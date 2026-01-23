Transfermarkt im Liveticker: Leihe fix! Köster verlässt Holstein Kiel in Richtung Regionalliga

Transfermarkt im Liveticker: Holstein Kiel hat Louis Köster an die Zweitvertretung des VfL Bochum ausgeliehen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Erstliga-Klubs wie Eintracht Frankfurt, Werder Bremen der VfB Stuttgart gingen bereits in die Vollen, verstärkten sich mit namhaften Neuzugängen gezielt für die bevorstehende Rückrunde der laufenden Saison. Aber auch in den Ligen darunter wurden bereits zahlreiche Deals abgewickelt. Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

23. Janaur, 15.02 Uhr: Louis Köster wird nach Bochum verliehen

Holstein Kiel hat Louis Köster (22) an die Zweitvertretung des VfL Bochum ausgeliehen. Wie die Störche am Freitag offiziell bekannt gaben, schließt sich der 22-jährige Offensivmann bis Saisonende der Regionalliga-Mannschaft von VfL-Coach und Ex-Bundesliga-Profi Heiko Butscher (45) an.

Wechselt auf Leihbasis in die Regionalliga West: Louis Köster (22). © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

23. Janaur, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden holt Ben Bobzien

Dynamo Dresden hat sich mit Ben Bobzien (22) verstärkt. Der 22 Jahre junge Offensivspieler wird bis zum Saisonende vom Erstligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Das teilten die Schwarz-Gelben am Freitagmittag mit. Mehr dazu hier: "Kurz vorm Ost-Kracher in Magdeburg: Dynamo schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu"

Ben Bobzien (22) unterschrieb bei Dynamo Dresden einen Leihvertrag bis zum Ende der noch laufenden Zweitliga-Saison. © SG Dynamo Dresden

22. Januar, 12.53 Uhr: Hamburger SV findet Peretz-Ersatz

Wenige Wochen nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) hat der Hamburger SV einen Nachfolger im Tor verpflichtet: Sander Tangvik (23) kommt von Rosenborg Trondheim in die Hansestadt. Mehr über den Wechsel lest Ihr hier: "Einen Tag vor dem Derby! HSV holt neuen Keeper".

22. Januar, 11.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim leiht Arthur Chaves nach Augsburg aus

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga: Die TSG Hoffenheim leiht Innenverteidiger Arthur Chaves (24) an Liga-Konkurrent FC Augsburg aus. Der Brasilianer spielt seit 2024 für die TSG, erhielt aber zuletzt nicht mehr viele Einsatzminuten und soll deshalb Spielpraxis bei den Fuggerstädtern sammeln.

22. Januar, 11.10 Uhr: Mainz 05 holt Stefan Posch auf Leihbasis

Mainz 05 verstärkt seine Abwehr mit Stefan Posch (28). Der österreichische Nationalspieler kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Como 1907. Posch spielte insgesamt sechs Jahre im Trikot der TSG 1899 Hoffenheim, wechselte aber im Sommer 2022 nach Italien und lief dort für den FC Bologna, Atalanta Bergamo und Como auf. Nach dreieinhalb Jahren feiert der Verteidiger nun seine Rückkehr in die Bundesliga. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier in Mainz und kann es kaum erwarten, mit den neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Das große Ziel muss natürlich sein, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller zu kommen und alles in den Dienst des Projekts Klassenerhalt zu stellen", sagte der 28-Jährige.

Stefan Posch (28, l.) kehrt nach dreieinhalb Jahren in die Bundesliga zurück. © 1. FSV Mainz 05

21. Januar, 17.53 Uhr: SpVgg Greuther Fürth leiht Paul Will aus

Ein neuer Mann für Weiß-Grün: Paul Will (26) schließt sich bis zum Saisonende der SpVgg Greuther Fürth an. Der 26-jährige Defensivspieler kommt vom Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98, für den er in eineinhalb Jahren verletzungsbedingt lediglich zwölf Partien absolvierte. Das gaben die Kleeblätter in einer offiziellen Vereinsmitteilung am Mittwoch bekannt.

