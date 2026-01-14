Transfermarkt im Liveticker: Hannover holt Nationalspieler aus der Bundesliga

Fortsetzung des Artikels laden

8. Januar, 10 Uhr: SC Paderborn bricht Posselt-Leihe ab, Wechsel nach Regensburg

Der SC Paderborn 07 hat das Engagement von John Posselt (22) beim TSV Havelse vorzeitig beendet. Mit dem Abbruch der Leihe ebnet der eine Klasse höher spielende Zweitligist damit den Weg für einen festen Wechsel des 22-Jährigen zum SSV Jahn Regensburg, sichert sich zugleich eine Rückkaufoption für den Offensivspieler. Das bestätigte der SCP am heutigen Donnerstagvormittag. Posselt stand in dieser Saison 19-mal für die Havelser auf dem Platz, erzielte dabei sechs Tore sowie zwei Vorlagen. Im Sommer des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom VfB Lübeck nach Ostwestfalen gekommen.

Läuft künftig für den SSV Jahn Regensburg auf: John Posselt (22). © IMAGO / Fotostand

Der 22 Jahre alte Offensivmann wechselt fest zum Drittligisten nach Regensburg. © Gschlößl / SSV Jahn

7. Januar, 21.28 Uhr: Eintracht Frankfurt schnappt sich Arnaud Kalimuendo

Deal perfekt! Die Eintracht leiht Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest aus und sichert sich zudem eine Kaufoption. Alle Details zum fünften Neuzugang der Frankfurter findet Ihr unter: "Wunschstürmer endlich da: Eintracht tütet fünften Winter-Neuzugang ein".

7. Januar, 15.23 Uhr: Rot-Weiss Essen bedient sich beim BVB

Innenverteidiger Ben Hüning (21) verlässt die zweite Mannschaft des BVB und wechselt zurück zu Rot-Weiss Essen, wo er bereits in der U19 aktiv war. "Wir freuen uns, dass Ben sich für RWE entschieden hat. Er ist ein robuster Abwehrspieler mit einer guten Mentalität und der nötigen Ruhe am Ball. Zudem bringt er ein gutes Kopfballspiel mit, ist torgefährlich und überzeugt vor allem durch Zweikampfstärke, Intensität und Athletik", erklärte RWE-Boss Marcus Steegmann (44).

7. Januar, 14.12 Uhr: Callum Marshall verstärkt den VfL Bochum

Einer geht, ein neuer kommt - ebenfalls per Leihe: Der VfL Bochum angelt sich Offensivallrounder Callum Marshall (21) von West Ham United. Der 14-fache Nationalstürmer Nordirlands stand in der aktuellen Saison schon zweimal in der Premier League auf dem Rasen und war vergangene Saison an Huddersfield Town ausgeliehen. Dem Vernehmen nach soll sich der deutsche Zweitligist auch eine Kaufoption gesichert haben.

Callum Marshall (21) spielt in der Rückrunde für den VfL Bochum. © VfL Bochum 1848

7. Januar, 13.15 Uhr: Bochum gibt Kleine-Bekel ab

Der VfL Bochum und Colin Kleine-Bekel gehen vorerst getrennte Wege. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt per Leihe zum FC St. Gallen in die Schweiz. Dort soll der Defensivmann, der bislang hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auflief, Spielpraxis auf Profiebene sammeln.

7. Januar, 13.05 Uhr: HSV leiht Damion Downs aus

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist der Deal fix: Damion Downs (21) kehrt nach Deutschland zurück und wechselt per Leihe vom FC Southampton zum HSV. Alle Infos zum Transfer lest Ihr unter: "Fix: HSV leiht Wunschstürmer bis Saisonende aus".

7. Januar, 10.50 Uhr: Michael Gregoritsch kehrt zum FC Augsburg zurück

Der FC Augsburg hat sich bis zum Saisonende die Dienste des österreichischen Nationalspielers Michael Gregoritsch (31) gesichert. Der Stürmer kommt auf Leihbasis vom dänischen Brøndby IF, Augsburg besitzt eine Kaufoption.

Gregoritsch spielte bereits von 2017 bis 2022 für die Augsburger und wechselte im Anschluss zum SC Freiburg. Jetzt kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen. Ich freue mich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen", betonte der 31-Jährige bei seinem Wechsel.

