Transfermarkt im Liveticker: Transfer-Flop kehrt Bremen endgültig den Rücken
Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.
Hierzulande sorgte bislang vor allem Eintracht Frankfurt mit den Verpflichtungen der beiden Angreifer Younes Ebnoutalib (22) und Arnaud Kalimuendo (23) für Aufsehen. Ohnehin scheinen vor allem Stürmer im Januar heiß begehrt zu sein: Auch Werder Bremen, der FC Augsburg oder Mainz 05 haben sich schon im Offensivzentrum verstärkt.
Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.
14. Januar, 19.06 Uhr: Emir Kuhinja und 1. FC Magdeburg gehen getrennte Wege
Der 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Emir Kuhinja (23) aufgelöst, der Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung nach Bulgarien zu Beroe Stara Zagora.
Seit Anfang 2024 trug Kuhinja das Trikot des FCM, kam jedoch auch verletzungsbedingt nur auf drei Einsätze für die erste Mannschaft. Nachdem er von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war, lief der 23-Jährige in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga auf.
"Nach seiner schweren Knieverletzung konnte Emir nicht mehr zu seiner alten Stärke zurückfinden, wie wir uns dies alle gewünscht hätten. Wir sind seinem Wechselwunsch nachgekommen und wünschen ihm sowohl persönlich als auch sportlich für die Zukunft alles Gute", sagte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork, zum Abschied.
14. Januar, 19 Uhr: Mainz 05 verleiht Hyun-seok Hong weiter
Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Hyun-seok Hong (26) an den KAA Gent weiterverliehen.
Seit Saisonbeginn war der Südkoreaner an den FC Nantes ausgeliehen gewesen, diese Leihe wird nun abgebrochen. Hong wechselt stattdessen bis zum Saisonende nach Belgien zu dem Klub, von dem aus er 2024 nach Mainz gekommen und bei dem er Nationalspieler geworden war.
14. Januar, 18.46 Uhr: Werder Bremen und Naby Keita beenden Missverständnis
Als Hoffnungsträger gekommen, kam Naby Keita (30) bei Werder Bremen gerade einmal auf fünf Bundesliga-Einsätze, wurde suspendiert und im Januar 2025 schließlich an Ferencváros Budapest verliehen. Jetzt verlässt der Mittelfeldspieler die Werderaner endgültig, er schließt sich dem ungarischen Klub fest an.
Bei RB Leipzig reifte er einst zum Star und wechselte 2018 für rund 60 Millionen Euro zum FC Liverpool, wurde dort aber durch Verletzungen häufig ausgebremst. Auch Bremen bekam das zu spüren, als Keita 2023 an den Osterdeich wechselte, gerade einmal 107 Minuten stand er für den SVW auf dem Platz, bevor der 30-jährige sich im Frühjahr 2024 weigerte, zum Auswärtsspiel nach Leverkusen zu fahren und daraufhin nie wieder eingesetzt wurde.
"Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Wir wünschen Naby alles Gute für die Zukunft“, erklärte Bremens Sportchef Clemens Fritz (45).
14. Januar, 17.24 Uhr: Aiman Dardari schließt sich SpVgg Greuther Fürth an
Die SpVgg Greuther Fürth hat sich in der Offensive verstärkt.
Wie der Zweitligist am Mittwoch offiziell verkündete, wechselt Aiman Dardari (20) auf Leihbasis vom eine Klasse höher spielenden FC Augsburg zu den Kleeblättern.
"Aiman bringt viel Qualität im Eins-gegen-Eins mit. Er ist mutig, sehr wendig und technisch gut ausgebildet. Aiman ist in der Offensive ein kleiner Freigeist, versteht es aber auch, seine Defensivaufgaben zu erfüllen", wird Sportdirektor Stephan Fürstner (38) in der Vereinsmitteilung zitiert.
"Der FCA plant ab Sommer fest mit Aiman, deshalb konnten wir uns leider keine Kaufoption sichern. Wir sind aber froh, dass wir mit ihm für die Rückrunde unsere Offensivoptionen verstärken können."
14. Januar, 15.08 Uhr: Hannover 96 leiht tunesischen Nationalspieler Elias Saad aus
Hannover 96 gibt den insgesamt 21.(!) Neuzugang der Saison bekannt: Die Niedersachsen haben den tunesischen Nationalspieler Elias Saad (26) bis zum Saisonende von Bundesligist FC Augsburg ausgeliehen.
Der Flügelspieler, der mit dem FC St. Pauli aus der 2. Liga in die Bundesliga aufstieg, schloss sich den Augsburgern erst im Sommer an, kam dort jedoch über die Rolle als Ergänzungsspieler nicht hinaus, weshalb nun die Leihe nach Hannover folgt.
Saad war bis vor wenigen Tagen noch beim Afrika Cup unterwegs, wo er mit Tunesien allerdings im Achtelfinale ausschied.
14. Januar, 14.58 Uhr: Holstein Kiel holt Sturm-Talent Aldin Jakupovic
Holstein Kiel zählt bisher zu den am wenigsten treffsichersten Teams der 2. Bundesliga. Er soll nun helfen, das zu ändern: Die Störche verpflichten den slowenischen Mittelstürmer Aldin Jakupovic (19).
Der 19-Jährige spielte zuletzt beim NK Bravo aus Ljubljana in der ersten slowenischen Liga, unterschreibt nun aber einen langfristigen Vertrag bis 2030 in Deutschland. In Kiel erhält er die Rückennummer 18.
"Aldin zeichnen neben seiner auffälligen Geschwindigkeit zudem ein beidfüßiger Torabschluss und Durchsetzungsstärke aus", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47): "Er bekommt bei uns die Zeit, sich in Ruhe einzuleben. Er wird als Herausforderer auf der Stürmerposition unseren Kader weiter verstärken."
14. Januar, 13.22 Uhr: FC Ingolstadt bedient sich in der MLS
Stürmer Mason Toye (27) wechselt nach dem Ablauf seines Vertrages bei Sporting Kansas City ablösefrei zu den Schanzern nach Ingolstadt.
Für die "Wizards" kam der Angreifer hauptsächlich als Joker zum Einsatz und steuerte vergangene Spielzeit drei Tore in 21 Partien bei.
"Mason bringt als beidfüßiger Stürmer ein spannendes Profil mit: Er ist athletisch stark, arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv und sucht mit seinem hohen Tempo immer wieder konsequent den Weg in die Tiefe. Dadurch entwickelt er einen starken Zug zum Tor", erklärte FCI-Sportchef Dietmar Beiersdorfer (62) zum Transfer.
14. Januar, 10.56 Uhr: Alemannia Aachen holt Fotios Pseftis an Bord
Die Alemannia aus Aachen hat Torwart Fotios Pseftis (22) vom Schweizer Erstligisten FC Lugano verpflichtet.