21. Januar, 17.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Atanas Chernev

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Defensive verstärkt. Innenverteidiger Atanas Chernev (23) wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom portugiesischen Erstliga-Klub CF Estrela Amadora zum zweitklassigen Traditionsverein in die Pfalz, teilte der FCK am Mittwochnachmittag mit. "Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist", freut sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos (37) auf Chernev, der bisher zwei Länderspiele für Bulgarien absolviert hat.

Die Roten Teufel haben sich die Dienste von Atanas Chernev (23) gesichert. © IMAGO / Ball Raw Images

21. Januar, 16.10 Uhr: Lilien lotsen Ex-Werder-Bremen-Spieler nach Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 holt Niklas Schmidt nach Deutschland zurück. Der Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Toulouse. Bis 2023 hatte der 27-Jährige für Werder Bremen gespielt, bevor es ihn nach Frankreich verschlug. Fast das komplette vergangene Jahr hatte er allerdings wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen müssen, erst Ende November kehrte er auf den Platz zurück. In Darmstadt will er sich nun wieder zurückkämpfen.

21. Januar, 12 Uhr: Eintracht Frankfurt verleiht defensiven Mittelfeldspieler nach Ungarn

Eintracht Frankfurt verleiht den defensiven Mittelfeldspieler Noah Fenyö (19) nach Ungarn. Er schließt sich für ein halbes Jahr Újpest FC an. Der Erstligist besitzt nun auch eine Kaufoption für ihn.

21. Januar, 11.30 Uhr: Zweitligist verleiht Flügelflitzer in die 3. Liga

Der SC Paderborn hat Flügelflitzer Marco Wörner (21) an den SC Verl verliehen. Der gebürtige Offenburger bestritt nur 85 Minuten in vier Liga-Spielen für den SCP, soll jetzt in der 3. Liga beim aktuellen Tabellenführer Spielpraxis sammeln.

20. Januar, 19.30 Uhr: Mittelfeldspieler verlässt Drittligisten und wechselt in die erste portugiesische Liga

Was für ein Karrieresprung: Mittelfeldspieler Tom Moustier (23) wechselt von der 3. Liga von Rot-Weiss Essen in die 1. portugiesische Liga. Der Franzose unterschrieb bei Estrela Amadora einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

20. Januar, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen verleiht Offensivspieler Alejo Marco innerhalb der Bundesliga

Bayer Leverkusen hat Offensivmann Alejo Sarco (20) bis Saisonende an Borussia Mönchengladbach verliehen. Eine Kaufoption besitzen die Fohlen allerdings nicht.

20. Januar, 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Torhüter nach Slowenien

Der 1. FC Nürnberg hat Torhüter Michal Kukucka nach Slowenien verliehen. Der 23-Jährige wechselt bis Saisonende zum FC Koper.

20. Januar, 15.15 Uhr: VfL Wolfsburg holt Stürmer Kento Shiogai

Der VfL Wolfsburg hat sich mit Stürmer Kento Shiogai (20) verstärkt. Der Stürmer kommt aus der niederländischen Eredivisie nach Niedersachsen. Er lief bisher für den NEC Nijmegen auf und unterschrieb in Wolfsburg einen Vertrag bis Ende Juni 2030.

20. Januar, 13.15 Uhr: Torwart-Rochade auf Schalke: Müller da, Heekeren weg

Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 vollzieht eine Torwart-Rochade: Justin Heekeren (25) verlässt die Königsblauen sofort und schließt sich dem RSC Anderlecht an. Der Vertrag des Ersatzkeepers wäre zum Saisonende ausgelaufen, Schalke kassiert jetzt eine Ablöse in unbekannter Höhe. Als neuen Schlussmann leihen die Knappen Kevin Müller (34) vom 1. FC Heidenheim aus. Schalke-Sportdirektor Youri Mulder (56) erklärt: "Mit Kevin kommt ein erfahrener Keeper dazu, der in den vielen Spielen seiner Karriere starke Leistungen gezeigt hat. Mit seinem Fleiß und seiner Führungsstärke wird er sich sehr gut in unser Torwart-Team einbringen und der gesamten Mannschaft in den kommenden Monaten helfen." Die Königsblauen stehen darüber hinaus vor einer Verpflichtung des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Edin Dzeko (39).