Österreichs Nationalstürmer Michael Gregoritsch (31, v.) kehrt nach Augsburg zurück. © Heinz-Peter Bader/AP/dpa

7. Januar, 9.50 Uhr: 1. FC Kaiserslautern leiht belgischen Nationalspieler Norman Bassette

Neue Power für die Offensive des 1. FC Kaiserslautern: Der belgische Nationalstürmer Norman Bassette (21) wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis auf den Betzenberg. Er kommt vom englischen Zweitligisten Coventry City. Der junge Belgier begann seine Karriere in seiner Heimat, 2024 landete er in Coventry. Nachdem der U21-Nationalspieler, der auch schon für die A-Nationalmannschaft auflief, in der Hinrunde der aktuellen Saison an den französischen Klub Stade Reims ausgeliehen war, folgt nun der nächste Schritt in Deutschland. "Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität", sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos (37): "Er ist hungrig darauf, auf dem Platz zu stehen und sein Können unter Beweis zu stellen."

Norman Bassette (21) läuft für den Rest der Saison beim 1. FC Kaiserslautern auf. © DARREN STAPLES / AFP

6. Januar, 21.53 Uhr: 1. FSV Mainz 05 legt in der Offensive nach

Der 1. FSV Mainz 05 hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit sofortiger Wirkung die Dienste von Offensivmann Silas Katompa Mvumpa (27) gesichert. Der kongolesische Nationalspieler kommt fest vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart zu den Rheinhessen. Das teilten die 05er selbst am späten Dienstagabend mit, ohne jedoch weitere Details zu nennen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Silas für Mainz 05gewinnen konnten. Mit ihm verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke im 1:1 und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat", so Mainz-Sportdirektor Niko Bungert (39). "Silas ist eine Verstärkung für unseren Kader undbringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel."

Silas Katompa Mvumpa (27) läuft von nun an für den 1. FSV Mainz 05 auf. © Bernd Thissen/dpa

6. Januar, 19.21 Uhr: Leihe fix! SSV Ulm 1846 Fußball bedient sich bei Liga-Konkurrent

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich mit Luca Bazzoli (25) verstärkt. Wie der abstiegsbedrohte Drittligist bekannt gab, wechselt der defensive Mittelfeldspieler bis zum Saisonende auf Leihbasis von Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen zu den Spatzen an die Donau. "Mit Luca bekommen wir einen Spieler, der im bisherigen Verlauf seiner Karriere gezeigt hat, dass er die 3. Liga kann und viel Qualität mitbringt um einer Mannschaft Stabilität zu verleihe. Das ist das, was wir in unserer Situation brauchen", erklärte SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz (55) in der offiziellen Vereinsmitteilung vom Dienstagabend.

6. Januar, 12.49 Uhr: Verl holt deutschen Verteidiger aus England zurück

Der SC Verl hat in der Innenverteidigung nachgelegt und einen Jungprofi aus England nach Deutschland zurückgeholt: Der gebürtige Hamburger Raphael Araoye (20) kommt aus der U21 von Bristol City und schließt sich dem Drittligisten an. Sportvorstand Zlatko Janjic (39) erklärt: "Mit Rapha gewinnen wir einen hochtalentierten Fußballer, der bei Bristol eine großartige Ausbildung genossen hat. Nachdem Ethan Kohler sich für einen anderen Weg in diesem Winter entschieden hat, haben wir mit Rapha die Lücke in unserer Abwehr geschlossen."



6. Januar, 12.08 Uhr: Herthas Transfer-Flop Bilal Hussein zurück nach Schweden

Die Zusammenarbeit zwischen Bilal Hussein (25) und Hertha BSC ist Geschichte. Der Schwede kehrt in sein Heimatland zurück und schließt sich Erstligist Degerfors IF an. Für die Profis der Alte Dame machte der zentrale Mittelfeldmann nur gut 500 Spielminuten.