Der Schlussmann reiste bereits mit ins Trainingslager nach Belek und wusste die Verantwortlichen dort zu überzeugen. Er kommt zunächst per Leihe bis Sommer an den Tivoli, der Deal beinhaltet jedoch eine Kaufoption.
"Fotios bringt die perfekten Maße für einen Torhüter mit. Im Trainingslager hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und dabei eine ruhige, konzentrierte Arbeitsweise sowie eine gute Ausstrahlung auf dem Platz gezeigt. Wir sind froh, dass er uns in der Rückrunde unterstützt und unser Torwart-Team komplettiert", erklärt Aachen-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).
14. Januar, 10.51 Uhr: Preußen Münster verleiht Eigengewächs
Der SC Preußen hat den Vertrag mit Eigengewächs Jakob Korte (22) verlängert und ihn anschließend an den FC Gütersloh ausgeliehen.
In der Rückrunde soll der defensive Mittelfeldspieler beim Tabellenvierten der Regionalliga West Spielpraxis sammeln.
14. Januar, 10.30 Uhr: 1. FC Schweinfurt lässt besten Torjäger Jakob Tranziska ziehen
Jakob Tranziska (24) verlässt den 1. FC Schweinfurt und wechselt zu den Pohang Steelers nach Südkorea.
Mit vier Treffern war der Mittelstürmer der beste Torschütze beim Schlusslicht der 3. Liga, doch jetzt sucht er eine neue Herausforderung im Ausland.
"Wir bedanken uns bei Jakob herzlich für seinen Einsatz und die gemeinsamen Erfolge", so Schweinfurt-Boss Markus Wolf (57).
13. Januar, 18.20 Uhr: RB Leipzig holt Offensivtalent
Die Roten Bullen verstärken sich mit Suleman Sani (19). Der Offensivspieler wechselt vom slowakischen Erstligisten AS Trenčín in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.
13. Januar, 14.43 Uhr: Dynamo verpflichtet Energie-Keeper Bethke
Offiziell: Dynamo Dresden hat auf den Ausfall von Keeper Lennart Grill (26) reagiert und Elias Bethke (22) verpflichtet.
Wie der Unterhaus-Klub am Dienstagnachmittag verkündete, verlässt der 22 Jahre junge Schlussmann den Drittligisten Energie Cottbus und schließt sich mit sofortiger Wirkung den Schwarz-Gelben an.
13. Januar, 12.14 Uhr: Dennis Duah wechselt per Leihe zum TSV Havelse
Energie Cottbus hat sich mit Dynamo Dresden auf einen vorzeitigen Abbruch der Leihe von SGD-Akteur Dennis Duah (22) verständigt.
Der 22-jährige Innenverteidiger kehrt jedoch nicht nach Dresden zurück. Stattdessen wechselt Duah im direkten Anschluss erneut auf Leihbasis zum Drittligisten TSV Havelse, gaben die Schwarz-Gelben am Dienstagmittag bekannt.
13. Januar, 11.33 Uhr: PSV Eindhoven bindet Matej Kovar
Werkself-Abschied fix: Matej Kovar (25) bleibt endgültig beim niederländischen Meister PSV Eindhoven.
Der tschechische Nationaltorhüter war bereits seit dem Sommer auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen in der Eredivisie aktiv. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Excelsior Rotterdam wurde jetzt die Kaufoption gezogen, sodass der 25-Jährige nun fest verpflichtet wurde. Dies teilte der Bundesligist am Dienstagvormittag mit.
13. Januar, 6.16 Uhr: SSV Ulm verpflichtet Streli Mamba
Die Spatzen aus Ulm verstärken sich mit Angreifer Streli Mamba (31), der nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit einen Vertrag bis Sommer inklusive Option auf Verlängerung beim Drittligisten unterschrieben hat.
Zuletzt war der Stürmer in der Türkei beim Erzurumspor FK am Ball, hierzulande ging er aber unter anderem bereits für Energie Cottbus, SC Paderborn und Hansa Rostock auf Torejagd. "Streli hat in seiner Karriere viel gesehen und erlebt. Was er aber immer geschafft hat: Tore zu schießen. Auf allen seinen Stationen hatte er eine gute Quote, diese erhoffen wir uns nun auch in Ulm", erklärte SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz (55).
13. Januar, 5 Uhr: VfL Bochum lässt Ibrahima Sissoko ziehen - und tritt nach
Ibrahima Sissoko (28) verlässt den VfL Bochum und wechselt zum FC Nantes in seine französische Heimat. In der Abschiedsnachricht gibt der Zweitligist dem scheidenden Kicker jedoch nicht nur lobende Worte mit.
"Wir beim VfL leben – vielleicht noch mehr als andere Klubs – vor allem vom Teamgeist und dem Zusammenhalt sowie von der Mentalität, alles für diesen tollen Verein zu geben. Wenn sich jemand nicht zu 100 Prozent mit dem Projekt VfL identifiziert, muss man sich über andere Wege unterhalten. Am Ende haben wir eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten leben können", erklärte Simon Zoller (34).
"Es gilt wie immer das Prinzip: Niemand ist größer als der Klub", fügte Geschäftsführer Ilja Kaenzig (52) an. Sissoko hatte in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit einem Abgang geliebäugelt. Über die Ablöse haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, es sollen aber rund zwei Millionen Euro geflossen sein.
12. Januar, 16.05 Uhr: Eintracht Braunschweig schließt Conteh-Lücke direkt
Kurz nach dem Abgang von Christian Conteh (26) zum 1. FC Heidenheim hat Eintracht Braunschweig einen neuen Stürmer präsentiert: Faride Alidou (24) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis nach Niedersachsen, er kommt vom 1. FC Kaiserslautern.
Mit Alidou gewinnen die Löwen einen dynamischen und torgefährlichen Offensivspieler, der im Abstiegskampf mit seiner Erfahrung schnell weiterhelfen kann: Für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln absolvierte er bisher 41 Bundesliga-Spiele, auch in der Champions League lief er für Frankfurt bereits auf.
Vor einem Jahr wechselte der 24-Jährige nach Kaiserslautern, kam dort aber nie über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. Sollte er in Braunschweig einschlagen, sicherte sich die Eintracht eine Kaufoption für den Angreifer.
12. Januar, 15.55 Uhr: Hannover 96 verpflichtet isländischen Nationalspieler
Hannover 96 hat sich wenige Tage vor dem Rückrundenstart im Zentrum verstärkt und den isländischen Nationalspieler Stefan Teitur Thordarson (27) verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt vom englischen Zweitligisten Preston North End.
Thordarson, der bisher 34 Mal für Island auflief und dabei einen Treffer erzielte, spielte in seiner Laufbahn bereits in Island, Dänemark und England, nun schlägt er das nächste Karriere-Kapitel auf.
An Deutschland reizen ihn die Fans besonders: "Ich habe mich im Vorfeld natürlich intensiv über Hannover 96 und die 2. Liga informiert. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen hier regelmäßig ins Stadion kommen", sagte der 27-Jährige.
