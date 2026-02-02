Deadline Day im Liveticker: Transfer-Posse hat ein Ende! Hoti wechselt innerhalb der 2. Liga
Deutschland - Die Uhr tickt! Einen Monat lang hatten die deutschen Klubs offiziell Zeit, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Doch am heutigen Deadline Day dürften trotzdem noch einige Deals über die Bühne gehen.
Um 20 Uhr schließt das Fenster in den beiden höchsten deutschen Ligen, bis dahin haben die Klubs noch Zeit, sich gezielt zu verstärken. In der 3. Liga sind Wechsel je nach Bestimmung der Landesverbände teilweise sogar noch bis 23.59 Uhr möglich.
Wir halten Euch in unserem Deadline-Day-Ticker über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.
19.59 Uhr: HSV macht Otele-Transfer offiziell
Kurz vor Schluss macht der HSV noch Nägel mit Köpfen und tütet den Wechsel von Philip Otele (26) ein.
Der Linksaußen kommt vom FC Basel per Leihe mit Kaufoption in die Hansestadt.
19.56 Uhr: Fortuna Düsseldorf schnappt sich Kilian Sauck
Kilian Sauck (18) wechselt von Borussia Mönchengladbach zur Fortuna nach Düsseldorf.
Dort hat der offensive Mittelfeldmann einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.
19.53 Uhr: Greuther Fürth holt Offensivtalent Keyan Varela
Auch das Kleeblatt rüstet sich weiter für den Abstiegskampf in Liga 2 - und angelt sich dafür den portugiesischen U20-Nationalangreifer Keyan Varela (19).
Der vielseitig einsetzbare Angreifer wechselt per Leihe mit darauffolgender Kaufoption zu den Franken.
19.50 Uhr: Eintracht Braunschweig legt direkt nach
Die Löwen aus Braunschweig sind noch nicht satt: Nach Andi Hoti kommt auch Ken Izekor (18) zum BTSV.
Der junge Mittelstürmer wechselt zunächst auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zum Zweitligisten, anschließend besitzen die Niedersachsen eine Kaufoption.
19.40 Uhr: VfL Wolfsburg leiht Jeanuël Belocian aus
Der Leihabbruch von Tim Oermann (22) hat offenbar noch einen anderen Grund: Bayer Leverkusen gibt mit Jeanuël Belocian (20) einen anderen Innenverteidiger zeitweise bis Saisonende an den VfL Wolfsburg ab.
"Jeanuel ist in der Defensive vielseitig einsetzbar und bringt neben seinem großen Potenzial auch schon Erfahrungen in der Bundesliga mit. Für uns ist er eine vielversprechende Verstärkung, die unserer Mannschaft auf Anhieb weiterhelfen soll", meint VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.
19.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Tim Oermann vorzeitig zurück
Die Werkself hat die Leihe von Innenverteidiger Tim Oermann (22) zu Sturm Graz bereits im Winter beendet und den deutschen U21-Nationalspieler vorzeitig zurückgeholt.
"Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte B04-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Mit der vorzeitigen Beendigung der Leihe tragen wir dem Rechnung: Angesichts seiner großen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden."
19.31 Uhr: Celtic Glasgow bedient sich beim SC Freiburg
Junior Adamu (24) verlässt den SC Freiburg leihweise und schließt sich dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow bis Saisonende an.
"Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik", so SCF-Sportdirektor Klemens Hartenbach.
19.28 Uhr: Immanuel Pherai wechselt zur SV Elversberg
Immanuel Pherai (24) verlässt den HSV und wechselt per Leihe mit Kaufoption in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg.
Dafür kehrt das bislang ausgehliehene Sturmtalent Otto Stange (18) vorzeitig von der SVE zu den Hanseaten zurück.
19.24 Uhr: Dynamo Dresden gibt Offensivtalent Jakob Zickler ab
Jakob Zickler, Sohn von Ex-Nationalstürmer Alexander Zickler, verlässt Dynamo Dresden und wechselt in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.
Mehr Infos unter: "Dritter Dynamo-Abgang am Deadline Day fix: SGD verliert Offensiv-Talent Zickler".
19.10 Uhr: Eintracht Braunschweig vermeldet Wechsel von Andi Hoti
Jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern: Andi Hoti (22) verlässt den 1. FC Magdeburg und wechselt fest zum Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig.
Dort hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.
19 Uhr: Der FC Augsburg bedient sich in der Türkei
Sturmtalent Uchenna Ogundu (19) verlässt den türkischen Erstligisten Alanyaspor und heuert beim FC Augsburg an.