Das Kapitel Hertha BSC ist für Bilal Hussein (25) nach anderthalb Jahren beendet. © Heiko Becker/dpa

6. Januar, 12.02 Uhr: Leihabbruch bei Nürnbergs Pape Demba Diop

Nach nur zehn Einsätzen ist die Leihe von Pape Demba Diop (22) zum 1. FC Nürnberg beendet. Der Senegalese kehrt zu Stammverein RC Straßburg zurück. Möglich soll dies eine Sonderklausel machen, die sein Stammverein jetzt zog. Dem Vernehmen nach waren die Eigentümer des französischen Erstligisten nicht mit seinen Einsatzzeiten zufrieden. "Wir bedauern die Entscheidung von Straßburg sehr, da wir die Leihe mit Demba gerne fortgesetzt hätten. Aus unserer Sicht hat er sehr gut in unser bestehendes Team gepasst", führt Sportvorstand Joti Chatzialexiou (49) aus.

Nürnbergs Pape Demba Diop (22, l.) kehrt nach einem halben Jahr nach Frankreich zurück. © Daniel Karmann/dpa

6. Januar, 10.32 Uhr: 1. FC Köln leiht Verteidiger-Talent von Manchester City

Diesen Namen sollte man sich merken! Der 1. FC Köln holt für die Rückrunde auf Leihbasis Jahmai Simpson-Pusey (20) von Manchester City auf Leihbasis. In der Hinrunde war das Verteidiger-Talent an den schottischen Erstligisten Celtic Glasgow verliehen. "Jahmai ist ein talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Er wurde bei einem internationalen Top-Club ausgebildet, ist spielstark und ballsicher", stellt Sportdirektor Thomas Kessler (39) den Neuen vor. Laut Klubangaben sei der Neue am Montag ins Trainingslager nach La Nucia/Spanien nachgereist und solle am heutigen Dienstag ins Training einsteigen.

Jahmai Simpson-Pusey (20) spielte bereits für Manchester City in der Königsklasse. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

5. Januar, 18.54 Uhr: Viktoria Köln verpflichtet Vega Zambrano

Winter-Transfer eingetütet! Viktoria Köln hat sich die Dienste von Vega Zambrano (21) gesichert. Der offensive variabel einsetzbare Mittelfeldspieler verlässt den eine Klasse höher spielenden SC Paderborn 07 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittliga-Klub an den Rhein. Das teilten die Domstädter selbst am Montagabend mit.

"Wir haben bereits im Sommer versucht, Joel zu verpflichten. Umso mehr freuen wir uns, dass der Transfer jetzt funktioniert hat. Er hat seine Stärken in der Offensive und ist dort flexibel einsetzbar", ist sich Viktorias Sport-Boss Stephan Küsters der Qualität seines Neuzugangs bewusst. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Informationen bekannt, die Ostwestfalen sicherten sich jedoch eine Rückkaufoption.

Vega Zambrano (21) läuft künftig für Viktoria Köln auf. © Lea Blank / Viktoria Köln

5. Januar, 14.53 Uhr: MSV Duisburg zieht Keeper-Talent hoch

Weichenstellung für die Zukunft: Drittligist MSV Duisburg hat sein Eigengewächs Laurenz Jennissen (18) aus der "U19"-Mannschaft hochgezogen. Wie die Zebras am Montagnachmittag bekannt gaben, ist der 18-jährige Keeper mit einem Profivertrag ausgestattet worden. "Ich bin wirklich dankbar, beim MSV meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu dürfen und das Vertrauen, für die Zebras zu spielen", wird Jennissen, der im Sommer 2022 von der SpVg Schonnebeck zum MSV gekommen war, in dem Vereinsstatement zitiert. "Ich hoffe, dass ich in Zukunft mit meinen Leistungen dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen kann."

5. Januar, 11.25 Uhr: SV Elversberg holt Talent aus Hamburg

Die SV Elversberg holt den nächsten Winter-Neuzugang: Flügelspieler Raif Adam (20) wird fest vom Hamburger SV verpflichtet. Er erhält einen langfristigen Vertrag bis 2029. Adam, der in der zweiten Mannschaft des HSV in der Regionalliga Nord eingesetzt wurde, steuerte in dieser Saison dort 13 Torbeteiligungen in 21 Spielen bei und soll seine Offensivqualitäten nun zwei Ligen höher einbringen. "Ich bin sehr gespannt auf das neue Kapitel bei der SV Elversberg. Es fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an, und ich weiß, dass ich hier die Chance habe, mich in einem sehr guten Umfeld im Profibereich zu etablieren. Dafür werde ich hart arbeiten, mich bestmöglich einbringen und alles investieren", erklärte der 20-Jährige.