12. Januar, 14.15 Uhr: Christian Conteh wechselt zum 1. FC Heidenheim
Brüder-Connection beim 1. FC Heidenheim: Christian Conteh (26) wechselt von Eintracht Braunschweig zum abstiegsbedrohten Bundesligisten und damit auch zu seinem großen Bruder Sirlord (29). Damit spielen die Conteh-Brüder zum ersten Mal seit 2019 für denselben Klub, damals schnürten sie die Schuhe für den FC St. Pauli II.
Braunschweig verliert damit nach rund eineinhalb Jahren seinen Top-Stürmer, der die Herausforderung Klassenerhalt nun eine Liga höher sucht. Nach Stationen beim SV Sandhausen, Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück sowie den Niederlanden ist es das erste Mal, dass Conteh in der Bundesliga auflaufen wird.
"Der Wechsel nach Heidenheim ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Karriere. Der Verein ist mir natürlich durch meinen Bruder bestens bekannt – mit ihm künftig in der Bundesliga zusammenspielen zu dürfen, wird natürlich etwas ganz Besonderes", schwärmte der 26-Jährige bei seiner Vorstellung. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2029.
11. Januar, 11.45 Uhr: Abschied fix! Mohamed Dräger zieht es nach Tunesien
Mohamed Dräger (29) kehrt Eintracht Braunschweig den Rücken.
Wie der Zweitligist am Sonntag verkündete, verlässt der Rechtsaußen, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum Ende der Saison gültig gewesen wäre, die Niedersachsen und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Tunesien zum Erstliga-Klub Espérance Tunis.
Die Löwen machten zu den genauen Modalitäten wie üblich keine Angaben.
11. Januar, 10.51 Uhr: Werder Bremen holt VfB-Angreifer Milosevic
Bundesligist Werder Bremen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Offensivmann Jovan Milosevic (20) verpflichtet.
Der 20 Jahre junge Angreifer wird bis zum Sommer vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Das gaben die Werderaner am Sonntag bekannt.
Hintergrund der Verpflichtung ist der Ausfall von SVW-Angreifer Victor Boniface (25), der nach einer Knieoperation für den Rest der Saison ausfällt.
"Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", wird Trainer Horst Steffen (56) in der Klub-Mitteilung zitiert. "Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können."
10. Januar, 16.41 Uhr: Mannheim-Profi Okpala wechselt zum SC Paderborn
Der Transfer-Wirrwarr um Kennedy Okpala (21) hat ein Ende gefunden.
Schon zu Jahresbeginn stand der Wechsel des 21-jährigen Sturm-Juwels vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim zum eine Klasse höher spielenden SC Paderborn im Raum. Der Transfer verzögerte sich jedoch vorübergehend wegen Uneinigkeit über eine Ausstiegsklausel.
Nun aber haben beide Klubs eine einvernehmliche Lösung gefunden und einen Transfervertrag für den Okpala-Wechsel unterzeichnet. Das teilte der SCP am Samstagnachmittag offiziell mit.
10. Januar, 13.59 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 verstärkt die Defensive
Der Drittligist 1. FC Schweinfurt holt Innenverteidiger Nikolaos Vakouftsis (21) aus der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth.
"Nikos ist uns bereits in der vergangenen Saison, vor allem beim direkten Duell gegen Greuther Fürth II im Ronhof, sehr positiv aufgefallen. Dieser Eindruck hat sich im Training bei uns voll bestätigt: Er ist ein sehr robuster, zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer starken Mentalität. Wir freuen uns, ihn über den Sommer hinaus in Schweinfurt zu haben", so Geschäftsführer Markus Wolf (57).
9. Januar, 9.55 Uhr: Drittligist Alemannia Aachen schlägt auf Transfermarkt zu
Alemannia Aachen hat sich die Dienste von Petros Bagalianis (24) gesichert.
Wie der abstiegsbedrohte Drittligist am Donnerstagabend verkündete, wechselt der 24-Jährige Innenverteidiger fest vom griechischen Erstliga-Klub AE Larisa zu den Schwarz-Gelben, nannte jedoch keine Vertragsdetails.
"Petros ist ein Innenverteidiger, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat und regelmäßig auf hohem Niveau gespielt hat. Mit seiner robusten Spielweise und seiner Beidfüßigkeit bringt er Eigenschaften mit, die uns in der Defensive von Nutzen sein werden", erklärt TSV-Boss Rachid Azzouzi (54).
8. Januar, 15.25 Uhr: Drittligist TSV Havelse verstärkt sich in der Offensive
Der TSV Havelse hat erstmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Christopher Schepp (25) verlässt den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und wechselt fest zum abstiegsbedrohten Drittligisten. Das gab der Turn- und Sportverein selbst am Donnerstag bekannt.
"Insgesamt 85 Scorerpunkte in 139 Spielen für BW Lohne, Arminia Bielefeld, SV Meppen und Rot-Weiß Oberhausen sprechen für sich", freut sich TSV-Sportdirektor Florian Riedel (35) über die Verpflichtung des neuen Angreifers.
"Christopher bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel helfen werden: offensive Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Torgefahr und eine hohe Präsenz im Strafraum."
8. Januar, 15.12 Uhr: Moritz Montag kehrt MSV Duisburg den Rücken
Das war's! Für Moritz Montag (23) ist das Kapitel beim MSV Duisburg beendet.
Der Abwehrspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an, wo er einst die Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte. Das teilten die Zebras am Donnerstagnachmittag mit.
Nachdem Montag in der aktuellen Drittliga-Spielzeit kein einziger Pflichtspiel-Einsatz vergönnt war, wagt der 23-Jährige nun in der Regionalliga West einen Neustart.
8. Januar, 12.38 Uhr: Bayern-Keeper Peretz wechselt per Leihe nach England
Daniel Peretz (25) zieht es auf die Insel!
Der 25 Jahre alte Leihspieler des FC Bayern München verlässt den Hamburger SV und schließt sich bis zum Saisonende dem englischen Zweitligisten FC Southampton an.
8. Januar, 10 Uhr: SC Paderborn bricht Posselt-Leihe ab, Wechsel nach Regensburg
Der SC Paderborn 07 hat das Engagement von John Posselt (22) beim TSV Havelse vorzeitig beendet.
Mit dem Abbruch der Leihe ebnet der eine Klasse höher spielende Zweitligist damit den Weg für einen festen Wechsel des 22-Jährigen zum SSV Jahn Regensburg, sichert sich zugleich eine Rückkaufoption für den Offensivspieler. Das bestätigte der SCP am heutigen Donnerstagvormittag.
Posselt stand in dieser Saison 19-mal für die Havelser auf dem Platz, erzielte dabei sechs Tore sowie zwei Vorlagen. Im Sommer des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom VfB Lübeck nach Ostwestfalen gekommen.
7. Januar, 21.28 Uhr: Eintracht Frankfurt schnappt sich Arnaud Kalimuendo
Deal perfekt! Die Eintracht leiht Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest aus und sichert sich zudem eine Kaufoption.