Die Fuggerstädter lassen für die Dienste des nigerianischen Angreifers offenbar bis zu 6,5 Millionen Euro springen, wie der Journalist Ertan Süzgün berichtet. Die Sockelablöse beträgt demnach 4,5 Millionen Euro, zwei weitere Millionen können an Boni hinzukommen.
18.54 Uhr: 1. FSV Mainz 05 holt Otto Ruoppi
Der finnische U21-Nationalspieler Otto Ruoppi (20) wechselt von Kuopion Palloseura zu den Nullfünfern, bleibt aber durch eine Rückleihe bis Saisonende noch in seiner Heimat.
Ab Juli soll er dann beim Bundesligisten aufschlagen.
18.50 Uhr: HSV verleiht Aboubaka Soumahoro
Die AS Saint-Etienne bedient sich beim Hamburger SV und leiht Abwehrspieler Aboubaka Soumahoro (20) aus. Der französische Zweitligist soll sich außerdem eine Kaufoption gesichert haben.
Dabei war der Youngster erst vor fast genau einem Jahr vom Paris FC in die Hansestadt gewechselt, wo er noch einen Vertrag bis 2029 besitzt. Die KO soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.
18.42 Uhr: Andi Hoti wechselt wohl zu Eintracht Braunschweig
Der 1. FC Magdeburg lässt Andi Hoti (22) offenbar doch noch ziehen, aber nicht zu Dynamo Dresden: Der Innenverteidiger steht stattdessen vor einem Wechsel zu Eintracht Braunschweig.
Das berichtet die "Braunschweiger Zeitung". Zuvor soll sich der Abwehrmann bereits mit der SGD einig gewesen sein, wo er leihweise schon in der Rückrunde der vergangenen Saison kickte. Vom FCM erhielt er für einen Wechsel entlang der Elbe aber keine Freigabe.
18.19 Uhr: Styopa Mkrtchyan wechselt zum 1. FC Nürnberg
Der "Club" aus Nürnberg schnappt sich den armenischen Nationalverteidiger Styopa Mkrtchyan (22) von NK Osijek.
Dafür überweist der Zweitligist offenbar rund 750.000 Euro nach Kroatien. "Unsere Scoutingabteilung hat sich intensiv mit Styopa befasst und ihn voller Überzeugung empfohlen, da er unser Anforderungsprofil als Linksfuß erfüllt und mit seinen 1.92-Metern auch eine ordentliche Physis mitbringt", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.
18.07 Uhr: Alemannia Aachen legt noch einmal nach
In Aachen glühen am Deadline Day weiter die Stifte: Alemannia tütet mit Omar Sillah (22) den nächsten Neuzugang ein.
Der Stürmer kommt per Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption von der SpVgg Greuther Fürth an den Tivoli. "Wir wollten in der Offensive nochmal gezielt nachschärfen und mit Omar bekommen wir einen jungen, hungrigen Mittelstürmer, der in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen hat", so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.
18.02 Uhr: VfL Bochum verstärkt die Defensive
Der Passlack-Ersatz ist schon da: Rechtsverteidiger Oliver Olsen (25) wechselt aus der dänischen Superliga an die Castroper Straße zum VfL Bochum.
Beim Zweitligisten unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025, über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.
17.56 Uhr: Bryan Zaragoza wechselt zur AS Roma
Und das rege Treiben an der Säbener Straße geht weiter: Bryan Zaragoza (24) verlässt den deutschen Rekordmeister wahrscheinlich endgültig und wechselt ebenfalls nach Italien zur AS Roma.
Die Giallorossi leihen den spanischen Linksaußen dem Vernehmen nach zunächst für zwei Millionen Euro aus, anschließend besteht offenbar eine Kaufoption über kolportierte 13 Millionen Euro, die unter Umständen zur Kaufpflicht werden kann.
Im Sommer 2024 war der Außenbahnspieler nach halbjähriger Leihe fest vom FC Bayern verpflichtet worden, an der Isar konnte er sich aber nie durchsetzen. In der Hinrunde war er bereits an Celta Vigo verliehen, das Geschäft wurde nun im Zuge des Rom-Wechsels aber vorzeitig beendet.
17.45 Uhr: FC Bayern verliert nächstes Talent
Nach Felipe Chavez und Adin Licina verlässt auch Magnus Dalpiaz (18) die Jugend des FC Bayern und wechselt in den Nachwuchs der AC Mailand.
Die Rossoneri leihen den österreichischen U19-Nationalkicker mit Kaufoption aus, der FCB soll sich aber eine Rückkaufoption gesichert haben.