In Heidenheim war Kevin Müller (34) nicht mehr gefragt, für die Rückrunde heuert der Keeper auf Schalke an. © FC Schalke 04

20. Januar, 11.43 Uhr: Hoffenheims Benjamin per Leihe nach Österreich

Abschied auf Zeit: Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht sein Offensiv-Talent Precious Benjamin (19) bis zum Saisonende nach Österreich an den Erstliga-Klub SCR Altach. Das teilten die Kraichgauer am Dienstagvormittag mit. "Precious ist ein Beispiel dafür, wie wir bei der TSG internationale Talente frühzeitig entdecken und gezielt an den Profibereich heranführen", erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (39). "Für seine Entwicklung ist es nun wichtig, auf hohem Niveau regelmäßig Wettkampfpraxis zu sammeln, in Altach findet er dafür sehr gute Voraussetzungen."

20. Januar, 10.53 Uhr: FC Ingolstadt 04 holt Emilio Kehrer

Leih-Deal fix! Der FC Ingolstadt 04 hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Drittligist am Dienstagvormittag offiziell bekannt gab, wechselt Angreifer Emilio Kehrer (23) bis zum Saisonende auf Leihbasis vom niederländischen Zweitliga-Klub Willem II Tilburg zu den Schanzern an die Donau. Der FCI sicherte sich zudem eine Kaufoption für den deutschen Ex-U20-Nationalspieler. "Emilio ist auf verschiedenen Positionen im Angriff einsetzbar und bietet uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten im Offensivbereich. Zu seinen Stärken zählen ein hohes Tempo sowie die Qualität im Eins-gegen-Eins. Darüber hinaus bringt er Erstliga-Erfahrung aus den Niederlanden und Belgien mit", wird Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (62) in der Vereinsmitteilung zitiert.

20. Januar, 9.45 Uhr: Kevin Frisorger wechselt in die Regionalliga

Er hat einen neuen Arbeitgeber! Nach seiner Suspendierung beim 1. FC Schweinfurt startet Kevin Frisorger (25) ein neues Kapitel. Der 25-jährige Innenverteidiger verlässt das Drittliga-Schlusslicht und wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Aubstadt, teilte der bayerische Regionalligist selbst am späten Montagabend mit. Damit endet seine Zeit in der Kugellagerstadt nach rund zwei Jahren endgültig. Mitte September war Frisorger aus nicht näher erläuterten Gründen aus dem Kader genommen worden.

Kevin Frisorger (25) läuft künftig in der Regionalliga Bayern für den TSV Aubstadt auf. © IMAGO / Frank Scheuring

19. Januar, 16.26 Uhr: Vertragsauflösung! Dominik Lanius verlässt Hansa Rostock

Dominik Lanius (28) und Hansa Rostock gehen von nun an getrennte Wege. Wie der Drittligist am Montagnachmittag offiziell bestätigte, wurde der Vertrag mit dem 28 Jahre alten Defensivspieler einvernehmlich aufgelöst, obwohl dieser eigentlich noch bis Juni 2026 gültig gewesen wäre. Mehr dazu hier: "Hansas Unglücksrabe ist weg! Er machte kein Liga-Spiel in anderthalb Jahren".

Steht nicht länger beim Drittliga-Klub Hansa Rostock unter Vertrag: Dominik Lanius (28). © IMAGO / Andy Bünning

18. Januar, 14.03 Uhr: Sebastian Polter verlässt Eintracht Braunschweig und wechselt zu Partizan Belgrad

Das Kapitel Eintracht Braunschweig ist für Sebastian Polter beendet. Der Stürmer verlässt die Löwen und wechselt zu Partizan Belgrad in die erste serbische Liga. "Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen. Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen. Für uns stand fest, dass wir ihm bei diesem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten", erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel den Transfer. Polter war im Sommer 2024 nach Braunschweig gekommen, absolvierte 40 Pflichtspiele für die Niedersachsen und schoss dabei drei Tore, bereitete zudem vier Treffer vor. "Die Zeit in Braunschweig und bei Eintracht wird für mich immer in bester Erinnerung bleiben. Nun hat sich kurzfristig für mich die besondere Chance ergeben, noch einmal im Ausland für einen Top-Verein zu spielen", sagt Polter selbst.