7. Januar, 15.23 Uhr: Rot-Weiss Essen bedient sich beim BVB
Innenverteidiger Ben Hüning (21) verlässt die zweite Mannschaft des BVB und wechselt zurück zu Rot-Weiss Essen, wo er bereits in der U19 aktiv war.
"Wir freuen uns, dass Ben sich für RWE entschieden hat. Er ist ein robuster Abwehrspieler mit einer guten Mentalität und der nötigen Ruhe am Ball. Zudem bringt er ein gutes Kopfballspiel mit, ist torgefährlich und überzeugt vor allem durch Zweikampfstärke, Intensität und Athletik", erklärte RWE-Boss Marcus Steegmann (44).
7. Januar, 14.12 Uhr: Callum Marshall verstärkt den VfL Bochum
Einer geht, ein neuer kommt - ebenfalls per Leihe: Der VfL Bochum angelt sich Offensivallrounder Callum Marshall (21) von West Ham United.
Der 14-fache Nationalstürmer Nordirlands stand in der aktuellen Saison schon zweimal in der Premier League auf dem Rasen und war vergangene Saison an Huddersfield Town ausgeliehen. Dem Vernehmen nach soll sich der deutsche Zweitligist auch eine Kaufoption gesichert haben.
7. Januar, 13.15 Uhr: Bochum gibt Kleine-Bekel ab
Der VfL Bochum und Colin Kleine-Bekel gehen vorerst getrennte Wege. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt per Leihe zum FC St. Gallen in die Schweiz.
Dort soll der Defensivmann, der bislang hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auflief, Spielpraxis auf Profiebene sammeln.
7. Januar, 13.05 Uhr: HSV leiht Damion Downs aus
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist der Deal fix: Damion Downs (21) kehrt nach Deutschland zurück und wechselt per Leihe vom FC Southampton zum HSV.
7. Januar, 10.50 Uhr: Michael Gregoritsch kehrt zum FC Augsburg zurück
Der FC Augsburg hat sich bis zum Saisonende die Dienste des österreichischen Nationalspielers Michael Gregoritsch (31) gesichert. Der Stürmer kommt auf Leihbasis vom dänischen Brøndby IF, Augsburg besitzt eine Kaufoption.
Gregoritsch spielte bereits von 2017 bis 2022 für die Augsburger und wechselte im Anschluss zum SC Freiburg. Jetzt kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.
"Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen. Ich freue mich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen", betonte der 31-Jährige bei seinem Wechsel.
7. Januar, 9.50 Uhr: 1. FC Kaiserslautern leiht belgischen Nationalspieler Norman Bassette
Neue Power für die Offensive des 1. FC Kaiserslautern: Der belgische Nationalstürmer Norman Bassette (21) wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis auf den Betzenberg. Er kommt vom englischen Zweitligisten Coventry City.
Der junge Belgier begann seine Karriere in seiner Heimat, 2024 landete er in Coventry. Nachdem der U21-Nationalspieler, der auch schon für die A-Nationalmannschaft auflief, in der Hinrunde der aktuellen Saison an den französischen Klub Stade Reims ausgeliehen war, folgt nun der nächste Schritt in Deutschland.
"Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität", sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos (37): "Er ist hungrig darauf, auf dem Platz zu stehen und sein Können unter Beweis zu stellen."
6. Januar, 21.53 Uhr: 1. FSV Mainz 05 legt in der Offensive nach
Der 1. FSV Mainz 05 hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit sofortiger Wirkung die Dienste von Offensivmann Silas Katompa Mvumpa (27) gesichert.
Der kongolesische Nationalspieler kommt fest vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart zu den Rheinhessen. Das teilten die 05er selbst am späten Dienstagabend mit, ohne jedoch weitere Details zu nennen.
"Wir freuen uns sehr, dass wir Silas für Mainz 05gewinnen konnten. Mit ihm verbindet jeder sofort Schnelligkeit, Durchsetzungsstärke im 1:1 und Torgefahr, die er beim VfB Stuttgart bereits eindrucksvoll bewiesen hat", so Mainz-Sportdirektor Niko Bungert (39). "Silas ist eine Verstärkung für unseren Kader undbringt nochmal neue Facetten in unser Offensivspiel."
6. Januar, 19.21 Uhr: Leihe fix! SSV Ulm 1846 Fußball bedient sich bei Liga-Konkurrent
Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich mit Luca Bazzoli (25) verstärkt.
Wie der abstiegsbedrohte Drittligist bekannt gab, wechselt der defensive Mittelfeldspieler bis zum Saisonende auf Leihbasis von Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen zu den Spatzen an die Donau.
"Mit Luca bekommen wir einen Spieler, der im bisherigen Verlauf seiner Karriere gezeigt hat, dass er die 3. Liga kann und viel Qualität mitbringt um einer Mannschaft Stabilität zu verleihe. Das ist das, was wir in unserer Situation brauchen", erklärte SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz (55) in der offiziellen Vereinsmitteilung vom Dienstagabend.
6. Januar, 12.49 Uhr: Verl holt deutschen Verteidiger aus England zurück
Der SC Verl hat in der Innenverteidigung nachgelegt und einen Jungprofi aus England nach Deutschland zurückgeholt: Der gebürtige Hamburger Raphael Araoye (20) kommt aus der U21 von Bristol City und schließt sich dem Drittligisten an.
Sportvorstand Zlatko Janjic (39) erklärt: "Mit Rapha gewinnen wir einen hochtalentierten Fußballer, der bei Bristol eine großartige Ausbildung genossen hat. Nachdem Ethan Kohler sich für einen anderen Weg in diesem Winter entschieden hat, haben wir mit Rapha die Lücke in unserer Abwehr geschlossen."
6. Januar, 12.08 Uhr: Herthas Transfer-Flop Bilal Hussein zurück nach Schweden
Die Zusammenarbeit zwischen Bilal Hussein (25) und Hertha BSC ist Geschichte. Der Schwede kehrt in sein Heimatland zurück und schließt sich Erstligist Degerfors IF an.
Für die Profis der Alte Dame machte der zentrale Mittelfeldmann nur gut 500 Spielminuten.
6. Januar, 12.02 Uhr: Leihabbruch bei Nürnbergs Pape Demba Diop
Nach nur zehn Einsätzen ist die Leihe von Pape Demba Diop (22) zum 1. FC Nürnberg beendet. Der Senegalese kehrt zu Stammverein RC Straßburg zurück.
Möglich soll dies eine Sonderklausel machen, die sein Stammverein jetzt zog. Dem Vernehmen nach waren die Eigentümer des französischen Erstligisten nicht mit seinen Einsatzzeiten zufrieden.
"Wir bedauern die Entscheidung von Straßburg sehr, da wir die Leihe mit Demba gerne fortgesetzt hätten. Aus unserer Sicht hat er sehr gut in unser bestehendes Team gepasst", führt Sportvorstand Joti Chatzialexiou (49) aus.