17.25 Uhr: SSV Ulm holt Aleksandar Kahvic zurück
Der SSV Ulm holt Aleksandar Kahvic (22) unter kuriosen Umständen zurück: Der slowenische Erstligist NK Domzale, bei dem der Stürmer zuletzt spielte, musste sich wegen finanzieller Probleme aus dem Spielbetrieb zurückziehen.
Der Bosnier war erst im September 2025 von den Spatzen zu Domzale gewechselt, fünf Monate später steht er wieder in Ulm unter Vertrag.
17.20 Uhr: VfL Bochum gibt Felix Passlack ab
Und noch ein deutscher Spieler für die schottische erste Liga. Felix Passlack (27) verlässt den VfL Bochum und wechselt fest zum Hibernian FC Edinburgh.
Seit 2023 war der Verteidiger für den damaligen Bundesligisten tätig, absolvierte in dieser Zeit 69 Partien für den Revierklub. Zuletzt kam er aber nicht mehr über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus.
17.05 Uhr: Dennis Geiger verlässt die TSG 1899 Hoffenheim
Dennis Geiger (27) macht seine ersten Schritte im Ausland. Nach fast 17 Jahren im Dress der TSG 1899 Hoffenheim verlässt der Mittelfeldspieler seinen Heimatklub auf Leihbasis und wechselt zum schottischen Erstligisten Aberdeen FC.
Der 27-Jährige war bereits in der U12 nach Sinsheim gewechselt, der Wechsel nach Aberdeen bis zum Saisonende ist das erste Mal seit 2009, dass er ein anderes Trikot als das der TSG überstreift.
16.46 Uhr: Alemannia Aachen holt auch Jonas Oehmichen
Die Alemannia aus Aachen bleibt umtriebig und angelt sich Jonas Oehmichen (21) per Leihe von Dynamo Dresden.
Alle Infos unter: "Es geht in die 3. Liga! Zwei Dynamo-Abgänge am Deadline Day fix".
16.36 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Sayfallah Ltaief
Das Kleeblatt sicher sich die Dienste des tunesischen Nationalspielers Sayfallah Ltaief (25) bis Saisonende.
Der quirlige Flügelspieler kommt leihweise vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede ins Frankenland, kickte zuvor bereits für Sparta Rotterdam und den FC Basel in der Schweiz.
"Wir freuen uns, dass wir mit Sayf nochmal einen spielstarken Dribbler für unsere Außenbahnen gewinnen konnten. Er hat besonders in der Schweiz seine Torgefahr unter Beweis gestellt", so Fürth-Sportdirektor Stephan Fürstner.
16.27 Uhr: SC Verl löst Vertrag mit Lukas Demming auf
Lukas Demming (25) und der SC Verl gehen getrennte Wege, der Vertrag des Mittelfeldspielers beim Drittligisten wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Der 25-Jährige war im Sommer 2024 vom Wuppertaler SV zum Sportclub gewechselt, in der aktuellen Saison stand er allerdings kein einziges Mal im Spieltagskader.
16.22 Uhr: Skelly Alvero verlässt Werder Bremen
Anderthalb Jahre nach dem 4,5 Millionen Euro schweren Wechsel von Olympique Lyon an die Weser beendet Werder Bremen das Missverständnis Skelly Alvero (23) zunächst mit einer Leihe in seine Heimat.
Der 2,02-Meter-Hüne schließt sich bis Saisonende dem Zweitligisten SC Amiens an. Eine Kaufoption hat sich der Ligue-2-Klub jedoch nicht gesichert.
16.17 Uhr: Hertha BSC schnappt sich Josip Brekalo
Josip Brekalo (27) kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich der Alten Dame aus Berlin an.
Der 35-fache kroatische Nationalspieler kommt fest vom spanischen Erstligisten Real Oviedo in die Hauptstadt und unterzeichnet dort einen Vertrag bis zum Sommer mit der Option auf eine weitere Saison. Hierzulande war der Flügelstürmer bereits für den VfL Wolfsburg sowie den VfB Stuttgart am Ball.
"Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er steht für Kreativität und Torgefahr. Wir sind sehr glücklich, dass er unsere Möglichkeiten in der Offensive noch einmal vergrößert", erklärte Benjamin Weber.
16.10 Uhr: Viktoria Köln bedient sich bei Schalke
Stürmer Jakob Sachse (19) wechselt per Leihe aus der U23 von Schalke 04 zur Viktoria aus Köln. Zuvor unterzeichnete der Knipser in Gelsenkirchen aber noch seinen ersten Profivertrag bis 2029.