Sebastian Polter wechselt in die erste serbische Liga zu Partizan Belgrad. © Swen Pförtner/dpa

16. Januar, 21.35 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Andreas Skov Olsen

Nach einem Jahr nimmt Andreas Skov Olsen (26) vorerst Abschied vom VfL Wolfsburg. Der dänische Stürmer wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Glasgow Rangers. Im Januar 2025 war Skov Olsen vom FC Brügge zu den Wölfen gewechselt, nach einer guten Rückrunde aber in dieser Saison nur noch als Ergänzungsspieler fungiert und seit Anfang November kein Spiel mehr bestritten. Jetzt folgt der Wechsel nach Schottland, nach seiner Rückkehr hat der Däne noch drei Jahre Vertrag in Wolfsburg.

16. Januar, 17.07 Uhr: Stephan Ambrosius kehrt zu Ex-Klub zurück

Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom Karlsruher SC zum Hamburger SV kehrt Stephan Ambrosius (27) an alte Wirkungsstätte zurück. Wie der KSC am späten Freitagnachmittag offiziell bekannt gab, unterschrieb der 27-jährige Innenverteidiger bei den Badenern einen Leihvertrag bis zum Ende der laufenden Zweitliga-Spielzeit. In der Spielzeit 2022/23 hatte Ambrosius 19 Pflichtspiele für die Wildpark-Kicker bestritten, ehe er zunächst zum HSV und später weiter zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen gewechselt war.

16. Januar, 12.57 Uhr: AS Rom holt Donyell Malen

Offiziell: Ex-BVB-Profi Donyell Malen (26) hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Aston Villa nach Italien zur AS Rom. Wie der Hauptstadt-Klub am Freitag mitteilte, beinhaltet die Vereinbarung eine Kaufoption für Malen, der erst im vergangenen Winter von Borussia Dortmund nach England gewechselt war.

Donyell Malen (26) spielte von 2021 bis 2025 für den BVB. © Bernd Thissen/dpa

15. Januar, 13.24 Uhr: FC Augsburg angelt sich Portugal-Juwel

Rodrigo Ribeiro (20) wechselt per Leihe mit Kaufoption zum FC Augsburg! Der Angreifer feierte bereits im Alter von 16 Jahren sein Champions-League-Debüt für Sporting Lissabon und durchlief alle Jugend-Nationalteams der europäischen Seleção. Komplett platzte der Knoten seitdem und auch während einer Leihe nach England zu Nottingham Forest nicht. Allerdings hielt Sporting offenbar dennoch große Stücke auf das Juwel und stattete es mit einer auf der iberischen Halbinsel obligatorischen Ausstiegsklausel in Höhe von satten 60 Millionen Euro aus. Die von den Fuggerstädtern vereinbarte Kaufoption dürfte jedoch deutlich unter dieser Summe liegen. In der aktuellen Saison lief er größtenteils für die zweite Mannschaft der Löwen auf und erzielte fünf Tore in elf Ligapartien.

Rodrigo Ribeiro (20, r.) 2022 bei der U17-EM im Einsatz für Portugal. © JACK GUEZ / AFP Kopieren Foto von JACK GUEZ / AFP

15. Januar, 13.14 Uhr: Heidenheim leiht Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart aus

Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou (23) kickt für den Rest der Rückrunde leihweise beim 1. FC Heidenheim. Beim VfB Stuttgart läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2028. "Mit Leonidas Stergiou gewinnen wir einen Spieler für unsere Abwehr hinzu, der die Bundesliga genau kennt und, trotz seines nach wie vor jungen Alters, schon über beachtliche Erfahrung verfügt", erklärte FCH-Boss Holger Sanwald (58). Für den VfB kam der Abwehrmann in der Hinrunde nur zu zwei Kurzeinsätzen für die erste Mannschaft sowie vier Spielen in der 3. Liga.

