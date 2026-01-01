Transfermarkt im Liveticker: St. Pauli holt japanischen Nationalspieler

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Der bislang am meisten beachtete Transfer war wohl der Wechsel von Zweitliga-Stürmer Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt. Oder die erste Verpflichtung, die der neue Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, Sven Mislintat (53), mit der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Satoshi Tanaka (23) eingetütet hat.

Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über auf dem Laufenden über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und ausgewählten Transfers in den Regionalligen.