Bei der zweiten Mannschaft der Knappen konnte sich der Torjäger mit neun Treffern und fünf Vorlagen in 18 Regionalligaeinsätzen für die größere Aufgabe empfehlen. Die Leihe ist zunächst bis Saisonende befristet, kann sich aber durch eine leicht zu erreichende Klausel um ein weiteres Jahr verlängern.
16.03 Uhr: Leipzig-Talent wechselt zur TSG Hoffenheim
Yannick Eduardo (20) verlässt RB Leipzig und landet über den Umweg FC Dordrecht bei der TSG Hoffenheim.
Der niederländische Klub zieht nämlich die Kaufoption für den jungen Mittelstürmer, gibt ihn anschließend aber umgehend an die Sinsheimer ab.
15.59 Uhr: Alemannia Aachen holt Gideon Jung
Die Alemannia schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet Defensiv-Allrounder Gideon Jung (31).
Der langjährige Hamburger war zuletzt in der Türkei bei Kayserispor am Ball, wo sein Vertrag jedoch aufgelöst wurde.
"Ich kenne Gideon noch aus meiner Zeit in Fürth und weiß, wie zuverlässig er arbeitet. Gerade dann, wenn es unbequem wird. Er hat sich nach seinen Verletzungspausen mit viel Disziplin zurückgekämpft. Für unsere Kaderstruktur ist er mit seiner Variabilität und Erfahrung ein echter Gewinn", erklärt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.
15.53 Uhr: BVB verzichtet auf Last-Minute-Neuzugänge
Bei Borussia Dortmund werden am Deadline Day keine neuen Spieler mehr aufschlagen.
Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl (45) am Sky-Mikrofon. "Wir vertrauen dem Kader und haben uns nach internen Überlegungen dazu entscheiden, dass wir auf der Position nichts mehr machen werden. Es wird keinen weiteren Neuzugang bei Borussia Dortmund geben", so der 45-Jährige.
15.50 Uhr: Dominik Kother verlässt Dynamo Dresden
Dominik Kother (25) und Dynamo Dresden gehen getrennte Wege. Der Flügelspieler wechselt leihweise bis Saisonende zum MSV Duisburg in die 3. Liga.
Alle Infos unter: "Es geht in die 3. Liga! Erster Dynamo-Abgang am Deadline Day fix".
15.36 Uhr: 1. FC Köln wildert beim FC Bayern
Mittelfeldspieler Felipe Chávez (18) wechselt offenbar aus der Jugend des FC Bayern München an den Rhein zum Effzeh.
Das berichten unter anderem Transfermarkt.de und Fabrizio Romano übereinstimmend. Demnach kommt der peruanische Nationalkicker per Leihe mit Kaufoption nach Köln, der Rekordmeister besitzt jedoch eine Rückkaufklausel.
15.15 Uhr: Jón Dagur Thorsteinsson verlässt Hertha BSC
Flügelstürmer Jón Dagur Thorsteinsson (27) wechselt per Leihe bis Saisonende von Hertha BSC zum SK Brann Bergen nach Norwegen.
"Für Jón hat sich mit der Leihe nach Norwegen kurzfristig die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis bei einem dortigen Spitzenverein ergeben. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Bergen viel Erfolg", sagte Hertha-Boss Benjamin Weber.
15.11 Uhr: 1. FC Kaiserslautern tütet Mergim Berisha ein
Die Roten Teufel melden Vollzug! Mergim Berisha (27) wechselt von der TSG Hoffenheim nach Kaiserslautern.
Dort soll der zweifache deutsche Nationalstürmer den schwer verletzten Ivan Prtajin (29) ersetzen. Eine Ablöse wird dem Vernehmen nach nicht fällig, dafür sollen sich die Sinsheimer eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.
"Auch unabhängig von der Verletzung von Ivan Prtajin, die natürlich sehr bitter ist, haben wir uns schon seit Längerem mit Mërgim beschäftigt. Er ist ein Stürmer, der in seiner bisherigen Laufbahn seine Qualitäten und seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Zudem verfügt er über eine gute körperliche Präsenz sowie Flexibilität in seinem Positionsspiel und ist nicht nur ein gefährlicher Torjäger, sondern auch in der Lage, seine Mitspieler in der Offensive besser zu machen", so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.
15 Uhr: MSV Duisburg nimmt Probespieler unter Vertrag
Dominik Becker (26) hat bei den Zebras unterschrieben.