Leonidas Stergiou (23, l.) mit Heidenheim-Vorstand Holger Sanwald (58). © 1. FC Heidenheim

15. Januar, 13.08 Uhr: VfL Bochum verleiht Mathis Clairicia

Stürmer Mathis Clairicia (23) verlässt den VfL Bochum zunächst auf Leihbasis und schließt sich dem FC Alverca an. Zudem sicherte sich der portugiesische Erstligist eine Kaufoption. Der Franzose war erst vergangenen Sommer von LB Châteauroux an die Castroper Straße gewechselt, wo er in der ersten Mannschaft aber zumeist nur als Joker auf zehn Einsätze kam.

Mathis Clairicia (23) verlässt den VfL nach einem halben Jahr schon wieder. © Uwe Anspach/dpa

15. Januar, 10.59 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Winners Osawe in die 3. Liga

Winners Osawe (19) verbringt die Rückrunde beim 1. FC Schweinfurt. Der Tabellenletzte der 3. Liga hat sich mit dem 1. FC Nürnberg auf ein Leihgeschäft geeinigt. Beim unterfränkischen Nachbarn soll der defensive Mittelfeldspieler sowie deutsche U17-Welt- und Europameister Spielpraxis auf Profiebene sammeln. Bislang durfte er in der ersten Mannschaft des "Clubs" nur zweimal kurz reinschnuppern, ansonsten kickte er in der Regionalliga Bayern.

Winners Osawe (19, r.) bei der U19-EM im vergangenen Sommer. © Constantin Stefan/dpa

15. Januar, 9.45 Uhr: Waldhof Mannheim nimmt Vincent Thill unter Vertrag

Der zuletzt vereinslose Vincent Thill (25) hat bei Waldhof Mannheim in der 3. Liga unterschrieben. Der 57-fache luxemburgische Nationalspieler galt einst als Riesentalent und wurde im zarten Alter von 16 Jahren als Jugendspieler des FC Metz bereits mit den Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht. Letztlich blieb die ganz große Karriere bislang aber aus. Der Linksfuß spielte unter anderem für Poltava in der Ukraine, den AIK in Schweden und bis Oktober 2025 bei Zira FK in Aserbaidschan. "Das Profil von Vincent finden wir sehr interessant. Er ist sehr dribbelstark und verfügt über ein hohes Spielverständnis. Zudem ist er variabel einsetzbar und hat uns in den Gesprächen vollends überzeugt. Auch seine Qualitäten bei Standardsituationen wird uns weiterhelfen", freute sich Mannheim-Boss Gerhard Zuber (50) über die Verpflichtung.

Vincent Thill (25, r.) stand schon 57 Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf dem Feld. © Brian Lawless/PA Wire/dpa

14. Januar, 20.35 Uhr: Mainz 05 verleiht Konstantin Schopp nach Österreich

Am Mittwochabend macht Mainz 05 noch eine weitere Ausleihe klar: Konstantin Schopp (21) wechselt bis zum Saisonende in die österreichische Bundesliga zum TSV Hartberg. Der Innenverteidiger, der in Graz ausgebildet worden war, wechselte im Sommer 2025 nach Mainz, schaffte es dort aber nur ein einziges Mal in den Bundesliga-Spieltagskader und durfte noch keine Minute spielen. Im seinem Heimatland soll der österreichische U21-Nationalspieler nun Spielpraxis erhalten.

14. Januar, 19.06 Uhr: Emir Kuhinja und 1. FC Magdeburg gehen getrennte Wege

Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Emir Kuhinja (23) aufgelöst, der Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung nach Bulgarien zu Beroe Stara Zagora. Seit Anfang 2024 trug Kuhinja das Trikot des FCM, kam jedoch auch verletzungsbedingt nur auf drei Einsätze für die erste Mannschaft. Nachdem er von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war, lief der 23-Jährige in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga auf. "Nach seiner schweren Knieverletzung konnte Emir nicht mehr zu seiner alten Stärke zurückfinden, wie wir uns dies alle gewünscht hätten. Wir sind seinem Wechselwunsch nachgekommen und wünschen ihm sowohl persönlich als auch sportlich für die Zukunft alles Gute", sagte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork, zum Abschied.