6. Januar, 10.32 Uhr: 1. FC Köln leiht Verteidiger-Talent von Manchester City
Diesen Namen sollte man sich merken! Der 1. FC Köln holt für die Rückrunde auf Leihbasis Jahmai Simpson-Pusey (20) von Manchester City auf Leihbasis. In der Hinrunde war das Verteidiger-Talent an den schottischen Erstligisten Celtic Glasgow verliehen.
"Jahmai ist ein talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Er wurde bei einem internationalen Top-Club ausgebildet, ist spielstark und ballsicher", stellt Sportdirektor Thomas Kessler (39) den Neuen vor.
Laut Klubangaben sei der Neue am Montag ins Trainingslager nach La Nucia/Spanien nachgereist und solle am heutigen Dienstag ins Training einsteigen.
5. Januar, 18.54 Uhr: Viktoria Köln verpflichtet Vega Zambrano
Winter-Transfer eingetütet! Viktoria Köln hat sich die Dienste von Vega Zambrano (21) gesichert.
Der offensive variabel einsetzbare Mittelfeldspieler verlässt den eine Klasse höher spielenden SC Paderborn 07 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittliga-Klub an den Rhein. Das teilten die Domstädter selbst am Montagabend mit.
"Wir haben bereits im Sommer versucht, Joel zu verpflichten. Umso mehr freuen wir uns, dass der Transfer jetzt funktioniert hat. Er hat seine Stärken in der Offensive und ist dort flexibel einsetzbar", ist sich Viktorias Sport-Boss Stephan Küsters der Qualität seines Neuzugangs bewusst.
Über die Vertragslaufzeit wurden keine Informationen bekannt, die Ostwestfalen sicherten sich jedoch eine Rückkaufoption.
5. Januar, 14.53 Uhr: MSV Duisburg zieht Keeper-Talent hoch
Weichenstellung für die Zukunft: Drittligist MSV Duisburg hat sein Eigengewächs Laurenz Jennissen (18) aus der "U19"-Mannschaft hochgezogen.
Wie die Zebras am Montagnachmittag bekannt gaben, ist der 18-jährige Keeper mit einem Profivertrag ausgestattet worden.
"Ich bin wirklich dankbar, beim MSV meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu dürfen und das Vertrauen, für die Zebras zu spielen", wird Jennissen, der im Sommer 2022 von der SpVg Schonnebeck zum MSV gekommen war, in dem Vereinsstatement zitiert. "Ich hoffe, dass ich in Zukunft mit meinen Leistungen dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen kann."
5. Januar, 11.25 Uhr: SV Elversberg holt Talent aus Hamburg
Die SV Elversberg holt den nächsten Winter-Neuzugang: Flügelspieler Raif Adam (20) wird fest vom Hamburger SV verpflichtet. Er erhält einen langfristigen Vertrag bis 2029.
Adam, der in der zweiten Mannschaft des HSV in der Regionalliga Nord eingesetzt wurde, steuerte in dieser Saison dort 13 Torbeteiligungen in 21 Spielen bei und soll seine Offensivqualitäten nun zwei Ligen höher einbringen.
"Ich bin sehr gespannt auf das neue Kapitel bei der SV Elversberg. Es fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an, und ich weiß, dass ich hier die Chance habe, mich in einem sehr guten Umfeld im Profibereich zu etablieren. Dafür werde ich hart arbeiten, mich bestmöglich einbringen und alles investieren", erklärte der 20-Jährige.
5. Januar, 10.15 Uhr: Borussia Dortmund verleiht Cole Campbell an die TSG Hoffenheim
Nächster Abgang bei Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben verleihen Nachwuchs-Talent Cole Campbell (19) bis zum Saisonende an die TSG 1899 Hoffenheim.
Der US-amerikanische Junioren-Nationalspieler, der seit 2022 für den BVB die Fußballschuhe schnürt und bisher fünfmal in der Bundesliga auflief, soll in Hoffenheim mehr Spielpraxis sammeln.
"Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und war mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden. Auch deshalb haben wir dieser Leihe zugestimmt und glauben, dass er in der Rückrunde bei der TSG auf mehr Spielzeit kommt als zuletzt bei uns", begründete Sportdirektor Sebastian Kehl (45) den Wechsel.
5. Januar, 9.10 Uhr: Hannover 96 leiht Freiburgs Noah Weißhaupt aus
Hannover 96 stärkt seine linke Außenbahn: Noah Weißhaupt (24) kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg. Es ist bereits die dritten Halbjahres-Leihe in Folge für den ehemaligen U21-Nationalspieler.
Vor einem Jahr wurde der 24-Jährige nämlich für die Rückrunde zum FC St. Pauli ausgeliehen, in diesem Sommer ging es zu Legia Warschau. Die dortige Leihe wurde nun aber abgebrochen, damit Weißhaupt zu Hannover wechseln kann. Die 96er besitzen allerdings eine Kaufoption für den Linksaußen, der mit der Erfahrung von 74 Bundesliga-Spielen nach Niedersachsen kommt.
"Als sich die Option ergeben hat, zu Hannover 96 zu wechseln, wollte ich das unbedingt wahrnehmen. Die Art Fußball, die die Mannschaft spielt, passt sehr gut zu den Stärken, die ich einbringen kann. Ich habe mich im Vorfeld natürlich erkundigt und nur Gutes über das Team gehört", schwärmte Weißhaupt selbst über seinen neuen Arbeitgeber.
5. Januar, 6.15 Uhr: FC St. Pauli leiht Torwart aus Kanada aus
Der FC St. Pauli hat auf den langfristigen Ausfall von seinem dritten Torwart Simon Spari (23, Syndesmosebandriss) reagiert und eine kurzfristige Lösung gefunden: Emil Gazdov (22) kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis aus Kanada.
Der Kanadier, der auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt vom CF Montréal, sollte er mit seinen Leistungen überzeugen, haben sich die Kiezkicker eine Kaufoption gesichert.
"Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Die Zeit in Hamburg möchte ich bestmöglich für meine fußballerische Weiterentwicklung nutzen und möglichst viele Erfahrungen bei einem Bundesligateam sammeln", sagte der Neuzugang.
4. Januar, 13.20 Uhr: Rot-Weiss Essen leiht Danny Schmidt aus
Offensivtalent Danny Schmidt (22) verlässt Fortuna Düsseldorf per Leihe und spielt bis zum Sommer bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga.
Dort soll der Mittelfeldmann Spielpraxis sammeln. In der laufenden Saison stand er zwar 13 Mal für die Fortuna auf dem Rasen, allerdings größtenteils im Zuge von Kurzeinsätzen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Leihdeals.
4. Januar, 10.35 Uhr: Maximilian Bauer wechselt zu Arminia Bielefeld
Die Arminen rüsten weiter auf und verstärken sich mit Innenverteidiger Maximilian Bauer (25), der per Leihe bis Saisonende vom FC Augsburg zum DSC wechselt.