Der Innenverteidiger war seit Sommer vereinslos und konnte sich im Zuge seines einwöchigen Probetrainings beim Drittligisten offenbar empfehlen. Zuletzt schnürte der Abwehrmann seine Schuhe für den 1. FC Saarbrücken.
14.55 Uhr: Schalke gibt Mauro Zalazar ab
Mauro Zalazar (20) verlässt die Knappen aus Gelsenkirchen auf Leihbasis und schließt sich bis Saisonende dem SC Braga an.
In der portugiesischen Großstadt trifft der Mittefeldmann auf seinen Bruder Rodrigo (26), der früher ebenfalls für Schalke spielte.
"Mauro hat den Wunsch hinterlegt, in der Rückrunde verliehen zu werden. In Braga hat sich für ihn nun die Möglichkeit ergeben", sagte S04-Boss Youri Mulder.
14.50 Uhr: RB Leipzig verleiht Robert Ramsak erneut
Der Bundesligist aus Leipzig hat die Leihe von Stürmer Robert Ramsak (19) zu Eintracht Braunschweig vorzeitig abgebrochen und den jungen Angreifer umgehend erneut an den SV Sandhausen verliehen.
In der Regionalliga Südwest soll der 19-Jährige jetzt Speilpraxis sammeln, nachdem er in der 2. Bundesliga kaum zum Zug gekommen war.
14.48 Uhr: Karlsruher SC präsentiert neuen Sechser
Hyeokkyu Kwon (24) verstärkt das defensive Mittelfeld des KSC.
Der Südkoreaner wechselt fest vom französischen Erstligisten FC Nantes in den Wildpark. "Er zeichnet sich mit seiner Übersicht als Ballverteiler im Spielaufbau sowie mit seiner Größe und Athletik als zweikampfstarker Arbeiter aus. Wir sind überzeugt davon, dass Hyeokkyu Kwon unserem Spiel Stabilität verleihen wird und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt geht", freute sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45).
14.43 Uhr: FC Ingolstadt verliert Abwehrtalent an Hertha BSC
Elias Decker (19) verlässt die Schanzer zunächst auf Leihbasis und wechselt zu Hertha BSC.
Der talentierte Innenverteidiger spielte sich vergangene Saison beim FCI in den Fokus, konnte seinen Stammplatz in der 3. Liga diese Saison aber nicht behaupten. In der Hauptstadt ist er zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen, Hertha sicherte sich eine Kaufoption.
14.31 Uhr: Dejan Galjen verlässt Jahn Regensburg
Der SSV Jahn Regensburg lässt Stürmer Dejan Galjen (23) zu Fortuna Köln in die Regionalliga West ziehen.
Für die Domstädter kam der Offensivmann dieses Jahr nur auf sieben Kurzeinsätze in der 3. Liga.
14.26 Uhr: SV Darmstadt 98 löst Vertrag mit Jean-Paul Boëtius auf
Jean-Paul Boëtius (31) und der SV Darmstadt 98 haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.
Der 31-Jährige heuerte im Januar 2025 nach seiner Krebserkrankung bei den Lilien an, kam in der laufenden Spielzeit aber nur viermal in der 2. Bundesliga zum Zug.
14.15 Uhr: Greuther Fürth verleiht Mathias Olesen
Der defensive Mittelfeldspieler Mathias Olesen (24) verlässt die SpVgg Greuther Fürth zunächst per Leihe und wechselt nach Österreich zum Grazer AK.
Der Klub aus der Steiermark sicherte sich zudem eine Kaufoption. Olesen war erst im Sommer vom 1. FC Köln zum Kleeblatt gekommen, konnte sich aber nicht als absolute Stammkraft etablieren. In der aktuellen Saison stand er zwar in 14 Pflichtspielen auf dem Rasen, gehörte zuletzt aber mehrfach nicht mehr zum Kader.
13.59 Uhr: Rekord-Abgang in der 3. Liga?
Ryan Naderi (22) vom FC Hansa Rostock soll sich auf dem Weg zum Medizincheck für einen Transfer zu den Glasgow Rangers befinden.
Der Deal könnte eine neue Ablöse-Bestmarke in der 3. Liga aufstellen. Alle Infos lest Ihr unter: "Geht jetzt alles ganz schnell? Naderi auf dem Weg zum Medizincheck".
13.49 Uhr: FC Augsburg angelt sich VfB-Sturmtalent
Thomas Kastanaras (23) verlässt den VfB Stuttgart und wechselt nach Augsburg.