Emir Kuhinja (v.) läuft in Zukunft nicht mehr für den 1. FC Magdeburg, sondern den bulgarischen Erstligisten Beroe Stara Zagora auf. © Andreas Gora/dpa

14. Januar, 19 Uhr: Mainz 05 verleiht Hyun-seok Hong weiter

Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Hyun-seok Hong (26) an den KAA Gent weiterverliehen. Seit Saisonbeginn war der Südkoreaner an den FC Nantes ausgeliehen gewesen, diese Leihe wird nun abgebrochen. Hong wechselt stattdessen bis zum Saisonende nach Belgien zu dem Klub, von dem aus er 2024 nach Mainz gekommen und bei dem er Nationalspieler geworden war.

14. Januar, 18.46 Uhr: Werder Bremen und Naby Keita beenden Missverständnis

Als Hoffnungsträger gekommen, kam Naby Keita (30) bei Werder Bremen gerade einmal auf fünf Bundesliga-Einsätze, wurde suspendiert und im Januar 2025 schließlich an Ferencváros Budapest verliehen. Jetzt verlässt der Mittelfeldspieler die Werderaner endgültig, er schließt sich dem ungarischen Klub fest an. Bei RB Leipzig reifte er einst zum Star und wechselte 2018 für rund 60 Millionen Euro zum FC Liverpool, wurde dort aber durch Verletzungen häufig ausgebremst. Auch Bremen bekam das zu spüren, als Keita 2023 an den Osterdeich wechselte, gerade einmal 107 Minuten stand er für den SVW auf dem Platz, bevor der 30-jährige sich im Frühjahr 2024 weigerte, zum Auswärtsspiel nach Leverkusen zu fahren und daraufhin nie wieder eingesetzt wurde. "Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Wir wünschen Naby alles Gute für die Zukunft“, erklärte Bremens Sportchef Clemens Fritz (45).

Naby Keita (30) und Werder Bremen gehen endgültig getrennte Wege. © Andreas Gora/dpa

14. Januar, 17.24 Uhr: Aiman Dardari schließt sich SpVgg Greuther Fürth an

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Zweitligist am Mittwoch offiziell verkündete, wechselt Aiman Dardari (20) auf Leihbasis vom eine Klasse höher spielenden FC Augsburg zu den Kleeblättern. "Aiman bringt viel Qualität im Eins-gegen-Eins mit. Er ist mutig, sehr wendig und technisch gut ausgebildet. Aiman ist in der Offensive ein kleiner Freigeist, versteht es aber auch, seine Defensivaufgaben zu erfüllen", wird Sportdirektor Stephan Fürstner (38) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Der FCA plant ab Sommer fest mit Aiman, deshalb konnten wir uns leider keine Kaufoption sichern. Wir sind aber froh, dass wir mit ihm für die Rückrunde unsere Offensivoptionen verstärken können."

Augsburgs Aiman Dardari (20) läuft in der Rückrunde für die SpVgg Greuther Fürth auf. © IMAGO / kolbert-press

14. Januar, 15.08 Uhr: Hannover 96 leiht tunesischen Nationalspieler Elias Saad aus

Hannover 96 gibt den insgesamt 21.(!) Neuzugang der Saison bekannt: Die Niedersachsen haben den tunesischen Nationalspieler Elias Saad (26) bis zum Saisonende von Bundesligist FC Augsburg ausgeliehen. Der Flügelspieler, der mit dem FC St. Pauli aus der 2. Liga in die Bundesliga aufstieg, schloss sich den Augsburgern erst im Sommer an, kam dort jedoch über die Rolle als Ergänzungsspieler nicht hinaus, weshalb nun die Leihe nach Hannover folgt. Saad war bis vor wenigen Tagen noch beim Afrika Cup unterwegs, wo er mit Tunesien allerdings im Achtelfinale ausschied.