Der Abwehrmann lernte sein Handwerk bei Greuther Fürth, ehe er 2022 in die Fuggerstadt ging. Dort stand er seitdem in 55 Pflichtspielen für die Profis auf dem Platz, außerdem war er in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. In der aktuellen Saison lief Bauer aber lediglich für die zweite Mannschaft des FCA in der Regionalliga Bayern auf.
Nach Jannik Rochelt (27) und Semir Telalovic (26) ist der gebürtige Niederbayer schon der dritte Winter-Neuzugang auf der Alm.
4. Januar, 9.33 Uhr: Greuther Fürth angelt sich finnischen U-Nationalspieler
Das Kleeblatt verpflichtet den defensiven Mittelfeldspieler Doni Arifi (23), der nach seinem Vertragsende beim finnischen Erstligisten Kuopion Palloseura ablösefrei ins Frankenland wechselt.
"Doni ist ein junger Spieler, der ein gutes Spielverständnis hat und viel Präzision in sein Passspiel legt. Mit diesen Fähigkeiten kann er ein wichtiger Faktor in unserem defensiven Mittelfeld werden", freute sich Trainer Heiko Vogel über den Transfer des sechsfachen U21-Nationalkickers der Finnen.
4. Januar, 9 Uhr: Fortuna Düsseldorf greift erneut beim BVB zu
Sturmtalent Jordi Paulina (21) verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga.
Dafür sollen rund 400.000 Euro an den BVB fließen, der sich im Gegenzug laut Medienberichten aber eine Rückkaufoption gesichert hat.
Der junge Nationalangreifer von Deutschlands WM-Gruppengegner Curaçao erzielte sieben Treffer in elf Partien für die Zweitvertretung der Dortmunder in der Regionalliga West und steuerte auch in der WM-Quali seines Landes zwei Tore bei.
3. Januar, 17.14 Uhr: Mateo Biondic wechselt aus der Regionalliga in die Champions League
Das Märchen ist perfekt! Mittelstürmer Mateo Biondic (22) wechselt von Eintracht Trier zum belgischen Top-Klub Royale Union Saint-Gilloise und tauscht damit die Regionalliga Südwest gegen die Champions League.
Das gab der Tabellenführer der Jupiler Pro League am Samstag nach zahlreichen Gerüchten in den vergangenen Tagen offiziell bekannt. Der Deutsch-Kroate hatte sich an der Mosel mit sieben Toren und fünf Vorlagen in 17 Ligaspielen für die deutlich größere Aufgabe empfohlen.
Mit dem amtierenden belgischen Meister trifft der 22-Jährige schon in knapp drei Wochen in der Königsklasse auf den FC Bayern.
3. Januar, 16.47 Uhr: SC Verl rüstet sich für Aufstiegskampf
Spielmacher Antonio Foti (22) wechselt aus der zweiten Mannschaft des BVB in die 3. Liga zum SC Verl.
Dort soll der in Bulgarien geborene Nationalkicker Zyperns den Konkurrenzkampf weiter anheizen. "Mit Toni gewinnen wir einen vielseitigen Mittelfeldspieler, der über ein hohes Potenzial verfügt", freute sich SCV-Sportvorstand Zlatko Janjic (39).
3. Januar, 16.40 Uhr: SV Elversberg präsentiert Ebnoutalib-Ersatz
Die SV Elversberg hat auf den Abgang von Goalgetter Younes Ebnoutalib (22) zu Eintracht Frankfurt reagiert und mit David Mokwa (21) einen Ersatz geholt.
Der Mittelstürmer wechselt von der TSG Hoffenheim an die Kaiserlinde und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2029. Im Kraichgauer kam der Franzose bislang überwiegend für die zweite Mannschaft zum Einsatz, allerdings stand er auch schon viermal mit den Profis auf dem Platz und erzielte in der Europa League sogar zwei Treffer.
Der Offensivmann soll kolportierte zwei Millionen Euro kosten, womit er zum Rekordneuzugang der Saarländer avancieren würde.
"David bringt viele Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel sehen wollen. Er ist kreativ, dynamisch und mit seiner mannschaftsdienlichen Art ein Stürmer, der hervorragend in unser System passt", erklärte SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book (39).
3. Januar, 14.28 Uhr: FC Bayern leiht Gambia-Talent aus
Der deutsche Rekordmeister hat sich zunächst leihweise mit Bara Sapoko Ndiaye (18) verstärkt.
3. Januar, 12.03 Uhr: Jahn Regensburg greift doppelt zu
Der SSV aus der Domstadt präsentiert am Samstagmittag gleich zwei Neuzugänge: Torwart Leon Wechsel (20) kommt leihweise von Hannover 96, Mittelfeldmann Sascha Hingerl (26) wird fest vom TSV Buchbach verpflichtet.
Der junge Keeper war zuletzt von den Niedersachsen an den polnischen Zweitligisten GKS Tychy verliehen, Hingerl überzeugte als Leistungsträger in der Regionalliga Bayern.
3. Januar, 11.59 Uhr: Union Berlin leiht Talent in die 3. Liga aus
Der 1. FC Union Berlin hat den Vertrag mit Abwehrjuwel Oluwaseun Ogbemudia (19) verlängert und den Innenverteidiger umgehend in die 3. Liga an Waldhof Mannheim ausgeliehen.
Der torgefährliche Defensivakteur kam bei den Eisernen bislang größtenteils in der U19 zum Einsatz, nachdem er 2023 aus dem Nachwuchs von St. Pauli in die Hauptstadt gewechselt war. In Mannheim soll er jetzt Erfahrung im Profibereich sammeln.
"Olu braucht Spielpraxis und Minuten auf dem Platz. Das war bei uns aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position zuletzt nicht möglich, daher sind wir froh, mit Waldhof Mannheim einen Verein gefunden zu haben, bei dem diese Chance gegeben ist", erklärte Horst Heldt (56).
3. Januar, 11.13 Uhr: Yannik Keitel verstärkt den FC Augsburg
Der FC Augsburg rüstet sich für den Abstiegskampf und leiht Yannik Keitel (25) vom VfB Stuttgart aus.
Zudem sichern sich die Fuggerstädter eine Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler, der beim SC Freiburg ausgebildet wurde und die Erfahrung aus 75 Bundesligaspielen mitbringt. Diese Saison wurde er von den Schwaben allerdings nur zweimal in der 3. Liga eingesetzt.
3. Januar, 10.59 Uhr: Arminia Bielefeld leiht Jannik Rochelt aus
Jannik Rochelt (27) verlässt Hannover 96 leihweise und schließt sich für die Rückrunde der Arminia aus Bielefeld an.
Der Offensivallrounder, der sich bis Sommer 2024 bei der SV Elversberg ins Rampenlicht gespielt hatte, wurde in Niedersachsen zuletzt immer seltener eingesetzt und gehörte vor der Winterpause mehrfach nicht mehr zum Spieltagskader der Roten. Insgesamt kommt er diese Saison auf 13 Ligaeinsätze sowie ein DFB-Pokalspiel. Sein Vertrag bei 96 läuft noch bis 2027.