In der Fuggerstadt soll der Deutsch-Grieche über die zweite Mannschaft ans Profiteam herangeführt werden. Dieser Schritt blieb dem gebürtigen Stuttgarter in seiner Heimatstadt bislang verwehrt, wo er lediglich auf vier Einsätze in der Bundesliga kam. Zur aktuellen Spielzeit warf ihn zudem eine Knieverletzung zurück.
13.40 Uhr: Wechsel von Luis Engelns zur TSG Hoffenheim offiziell
Jetzt ist der Wechsel durch: Luis Engelns (18), der Sohn von Leeds-Coach Daniel Farke (49), verlässt den SC Paderborn und schließt sich der TSG Hoffenheim an.
Das bestätigte der Zweitligist inzwischen in einer Mitteilung. "Luis ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, nach Hoffenheim wechseln zu wollen. Wir haben dem entsprochen, auch wenn wir seinen Abschied bedauern", so Paderborns Sport-Boss Sebastian Lange.
Über die Ablöse machten die Ostwestfalen keine Angaben, sein Vertrag beim SCP lief noch bis 2027.
13.34 Uhr: FC Bayern lässt Talent zu Juventus Turin ziehen
Kenan Yildiz 2.0? Der FC Bayern München gibt Offensivtalent Adin Licina (19) an Juventus Turin ab.
Berichten zufolge kassiert der deutsche Rekordmeister keine Ablöse für den Flügelspieler, dafür sicherte sich der FCB aber wohl eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung. In Turin hat der 19-Jährige bis 2029 unterschrieben und ist zunächst für die "Next Gen"-Mannschaft vorgesehen. Jenen Weg aus der Bayern-Jugend zur Alten Dame ging einst auch Yildiz, der inzwischen Stammkraft und Leistungsträger bei den Profis ist.
13.26 Uhr: Sheraldo Becker vor Rückkehr in die Bundesliga?
Der 1. FSV Mainz 05 soll nach Informationen der spanischen Zeitung "Diario de Navarra" mit CA Osasuna über einen Wechsel von Angreifer Sheraldo Becker (30) verhandeln.
In Mainz soll der pfeilschnelle Stürmer den verletzten Benedict Hollerbach (24) kurzfristig ersetzen. Unter FSV-Trainer Urs Fischer (59) überzeugte Becker bereits bei Union Berlin, ehe er im Januar 2024 zu Real Sociedad San Sebastian nach Spanien ging. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel nach Osasuna, wo der 30-Jährige aber zumeist nur als Joker und zuletzt gar nicht mehr zum Zug kam.
13.16 Uhr: HSV vor nächstem Coup?
Der Hamburger SV soll unmittelbar vor der Verpflichtung von Linksaußen Philip Otele (26) vom FC Basel stehen.
Laut Transferexperte Ben Jacobs vollzieht der Offensivspieler soeben seinen Medizincheck. Demnach leihen die Hanseaten den 26-Jährigen zunächst für 1,5 Millionen Euro aus, anschließend besteht eine Kaufoption über 4,5 Millionen Euro. Der Schweizer Top-Klub habe sich aber eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert.
13 Uhr: TSG Hoffenheim jagt talentierten Trainer-Sohn
Mittelfeldtalent Luis Engelns (18) vom SC Paderborn soll unmittelbar vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim stehen.
Das vermeldet der "kicker". Demnach sind die Verhandlungen um den Sohn von Leeds-Coach Daniel Farke (49) weit fortgeschritten, laut "Sky" ist der Medizincheck sogar bereits absolviert. Der deutsche U19-Nationalspieler kam trotz seines jungen Alters bereits 29 Mal für den SCP in der 2. Bundesliga zum Einsatz.
12.54 Uhr: Reagiert Kaiserslautern auf Verletzungsschock?
Nach dem bitteren Achillessehnenriss von Top-Stürmer Ivan Prtajin (29) am Samstag soll der 1. FC Kaiserslautern an einem Last-Minute-Wechsel von Mergim Berisha (27) arbeiten.
Wie Sky berichtet, verlangt die TSG Hoffenheim keine Ablöse für den früheren deutschen Nationalstürmer, sondern eine hohe Beteiligung im Falle eines Weiterverkaufs. Dennoch sei fraglich, ob der Deal in der Kürze der Zeit noch über die Bühne gehen kann.
12.45 Uhr: RB Leipzig schlägt erneut zu
Die Roten Bullen machen zum zweiten Mal am heutigen Tag Nägel mit Köpfen und vermelden auch den Wechsel von Sturmtalent Ayodele Thomas (18) von der PSV Eindhoven.