Elias Saad (26) läuft in der Rückrunde für Hannover 96 auf. © Christian Charisius/dpa

14. Januar, 14.58 Uhr: Holstein Kiel holt Sturm-Talent Aldin Jakupovic

Holstein Kiel zählt bisher zu den am wenigsten treffsichersten Teams der 2. Bundesliga. Er soll nun helfen, das zu ändern: Die Störche verpflichten den slowenischen Mittelstürmer Aldin Jakupovic (19). Der 19-Jährige spielte zuletzt beim NK Bravo aus Ljubljana in der ersten slowenischen Liga, unterschreibt nun aber einen langfristigen Vertrag bis 2030 in Deutschland. In Kiel erhält er die Rückennummer 18. "Aldin zeichnen neben seiner auffälligen Geschwindigkeit zudem ein beidfüßiger Torabschluss und Durchsetzungsstärke aus", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47): "Er bekommt bei uns die Zeit, sich in Ruhe einzuleben. Er wird als Herausforderer auf der Stürmerposition unseren Kader weiter verstärken."

14. Januar, 13.22 Uhr: FC Ingolstadt bedient sich in der MLS

Stürmer Mason Toye (27) wechselt nach dem Ablauf seines Vertrages bei Sporting Kansas City ablösefrei zu den Schanzern nach Ingolstadt. Für die "Wizards" kam der Angreifer hauptsächlich als Joker zum Einsatz und steuerte vergangene Spielzeit drei Tore in 21 Partien bei. "Mason bringt als beidfüßiger Stürmer ein spannendes Profil mit: Er ist athletisch stark, arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv und sucht mit seinem hohen Tempo immer wieder konsequent den Weg in die Tiefe. Dadurch entwickelt er einen starken Zug zum Tor", erklärte FCI-Sportchef Dietmar Beiersdorfer (62) zum Transfer.

Mason Toye (27) geht künftig für den FC Ingolstadt auf Torejagd. © KYLE RIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

14. Januar, 10.56 Uhr: Alemannia Aachen holt Fotios Pseftis an Bord

Die Alemannia aus Aachen hat Torwart Fotios Pseftis (22) vom Schweizer Erstligisten FC Lugano verpflichtet. Der Schlussmann reiste bereits mit ins Trainingslager nach Belek und wusste die Verantwortlichen dort zu überzeugen. Er kommt zunächst per Leihe bis Sommer an den Tivoli, der Deal beinhaltet jedoch eine Kaufoption. "Fotios bringt die perfekten Maße für einen Torhüter mit. Im Trainingslager hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und dabei eine ruhige, konzentrierte Arbeitsweise sowie eine gute Ausstrahlung auf dem Platz gezeigt. Wir sind froh, dass er uns in der Rückrunde unterstützt und unser Torwart-Team komplettiert", erklärt Aachen-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).

Fotios Pseftis (22, M.) verstärkt die Alemannia zwischen den Pfosten. © Alemannia Aachen

14. Januar, 10.51 Uhr: Preußen Münster verleiht Eigengewächs

Der SC Preußen hat den Vertrag mit Eigengewächs Jakob Korte (22) verlängert und ihn anschließend an den FC Gütersloh ausgeliehen. In der Rückrunde soll der defensive Mittelfeldspieler beim Tabellenvierten der Regionalliga West Spielpraxis sammeln.

14. Januar, 10.30 Uhr: 1. FC Schweinfurt lässt besten Torjäger Jakob Tranziska ziehen

Jakob Tranziska (24) verlässt den 1. FC Schweinfurt und wechselt zu den Pohang Steelers nach Südkorea. Mit vier Treffern war der Mittelstürmer der beste Torschütze beim Schlusslicht der 3. Liga, doch jetzt sucht er eine neue Herausforderung im Ausland. "Wir bedanken uns bei Jakob herzlich für seinen Einsatz und die gemeinsamen Erfolge", so Schweinfurt-Boss Markus Wolf (57).

Jakob Tranziska (24, r.) verlässt den 1. FC Schweinfurt im Winter und wechselt in die K-League. © Frank Kruczynski

13. Januar, 18.20 Uhr: RB Leipzig holt Offensivtalent