Auf der Alm will er jetzt wieder Fuß fassen. "Jannik ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der uns sowohl auf den Flügeln als auch im zentralen Mittelfeld mit seinen Qualitäten verstärken wird", erklärte DSC-Sportboss Michael Mutzel (46).
3. Januar, 10.40 Uhr: Holstein Kiel holt Jonas Meffert zurück
Die KSV legt gleich noch einmal nach und lotst Jonas Meffert (31) vom HSV zurück an die Förde.
Der defensive Mittelfeldspieler kickte bereits von 2018 bis 2021 für die Störche, ehe er für 500.000 Euro nach Hamburg wechselte. Dort gehörte er in der 2. Liga und auch im Aufstiegsjahr zum Stammpersonal, verlor seinen Platz jedoch im Oberhaus.
"Jonas kennt den Verein, die Stadt und das Umfeld. Er weiß, was in der 2. Bundesliga gefragt ist. Seine Ballsicherheit und Übersicht werden unserer Mannschaft guttun und unserem Spiel weiter Struktur und Stabilität verleihen", freute sich Holstein-Coach Marcel Rapp (46) über die Verpflichtung.
3. Januar, 9.38 Uhr: Holstein Kiel angelt sich Talent
Die Störche aus Kiel haben im Winter bereits den ersten Sommer-Neuzugang eingetütet: Offensiv-Youngster Tayar Tasdelen (19) wechselt dann vom HSC Hannover an die Förde.
Die Rückrunde wird der Linksfuß aber noch bei seinem Klub in der Regionalliga Nord verbringen, wo ihm diese Spielzeit in 21 Einsätzen zwei Treffer und sechs Vorlagen gelangen.
"Wir haben uns sehr intensiv mit Tayar beschäftigt und freuen uns sehr, dass er seine nächsten Schritte mit uns gemeinsam gehen will", betont KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe (47).
2. Januar, 17.26 Uhr: BVB verkündet Groß-Abschied
Es ist offiziell: Pascal Groß (34) verlässt Borussia Dortmund und kehrt zurück auf die Insel.
Der BVB einigte sich mit dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion auf einen sofortigen Wechsel des deutschen Nationalspielers.
Über die Höhe der Ablöse und die Laufzeit seines Vertrages bei seinem neuen alten Arbeitgeber machten beide Vereine wie gewohnt keine Angaben.
Der 34-jährige Mittelfeld-Routinier war erst im Sommer 2024 vom englischen Erstligisten zu den Schwarz-Gelben gekommen. In 66 Pflichtspielen für Dortmund erzielte er ein Tor, bereitete 17 weitere Treffer vor.
2. Januar, 14.32 Uhr: Energie Cottbus verstärkt sich mit Defensiv-Talent
Drittligist Energie Cottbus hat sich die Dienste von Nachwuchs-Talent Gianluca Pelzer (19) gesichert.
Der Sohn von Ex-Profi Sebastian Pelzer (45) verlässt die Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim, schließt sich langfristig den Lausitzern an. Eine genaue Laufzeit gab der Klub allerdings nicht bekannt.
"Wir haben uns mit Gianluca schon längere Zeit beschäftigt und sind überzeugt, dass er mit seinen Anlagen und Entwicklungspotenzialen viel erreichen kann", wird Cottbus' Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
"Die moderne Interpretation des Abwehrspiels, die er mit sich bringt, gefällt und passt zu uns."
2. Januar, 14.22 Uhr: 1. FSV Mainz 05 bedient sich bei Liga-Konkurrent
Phillip Tietz (28) verlässt den FC Augsburg und schließt sich dem Bundesliga-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 an.
Wie der Oberhaus-Klub mitteilte, bindet sich der 28-jährige Mittelstürmer zweieinhalb Saisons an die Rheinhessen, mit der Möglichkeit auf eine zusätzliche Verlängerung seines Arbeitspapiers.
Nähere Details zu dem Transfer nannten die 05er nicht.
2. Januar, 14.10 Uhr: Robert Wagner wechselt per Leihe zu Dynamo
Dynamo Dresden hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Nach Jonas Sterner (23) und Thomas Keller (26) präsentierte der Zweitligist mit Robert Wagner (22) den dritten Neuzugang des Tages.
2. Januar, 13.45 Uhr: Dynamo-Akteur Casar zieht es in die 3. Liga
Das Transferkarussell bei Dynamo dreht sich munter weiter. Nach zwei Neuzugängen gibt es nun den ersten Abgang zu vermelden.
Aljaž Casar (25) verlässt Dresden und wird künftig in der 3. Liga für den MSV Duisburg auflaufen. Wie die Schwarz-Gelben offiziell mitteilten, einigte man sich mit dem 25-jährigen Mittelfeldspieler einvernehmlich auf eine Auflösung des laufenden Vertrages.
2. Januar, 13.37 Uhr: VfB Stuttgart gibt Neuzugang bekannt
Jeremy Arévalo (20) wird künftig das Offensivspiel des VfB Stuttgart verstärken.
Der 20-jährige Angreifer wechselt vom spanischen Zweitligisten Racing Santander an den Neckar und unterschrieb einen Vertrag bis zum 20. Juni 2031, teilten die Schwaben nur einen Tag vor dem Trainingsauftakt am kommenden Samstag mit.
Möglich wurde der Transfer über eine Ausstiegsklausel.
2. Januar, 13.28 Uhr: SC Paderborn 07 verpflichtet Mannheim-Profi Okpala
Neuzugang beim SC Paderborn 07! Kennedy Okpala (21) wechselt vom Drittliga-Klub SV Waldhof Mannheim zum Zweitligisten und hat dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben.
"Wir freuen uns sehr, dass sich Kennedy für uns entschieden hat und beim SCP07 den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Er ist enorm entwicklungsfähig, schnell, beidfüßig und flexibel in der Offensive einsetzbar. Somit passt er hervorragend zum Paderborner Weg", freut sich SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) in der offiziellen Mitteilung über den neuen Mann.
In der Hinrunde der laufenden Saison traf der 21-Jährige in 18 Spielen siebenmal, legte zudem fünf Tore auf.
2. Januar, 13.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach schlägt in der Premier League zu
Borussia Mönchengladbach rüstet in der Defensive auf: Innenverteidiger Kota Takai (21) kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur an den Niederrhein.
Für Oscar Fraulo (22) dagegen öffnet sich ein neues Kapitel in England. Der Mittelfeldspieler wechselt zum Zweitligisten Derby County, nachdem er bei den Gladbachern bislang nur in zwei Profi-Pflichtspielen zum Einsatz gekommen war.
2. Januar, 13.09 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet Abu-Bekir El-Zein
Von der Elbe an die Donau: Abu-Bekir El-Zein (22) verlässt den 1. FC Magdeburg und wechselt zum Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball.
