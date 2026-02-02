Deadline Day im Liveticker: Transfer-Posse hat ein Ende! Hoti wechselt innerhalb der 2. Liga

Deadline Day im Liveticker: Andi Hoti wechselt vom 1. FC Magdeburg zu Eintracht Braunschweig.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Die Uhr tickt! Einen Monat lang hatten die deutschen Klubs offiziell Zeit, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Doch am heutigen Deadline Day dürften trotzdem noch einige Deals über die Bühne gehen.

Um 20 Uhr schließt das Fenster in den beiden höchsten deutschen Ligen, bis dahin haben die Klubs noch Zeit, sich gezielt zu verstärken. In der 3. Liga sind Wechsel je nach Bestimmung der Landesverbände teilweise sogar noch bis 23.59 Uhr möglich. Wir halten Euch in unserem Deadline-Day-Ticker über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

19.59 Uhr: HSV macht Otele-Transfer offiziell

Kurz vor Schluss macht der HSV noch Nägel mit Köpfen und tütet den Wechsel von Philip Otele (26) ein. Der Linksaußen kommt vom FC Basel per Leihe mit Kaufoption in die Hansestadt.

19.56 Uhr: Fortuna Düsseldorf schnappt sich Kilian Sauck

Kilian Sauck (18) wechselt von Borussia Mönchengladbach zur Fortuna nach Düsseldorf. Dort hat der offensive Mittelfeldmann einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

19.53 Uhr: Greuther Fürth holt Offensivtalent Keyan Varela

Auch das Kleeblatt rüstet sich weiter für den Abstiegskampf in Liga 2 - und angelt sich dafür den portugiesischen U20-Nationalangreifer Keyan Varela (19). Der vielseitig einsetzbare Angreifer wechselt per Leihe mit darauffolgender Kaufoption zu den Franken.

19.50 Uhr: Eintracht Braunschweig legt direkt nach

Die Löwen aus Braunschweig sind noch nicht satt: Nach Andi Hoti kommt auch Ken Izekor (18) zum BTSV. Der junge Mittelstürmer wechselt zunächst auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zum Zweitligisten, anschließend besitzen die Niedersachsen eine Kaufoption.

19.40 Uhr: VfL Wolfsburg leiht Jeanuël Belocian aus

Der Leihabbruch von Tim Oermann (22) hat offenbar noch einen anderen Grund: Bayer Leverkusen gibt mit Jeanuël Belocian (20) einen anderen Innenverteidiger zeitweise bis Saisonende an den VfL Wolfsburg ab. "Jeanuel ist in der Defensive vielseitig einsetzbar und bringt neben seinem großen Potenzial auch schon Erfahrungen in der Bundesliga mit. Für uns ist er eine vielversprechende Verstärkung, die unserer Mannschaft auf Anhieb weiterhelfen soll", meint VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

19.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Tim Oermann vorzeitig zurück

Die Werkself hat die Leihe von Innenverteidiger Tim Oermann (22) zu Sturm Graz bereits im Winter beendet und den deutschen U21-Nationalspieler vorzeitig zurückgeholt. "Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte B04-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Mit der vorzeitigen Beendigung der Leihe tragen wir dem Rechnung: Angesichts seiner großen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden."

Tim Oermann (22, h.) darf sich ab jetzt in Leverkusen beweisen. © Veronika Mihalikova/TASR Slovakia/dpa

19.31 Uhr: Celtic Glasgow bedient sich beim SC Freiburg

Junior Adamu (24) verlässt den SC Freiburg leihweise und schließt sich dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow bis Saisonende an. "Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik", so SCF-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

19.28 Uhr: Immanuel Pherai wechselt zur SV Elversberg

Immanuel Pherai (24) verlässt den HSV und wechselt per Leihe mit Kaufoption in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg. Dafür kehrt das bislang ausgehliehene Sturmtalent Otto Stange (18) vorzeitig von der SVE zu den Hanseaten zurück.

19.24 Uhr: Dynamo Dresden gibt Offensivtalent Jakob Zickler ab

Jakob Zickler, Sohn von Ex-Nationalstürmer Alexander Zickler, verlässt Dynamo Dresden und wechselt in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Mehr Infos unter: "Dritter Dynamo-Abgang am Deadline Day fix: SGD verliert Offensiv-Talent Zickler".

19.10 Uhr: Eintracht Braunschweig vermeldet Wechsel von Andi Hoti

Jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern: Andi Hoti (22) verlässt den 1. FC Magdeburg und wechselt fest zum Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig. Dort hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

19 Uhr: Der FC Augsburg bedient sich in der Türkei

Sturmtalent Uchenna Ogundu (19) verlässt den türkischen Erstligisten Alanyaspor und heuert beim FC Augsburg an. Die Fuggerstädter lassen für die Dienste des nigerianischen Angreifers offenbar bis zu 6,5 Millionen Euro springen, wie der Journalist Ertan Süzgün berichtet. Die Sockelablöse beträgt demnach 4,5 Millionen Euro, zwei weitere Millionen können an Boni hinzukommen.