5. Januar, 10.15 Uhr: Borussia Dortmund verleiht Cole Campbell an die TSG Hoffenheim

Nächster Abgang bei Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben verleihen Nachwuchs-Talent Cole Campbell (19) bis zum Saisonende an die TSG 1899 Hoffenheim. Der US-amerikanische Junioren-Nationalspieler, der seit 2022 für den BVB die Fußballschuhe schnürt und bisher fünfmal in der Bundesliga auflief, soll in Hoffenheim mehr Spielpraxis sammeln. "Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und war mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden. Auch deshalb haben wir dieser Leihe zugestimmt und glauben, dass er in der Rückrunde bei der TSG auf mehr Spielzeit kommt als zuletzt bei uns", begründete Sportdirektor Sebastian Kehl (45) den Wechsel.

5. Januar, 9.10 Uhr: Hannover 96 leiht Freiburgs Noah Weißhaupt aus

Hannover 96 stärkt seine linke Außenbahn: Noah Weißhaupt (24) kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg. Es ist bereits die dritten Halbjahres-Leihe in Folge für den ehemaligen U21-Nationalspieler. Vor einem Jahr wurde der 24-Jährige nämlich für die Rückrunde zum FC St. Pauli ausgeliehen, in diesem Sommer ging es zu Legia Warschau. Die dortige Leihe wurde nun aber abgebrochen, damit Weißhaupt zu Hannover wechseln kann. Die 96er besitzen allerdings eine Kaufoption für den Linksaußen, der mit der Erfahrung von 74 Bundesliga-Spielen nach Niedersachsen kommt. "Als sich die Option ergeben hat, zu Hannover 96 zu wechseln, wollte ich das unbedingt wahrnehmen. Die Art Fußball, die die Mannschaft spielt, passt sehr gut zu den Stärken, die ich einbringen kann. Ich habe mich im Vorfeld natürlich erkundigt und nur Gutes über das Team gehört", schwärmte Weißhaupt selbst über seinen neuen Arbeitgeber.

Noah Weißhaupt (24, v.) wechselt vom SC Freiburg auf Leihbasis zu Hannover 96. © Harry Langer/dpa

5. Januar, 6.15 Uhr: FC St. Pauli leiht Torwart aus Kanada aus

Der FC St. Pauli hat auf den langfristigen Ausfall von seinem dritten Torwart Simon Spari (23, Syndesmosebandriss) reagiert und eine kurzfristige Lösung gefunden: Emil Gazdov (22) kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis aus Kanada. Der Kanadier, der auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt vom CF Montréal, sollte er mit seinen Leistungen überzeugen, haben sich die Kiezkicker eine Kaufoption gesichert. "Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Die Zeit in Hamburg möchte ich bestmöglich für meine fußballerische Weiterentwicklung nutzen und möglichst viele Erfahrungen bei einem Bundesligateam sammeln", sagte der Neuzugang.

Emil Gazdov (22, r.) trägt bis zum Ende der Saison das Torwart-Trikot des FC St. Pauli - und vielleicht auch darüber hinaus. © FC St. Pauli

4. Januar, 13.20 Uhr: Rot-Weiss Essen leiht Danny Schmidt aus

Offensivtalent Danny Schmidt (22) verlässt Fortuna Düsseldorf per Leihe und spielt bis zum Sommer bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Dort soll der Mittelfeldmann Spielpraxis sammeln. In der laufenden Saison stand er zwar 13 Mal für die Fortuna auf dem Rasen, allerdings größtenteils im Zuge von Kurzeinsätzen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Leihdeals.

4. Januar, 10.35 Uhr: Maximilian Bauer wechselt zu Arminia Bielefeld

Die Arminen rüsten weiter auf und verstärken sich mit Innenverteidiger Maximilian Bauer (25), der per Leihe bis Saisonende vom FC Augsburg zum DSC wechselt. Der Abwehrmann lernte sein Handwerk bei Greuther Fürth, ehe er 2022 in die Fuggerstadt ging. Dort stand er seitdem in 55 Pflichtspielen für die Profis auf dem Platz, außerdem war er in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. In der aktuellen Saison lief Bauer aber lediglich für die zweite Mannschaft des FCA in der Regionalliga Bayern auf. Nach Jannik Rochelt (27) und Semir Telalovic (26) ist der gebürtige Niederbayer schon der dritte Winter-Neuzugang auf der Alm.