Überraschend kommt das nicht, der sofortige Transfer des zunächst für den Sommer gehandelten Linksaußen sickerte bereits vor einigen Tagen durch.
12.30 Uhr: Bewegter Deadline Day bei Dynamo Dresden?
In Dresden könnten heute die Leitungen glühen: Gleich vier Spieler sollen am letzten Tag des Transferfensters vor einem Abgang stehen, darunter auch ein viel versprechendes Talent.
Mehr dazu lest Ihr in unserem Dynamo-Dresden-Blog.
12.15 Uhr: Schalke-Transfer wackelt
Eigentlich sollte Moussa Sylla (26) mit seinem Wechsel in die US-amerikanische MLS zum New York City FC kolportierte sechs Millionen Euro in die Kassen der fleißig aufrüstenden Knappen aus Gelsenkirchen spielen, doch der Deal droht jetzt zu scheitern.
Der Angreifer soll nämlich durch den Medizincheck gefallen sein, wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten. Gänzlich vom Tisch sei der Transfer aber noch nicht, die Ablösesumme könnte nun aber neu verhandelt werden. Derweil arbeitet Schalke offenbar kurz vor Torschluss noch an mehreren Neuzugängen, die auch am fixen Abgang des 26-Jährigen hängen könnten.
11.50 Uhr: David Richter beerbt Dudu bei Viktoria Köln
Auf den Abgang von Dudu (26) folgt der Ersatz: David Richter (26) wird neuer Torhüter bei der Viktoria und komplettiert das Torwart-Team wieder.
"Wir freuen uns sehr, mit David Richter einen Torwart verpflichtet zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Durch seine Erfahrungen aus früheren Stationen wird er unserem Kader zusätzliche Stabilität verleihen", erklärt Torwart-Trainer Kevin Rauhut (36), der zwischenzeitlich selbst auf der Bank als Ersatzkeeper Platz nahm.
11.35 Uhr: Portugal-Klub schnappt sich vierten Spieler aus der 3. Liga
Der portugiesische Erstligist CF Estrela Amadora geht weiter auf Shoppingtour in der 3. Liga und verpflichtet Dudu (26). Der Stammkeeper der Hinrunde von Viktoria Köln wechselt gegen eine unbekannte Ablöse.
Bemerkenswert: Der Deutsch-Brasilianer ist der vierte Wintertransfer der Portugiesen aus der 3. Liga. Zuvor hatte Amadora Max Scholze (20, Ulm), Chilohem Onuoha (20, Verl), Tom Moustier (23, Essen) verpflichtet.
Zuvor hatte der Verein mit dem Verkauf von Sidny Lopes Cabral (23, zuvor auch Viktoria Köln) für sechs Millionen Euro an Spitzenklub Benfica ein Geschäftsmodell entdeckt.
10.05 Uhr: RB Leipzig leiht Brajan Gruda aus
Den Anfang macht RB Leipzig! Der Bundesligist wird am Deadline Day als Erstes auf dem Transfermarkt aktiv und leiht U21-Nationalspieler Brajan Gruda (21) bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Überraschung am Deadline Day: RB Leipzig holt Gruda".
2. Februar, 10 Uhr: Zwei Bundesliga-Abgänge am Sonntagabend
Zwar befinden sich zahlreiche Deals anscheinend auf der Zielgerade, offiziell ist es allerdings noch ruhig auf dem Transfermarkt.
Dafür haben gleich zwei Bundesligisten am Sonntagabend noch Abgänge verzeichnet: Der FC St. Pauli lässt Rechtsaußen Oladapo Afolayan (28) nach drei gemeinsamen Jahren in die englische Championship zu den Blackburn Rovers ziehen.
Auch Borussia Mönchengladbach gibt noch einen Rechtsaußen ab: Charles Herrmann (20) wechselt nach Belgien zu Cercle Brügge.
1. Februar, 12.51 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Moritz Göttlicher
Zu- und Abgang an der Castroper Straße: Der VfL Bochum ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden.
Wie der Zweitligist am Sonntag offiziell bekannt gab, wechselt Mittelfeld-Talent Moritz Göttlicher (17) von der "U19"-Mannschaft des FC Bayern München zum Revierklub.
Gleichzeitig verlässt Offensiv-Kicker Lirim Jashari (19) die Blau-Weißen und wird bis Saisonende an den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht ausgeliehen.
31. Januar, 15.52 Uhr: FC Bayern verleiht Fernández und Dettoni
Der FC Bayern hat die Abgänge zweier Nachwuchs-Talente bekannt gegeben.