Der Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Spatzen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.
Bereits am Freitag reiste der 22 Jahre alte Mittelfeld-Akteur mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Belek in die Türkei, wo die Ulmer am 9. Januar in einem Testspiel auf El-Zeins Ex-Klub treffen werden.
2. Januar, 12.54 Uhr: Dynamo Dresden tütet nächsten Transfer ein
Zweitligist Dynamo Dresden hat seinen nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen.
Vom 1. FC Heidenheim stößt auf Leihbasis der Innenverteidiger Thomas Keller (26) zum Tabellen-Letzten hinzu.
2. Januar, 12.49 Uhr: Schalker Cissé heuert in der Schweiz an
Ein neues Kapitel für Ibrahima Cissé (24)!
Der 24-jährige Innenverteidiger verlässt den FC Schalke 04 noch vor Ablauf seines Vertrages und wechselt zum schweizerischen Zweitligisten FC Aarau. Das gaben die Königsblauen in einer offiziellen Mitteilung vom Freitagmittag bekannt, ohne jedoch Details zur Ablöse oder Vertragslaufzeit zu nennen.
Sein Arbeitspapier bei den Königsblauen wäre eigentlich erst im Sommer diesen Jahres ausgelaufen.
2. Januar, 12.40 Uhr: Holstein Kiel verstärkt sich mit Umut Tohumcu
Holstein Kiel rüstet sein Mittelfeld auf: Vom Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim kommt Umut Tohumcu (22) auf Leihbasis zu den Störchen.
Der junge Mittelfeldakteur ist bis zum 30. Juni 2026 zunächst ausgeliehen.
Tohumcu durchlief die Nachwuchsakademie der Kraichgauer, konnte dabei schon früh Profi-Erfahrung sammeln. Im Januar 2023 schaffte der 22-Jährige schließlich den Sprung von der "U19"-Mannschaft in den Bundesliga-Kader, stand seitdem in insgesamt 56 Pflichtspielen für die TSG auf dem Platz.
2. Januar, 12.34 Uhr: Eintracht Frankfurt angelt sich weiteren Stürmer
Der Nächste, bitte! Eintracht Frankfurt hat wenige Tage nach der Verpflichtung von Torjäger Younes Ebnoutalib (22) einen weiteren Angreifer geholt.
Wie der Erstligist am Freitagmittag verkündete, wechselt Außenstürmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) mit sofortiger Wirkung von Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim an den Main. Dort unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2031.
2. Januar, 12.12 Uhr: Leihgeschäft mit Robert Wagner aufgelöst
Holstein Kiel und der SC Freiburg haben sich auf die vorzeitige Beendigung der Leihe von Robert Wagner (22) geeinigt.
"Sportlich sind die letzten Monate nicht so verlaufen, wie es sich alle Parteien erhofft haben", wird KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe (47) in einer offiziellen Mitteilung zitiert.
"Nach offenen Gesprächen zwischen Robert, dem SC Freiburg und uns haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, die Leihvereinbarung vorzeitig aufzulösen, um ihm den Weg für neue Perspektiven zu ermöglichen."
Der 22-jährige Mittelfeldspieler war zu Beginn der Saison nach Kiel gewechselt und kam in der Hinrunde auf 16 Einsätze. Die Vereinbarung mit dem Erstligisten aus Südbaden wäre ursprünglich bis Juni 2026 gültig gewesen.
2. Januar, 11.35 Uhr: VfL Bochum schlägt auf dem Transfermarkt zu
Der VfL Bochum hat den ersten Neuzugang des Winters offiziell bestätigt.
Mikkel Rakneberg (23) kommt ablösefrei vom norwegischen Erstligisten Kristiansund BK an die Castroper Straße und erhält einen Dreijahres-Vertrag bis zum 30.06.2029. Das gab der Revierklub am Freitagvormittag bekannt.
In 99 Partien für Kristiansund erzielte der vielseitige Linksfuß neun Treffer.
2. Januar, 11.27 Uhr: Nikky Goguadze verlässt VfL Osnabrück
Das war's! Der VfL Osnabrück und Nikky Goguadze (27) trennen sich nach einem Jahr wieder.
Der niederländische Stürmer wechselt zurück in die Regionalliga Nord und verstärkt in der Rückrunde die "U23"-Mannschaft des FC St. Pauli.
Goguadze war im Winter der Vorsaison vom Bremer SV zum Drittligisten an die Bremer Brücke gekommen, erzielte in acht Einsätzen zwei Tore.
2. Januar, 11.10 Uhr: AC Mailand verstärkt sich mit Ex-BVB-Profi Füllkrug
Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Niclas Füllkrug (32) setzt seine Karriere in Italien fort.
Wie seit Wochen erwartet, verlässt der frühere BVB-Stürmer den Premier-League-Klub West Ham United und geht für ein halbes Jahr leihweise zu Serie-A-Spitzenverein AC Mailand. Damit ist vorerst auch die Frage nach der sportlichen Zukunft geklärt.
Während zuletzt über ein mögliches Comeback in die Bundesliga spekuliert worden war, fällt die Entscheidung des 32-jährigen Stürmers nun zugunsten der "Rossoneri".
2. Januar, 10.43 Uhr: Jonas Sterner kommt zum Ex-Klub zurück
Jonas Sterner (23) ist zurück bei Dynamo Dresden! Nach nur einem halben Jahr wechselt der 23 Jahre alte Rechtsaußen per Leihe zu seinem früheren Klub.
2. Januar, 10.30 Uhr: Arminia Bielefeld verpflichtet Semir Telalović
Zweitligist Arminia Bielefeld rüstet im Angriff auf!
Wie der DSC am Freitagmorgen mitteilte, wechselt Semir Telalović (26) bis zum Saisonende auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg auf die Alm.
Der 26-jährige Offensivmann hatte sich im Sommer des vergangenen Jahres den Franken angeschlossen, kam in der laufenden Saison 2025/26 auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga.
2. Januar, 10.12 Uhr: TSG-Profi Hennes Behrens unterschreibt beim 1. FC Heidenheim
Leihgeschäft fix! Bundesligist 1. FC Heidenheim hat sich in der Defensive verstärkt.
Linksverteidiger Hennes Behrens (20) verlässt Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim und wird bis zum Saisonende auf Leihbasis beim Tabellen-17. aus Schwaben spielen. Das gab der FCH am heutigen Freitagmorgen offiziell bekannt. Sein Vertrag läuft damit bis zum 30. Juni 2026.
1. Januar, 10.30 Uhr: FC St. Pauli verstärkt Abwehr mit Tomoya Ando
Es ist der erste offizielle Transfer des neuen Jahres! Der FC St. Pauli ist am Neujahrstag schon früh dran und stellt seinen ersten Winterneuzugang vor: Die Kiezkicker konnten den japanischen Nationalspieler Tomoya Ando (26) von sich überzeugen.