18.54 Uhr: 1. FSV Mainz 05 holt Otto Ruoppi

Der finnische U21-Nationalspieler Otto Ruoppi (20) wechselt von Kuopion Palloseura zu den Nullfünfern, bleibt aber durch eine Rückleihe bis Saisonende noch in seiner Heimat. Ab Juli soll er dann beim Bundesligisten aufschlagen.

18.50 Uhr: HSV verleiht Aboubaka Soumahoro

Die AS Saint-Etienne bedient sich beim Hamburger SV und leiht Abwehrspieler Aboubaka Soumahoro (20) aus. Der französische Zweitligist soll sich außerdem eine Kaufoption gesichert haben. Dabei war der Youngster erst vor fast genau einem Jahr vom Paris FC in die Hansestadt gewechselt, wo er noch einen Vertrag bis 2029 besitzt. Die KO soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.

18.42 Uhr: Andi Hoti wechselt wohl zu Eintracht Braunschweig

Der 1. FC Magdeburg lässt Andi Hoti (22) offenbar doch noch ziehen, aber nicht zu Dynamo Dresden: Der Innenverteidiger steht stattdessen vor einem Wechsel zu Eintracht Braunschweig. Das berichtet die "Braunschweiger Zeitung". Zuvor soll sich der Abwehrmann bereits mit der SGD einig gewesen sein, wo er leihweise schon in der Rückrunde der vergangenen Saison kickte. Vom FCM erhielt er für einen Wechsel entlang der Elbe aber keine Freigabe.

Andi Hoti kam in Magdeburg kaum noch zum Zug, ein Wechsel gestaltete sich dennoch schwierig. © Robert Michael/dpa

18.19 Uhr: Styopa Mkrtchyan wechselt zum 1. FC Nürnberg

Der "Club" aus Nürnberg schnappt sich den armenischen Nationalverteidiger Styopa Mkrtchyan (22) von NK Osijek. Dafür überweist der Zweitligist offenbar rund 750.000 Euro nach Kroatien. "Unsere Scoutingabteilung hat sich intensiv mit Styopa befasst und ihn voller Überzeugung empfohlen, da er unser Anforderungsprofil als Linksfuß erfüllt und mit seinen 1.92-Metern auch eine ordentliche Physis mitbringt", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

18.07 Uhr: Alemannia Aachen legt noch einmal nach

In Aachen glühen am Deadline Day weiter die Stifte: Alemannia tütet mit Omar Sillah (22) den nächsten Neuzugang ein. Der Stürmer kommt per Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption von der SpVgg Greuther Fürth an den Tivoli. "Wir wollten in der Offensive nochmal gezielt nachschärfen und mit Omar bekommen wir einen jungen, hungrigen Mittelstürmer, der in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen hat", so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Omar Sillah (22, M.) soll Aachen zum Klassenerhalt in der 3. Liga ballern. © Alemannia Aachen

18.02 Uhr: VfL Bochum verstärkt die Defensive

Der Passlack-Ersatz ist schon da: Rechtsverteidiger Oliver Olsen (25) wechselt aus der dänischen Superliga an die Castroper Straße zum VfL Bochum. Beim Zweitligisten unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025, über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Oliver Olsen (25) kickt künftig beim VfL Bochum. © VfL Bochum 1848

17.56 Uhr: Bryan Zaragoza wechselt zur AS Roma

Und das rege Treiben an der Säbener Straße geht weiter: Bryan Zaragoza (24) verlässt den deutschen Rekordmeister wahrscheinlich endgültig und wechselt ebenfalls nach Italien zur AS Roma. Die Giallorossi leihen den spanischen Linksaußen dem Vernehmen nach zunächst für zwei Millionen Euro aus, anschließend besteht offenbar eine Kaufoption über kolportierte 13 Millionen Euro, die unter Umständen zur Kaufpflicht werden kann. Im Sommer 2024 war der Außenbahnspieler nach halbjähriger Leihe fest vom FC Bayern verpflichtet worden, an der Isar konnte er sich aber nie durchsetzen. In der Hinrunde war er bereits an Celta Vigo verliehen, das Geschäft wurde nun im Zuge des Rom-Wechsels aber vorzeitig beendet.

Bryan Zaragoza (24) zieht es in die Ewige Stadt. © Tom Weller/dpa

17.45 Uhr: FC Bayern verliert nächstes Talent

Nach Felipe Chavez und Adin Licina verlässt auch Magnus Dalpiaz (18) die Jugend des FC Bayern und wechselt in den Nachwuchs der AC Mailand. Die Rossoneri leihen den österreichischen U19-Nationalkicker mit Kaufoption aus, der FCB soll sich aber eine Rückkaufoption gesichert haben.