Mittelfeld-Akteur Javier Fernández (19) verlässt die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters vorübergehend und läuft bis zum Saisonende für den 1. FC Nürnberg auf.
Innenverteidiger Grayson Dettoni (20) sammelt ebenfalls andernorts Spielpraxis, schließt sich leihweise dem SV Darmstadt 98 an.
31. Januar, 14.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim gibt Tim Drexler ab
Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Leihe von Tim Drexler (20) zum 1. FC Nürnberg vorzeitig beendet.
Der 20 Jahre junge Verteidiger kehrt jedoch nicht in den Kraichgau zurück, sondern wechselt mit sofortiger Wirkung in die österreichische Bundesliga zum FC Red Bull Salzburg.
Dort unterschreibt Drexler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
31. Januar, 12.12 Uhr: Travis de Jong wechselt per Leihe in die Niederlande
Leihgeschäft in die Niederlande: Offensiv-Talent Travis de Jong (20) verlässt den SC Paderborn 07 und schließt sich bis Saisonende dem Zweitligisten MVV Maastricht an. Das gab der SCP07 am Samstag bekannt.
"Travis hat sich in den vergangenen Jahren bei der U21 in der Regionalliga West etabliert. Für seine weitere Entwicklung ist die Leihe in die zweite niederländische Liga nach Maastricht sinnvoll", wird Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) in der Mitteilung zitiert.
31. Januar, 11.20 Uhr: Taichi Hara kommt ablösefrei zum FC St. Pauli
Der FC St. Pauli hat den Transfer von Taichi Hara (26) perfekt gemacht.
Der Angreifer wechselt ablösefrei vom japanischen Klub Kyoto Sanga FC an die Elbe, wie die Kiezkicker offiziell bestätigten. Details zur Vertragslaufzeit wurden allerdings nicht bekannt gegeben.
31. Januar, 11.07 Uhr: Albert Grönbaek schließt sich dem HSV an
Der Hamburger SV hat sich die Dienste von Albert Grönbaek (24) gesichert.
Der 24-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Stade Rennes an die Elbe, teilte der Bundesligist am Samstagvormittag mit.
Mehr dazu hier: "Fix! HSV verstärkt sich mit dänischem Nationalspieler"
31. Januar, 10.26 Uhr: Sahiti wechselt auf Leihbasis nach Israel
Emir Sahiti (27) verlässt vorerst den Hamburger SV.
Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mitteilte, wechselt der 27-jährige Offensivmann auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison zum israelischen Klub Maccabi Tel Aviv.
Guilherme Ramos (28) ist weg. Wohin es den 28 Jahre alten Verteidiger verschlagen hat, erfahrt ihr hier: "HSV treibt Umbruch weiter voran: Duo muss gehen"
30. Januar, 15.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt Jacob Rasmussen
Der 1. FC Kaiserslautern hat sich die Dienste von Jacob Rasmussen (28) gesichert.
Der 28-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg in die Pfalz, teilte der FCK am Freitagnachmittag mit. Zu den Vertragsdetails machten die beide Vereine keine Angaben.
Der dänische Abwehrspieler kennt den deutschen Fußball bereits gut, denn er hatte schon in der Jugend des FC Schalke 04 gespielt und war später auch beim FC St. Pauli sowie Erzgebirge Aue aktiv.
30. Januar, 14.47 Uhr: SC-Profi Dinkçi kehrt nach Heidenheim zurück
Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim zum SC Freiburg kehrt Eren Dinkçi (24) vorerst zu seinem Ex-Klub zurück.
Der 24-jährige Rechtsaußen wechselt per Leihe bis zum Saisonende zum aktuellen Bundesliga-Schlusslicht an die Brenz, gab der FCH am Freitag bekannt.
30. Januar, 14.07 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Marin Ljubičić
Fortuna Düsseldorf hat sich mit Marin Ljubičić (23) in der Offensive verstärkt.
Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt der Angreifer auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin zu den Rot-Weißen.
Ljubičić, der in dieser Saison zweimal als Joker für die Eisernen zum Einsatz kam und dabei jeweils ein Tor erzielte, wird allerdings erst nach dem Auswärtsspiel von Fortuna beim Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr) zum Team stoßen.
"Mit Marin gewinnen wir einen polyvalenten Offensivspieler, der sowohl selbst torgefährlich ist als auch Chancen für andere vorbereitet. Er bringt eine hohe Qualität mit, die unserem Spiel sofort weiterhilft", freut sich Fortuna-Boss Sven Mislintat (53) über die Verpflichtung des 23-jährigen Kroaten.
Titelfoto: Robert Michael/dpa