ebenfalls nach Italien zur AS Roma. Die Giallorossi leihen den spanischen Linksaußen dem Vernehmen nach zunächst für zwei Millionen Euro aus, anschließend besteht offenbar eine Kaufoption über kolportierte 13 Millionen Euro, die unter Umständen zur Kaufpflicht werden kann. Im Sommer 2024 war der Außenbahnspieler nach halbjähriger Leihe fest vom FC Bayern verpflichtet worden, an der Isar konnte er sich aber nie durchsetzen. In der Hinrunde war er bereits an Celta Vigo verliehen, das Geschäft wurde nun im Zuge des Rom-Wechsels aber vorzeitig beendet.

Bryan Zaragoza (24) zieht es in die Ewige Stadt. © Tom Weller/dpa

17.45 Uhr: FC Bayern verliert nächstes Talent

Nach Felipe Chavez und Adin Licina verlässt auch Magnus Dalpiaz (18) die Jugend des FC Bayern und wechselt in den Nachwuchs der AC Mailand. Die Rossoneri leihen den österreichischen U19-Nationalkicker mit Kaufoption aus, der FCB soll sich aber eine Rückkaufoption gesichert haben.

17.25 Uhr: SSV Ulm holt Aleksandar Kahvic zurück

Der SSV Ulm holt Aleksandar Kahvic (22) unter kuriosen Umständen zurück: Der slowenische Erstligist NK Domzale, bei dem der Stürmer zuletzt spielte, musste sich wegen finanzieller Probleme aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Der Bosnier war erst im September 2025 von den Spatzen zu Domzale gewechselt, fünf Monate später steht er wieder in Ulm unter Vertrag.

17.20 Uhr: VfL Bochum gibt Felix Passlack ab

Und noch ein deutscher Spieler für die schottische erste Liga. Felix Passlack (27) verlässt den VfL Bochum und wechselt fest zum Hibernian FC Edinburgh. Seit 2023 war der Verteidiger für den damaligen Bundesligisten tätig, absolvierte in dieser Zeit 69 Partien für den Revierklub. Zuletzt kam er aber nicht mehr über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus.

17.05 Uhr: Dennis Geiger verlässt die TSG 1899 Hoffenheim

Dennis Geiger (27) macht seine ersten Schritte im Ausland. Nach fast 17 Jahren im Dress der TSG 1899 Hoffenheim verlässt der Mittelfeldspieler seinen Heimatklub auf Leihbasis und wechselt zum schottischen Erstligisten Aberdeen FC. Der 27-Jährige war bereits in der U12 nach Sinsheim gewechselt, der Wechsel nach Aberdeen bis zum Saisonende ist das erste Mal seit 2009, dass er ein anderes Trikot als das der TSG überstreift.

Dennis Geiger (27, r.) absolvierte bisher 125 Bundesliga-Spiele für die TSG Hoffenheim. © Uwe Anspach/dpa

16.46 Uhr: Alemannia Aachen holt auch Jonas Oehmichen

Die Alemannia aus Aachen bleibt umtriebig und angelt sich Jonas Oehmichen (21) per Leihe von Dynamo Dresden. Alle Infos unter: "Es geht in die 3. Liga! Zwei Dynamo-Abgänge am Deadline Day fix".

Jonas Oehmichen (21) kickt für den Rest der Rückrunde am Tivoli. © Lutz Hentschel

16.36 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Sayfallah Ltaief

Das Kleeblatt sicher sich die Dienste des tunesischen Nationalspielers Sayfallah Ltaief (25) bis Saisonende. Der quirlige Flügelspieler kommt leihweise vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede ins Frankenland, kickte zuvor bereits für Sparta Rotterdam und den FC Basel in der Schweiz. "Wir freuen uns, dass wir mit Sayf nochmal einen spielstarken Dribbler für unsere Außenbahnen gewinnen konnten. Er hat besonders in der Schweiz seine Torgefahr unter Beweis gestellt", so Fürth-Sportdirektor Stephan Fürstner.

Sayfallah Ltaief (25, M.) driebbelt bis Saisonende in der 2. Bundesliga. © FADEL SENNA / AFP

16.27 Uhr: SC Verl löst Vertrag mit Lukas Demming auf

Lukas Demming (25) und der SC Verl gehen getrennte Wege, der Vertrag des Mittelfeldspielers beim Drittligisten wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 25-Jährige war im Sommer 2024 vom Wuppertaler SV zum Sportclub gewechselt, in der aktuellen Saison stand er allerdings kein einziges Mal im Spieltagskader.