Von Januar bis Sommer 2025 kickte Maximilian Bauer (25, l.) schon für die Roten Teufel in der 2. Liga. © Swen Pförtner/dpa

4. Januar, 9.33 Uhr: Greuther Fürth angelt sich finnischen U-Nationalspieler

Das Kleeblatt verpflichtet den defensiven Mittelfeldspieler Doni Arifi (23), der nach seinem Vertragsende beim finnischen Erstligisten Kuopion Palloseura ablösefrei ins Frankenland wechselt. "Doni ist ein junger Spieler, der ein gutes Spielverständnis hat und viel Präzision in sein Passspiel legt. Mit diesen Fähigkeiten kann er ein wichtiger Faktor in unserem defensiven Mittelfeld werden", freute sich Trainer Heiko Vogel über den Transfer des sechsfachen U21-Nationalkickers der Finnen.

4. Januar, 9 Uhr: Fortuna Düsseldorf greift erneut beim BVB zu

Sturmtalent Jordi Paulina (21) verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga. Dafür sollen rund 400.000 Euro an den BVB fließen, der sich im Gegenzug laut Medienberichten aber eine Rückkaufoption gesichert hat. Der junge Nationalangreifer von Deutschlands WM-Gruppengegner Curaçao erzielte sieben Treffer in elf Partien für die Zweitvertretung der Dortmunder in der Regionalliga West und steuerte auch in der WM-Quali seines Landes zwei Tore bei.

3. Januar, 17.14 Uhr: Mateo Biondic wechselt aus der Regionalliga in die Champions League

Das Märchen ist perfekt! Mittelstürmer Mateo Biondic (22) wechselt von Eintracht Trier zum belgischen Top-Klub Royale Union Saint-Gilloise und tauscht damit die Regionalliga Südwest gegen die Champions League. Das gab der Tabellenführer der Jupiler Pro League am Samstag nach zahlreichen Gerüchten in den vergangenen Tagen offiziell bekannt. Der Deutsch-Kroate hatte sich an der Mosel mit sieben Toren und fünf Vorlagen in 17 Ligaspielen für die deutlich größere Aufgabe empfohlen. Mit dem amtierenden belgischen Meister trifft der 22-Jährige schon in knapp drei Wochen in der Königsklasse auf den FC Bayern.

Mateo Biondic (22) macht einen riesigen Karrieresprung. © Imago / Jan Huebner

3. Januar, 16.47 Uhr: SC Verl rüstet sich für Aufstiegskampf

Spielmacher Antonio Foti (22) wechselt aus der zweiten Mannschaft des BVB in die 3. Liga zum SC Verl. Dort soll der in Bulgarien geborene Nationalkicker Zyperns den Konkurrenzkampf weiter anheizen. "Mit Toni gewinnen wir einen vielseitigen Mittelfeldspieler, der über ein hohes Potenzial verfügt", freute sich SCV-Sportvorstand Zlatko Janjic (39).

Antonio Foti (22, l.) spielt künftig in Ostwestfalen. © Fabian Kleer/fussball-news-saarland/dpa

3. Januar, 16.40 Uhr: SV Elversberg präsentiert Ebnoutalib-Ersatz

Die SV Elversberg hat auf den Abgang von Goalgetter Younes Ebnoutalib (22) zu Eintracht Frankfurt reagiert und mit David Mokwa (21) einen Ersatz geholt. Der Mittelstürmer wechselt von der TSG Hoffenheim an die Kaiserlinde und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2029. Im Kraichgauer kam der Franzose bislang überwiegend für die zweite Mannschaft zum Einsatz, allerdings stand er auch schon viermal mit den Profis auf dem Platz und erzielte in der Europa League sogar zwei Treffer. Der Offensivmann soll kolportierte zwei Millionen Euro kosten, womit er zum Rekordneuzugang der Saarländer avancieren würde. "David bringt viele Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel sehen wollen. Er ist kreativ, dynamisch und mit seiner mannschaftsdienlichen Art ein Stürmer, der hervorragend in unser System passt", erklärte SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book (39).

David Mokwa (21, r.) traf im Januar 2025 in der Europa League gegen den RSC Anderlecht (Foto) und gegen Tottenham Hotspur. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

3. Januar, 14.28 Uhr: FC Bayern leiht Gambia-Talent aus