Transfermarkt im Liveticker: Wechsel zum großen Bruder! Heidenheim holt Conteh

Transfermarkt im Liveticker: Der 1. FC Heidenheim hat sich die Dienste von Braunschweigs Christian Conteh gesichert und damit die Conteh-Brüder wieder vereint.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Der bislang am meisten beachtete Transfer war wohl der Wechsel von Zweitliga-Stürmer Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt. Oder die erste Verpflichtung, die der neue Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, Sven Mislintat (53), mit dem japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka (23) eingetütet hat.

Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

12. Januar, 14.15 Uhr: Christian Conteh wechselt zum 1. FC Heidenheim

Brüder-Connection beim 1. FC Heidenheim: Christian Conteh (26) wechselt von Eintracht Braunschweig zum abstiegsbedrohten Bundesligisten und damit auch zu seinem großen Bruder Sirlord (29). Damit spielen die Conteh-Brüder zum ersten Mal seit 2019 für denselben Klub, damals schnürten sie die Schuhe für den FC St. Pauli II.

Braunschweig verliert damit nach rund eineinhalb Jahren seinen Top-Stürmer, der die Herausforderung Klassenerhalt nun eine Liga höher sucht. Nach Stationen beim SV Sandhausen, Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück sowie den Niederlanden ist es das erste Mal, dass Conteh in der Bundesliga auflaufen wird.

"Der Wechsel nach Heidenheim ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Karriere. Der Verein ist mir natürlich durch meinen Bruder bestens bekannt – mit ihm künftig in der Bundesliga zusammenspielen zu dürfen, wird natürlich etwas ganz Besonderes", schwärmte der 26-Jährige bei seiner Vorstellung. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Christian Conteh (26, l.) schließt sich dem 1. FC Heidenheim bis 2029 an.
Christian Conteh (26, l.) schließt sich dem 1. FC Heidenheim bis 2029 an.  © 1. FC Heidenheim

11. Januar, 11.45 Uhr: Abschied fix! Mohamed Dräger zieht es nach Tunesien

Mohamed Dräger (29) kehrt Eintracht Braunschweig den Rücken.

Wie der Zweitligist am Sonntag verkündete, verlässt der Rechtsaußen, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum Ende der Saison gültig gewesen wäre, die Niedersachsen und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Tunesien zum Erstliga-Klub Espérance Tunis.

Die Löwen machten zu den genauen Modalitäten wie üblich keine Angaben.

11. Januar, 10.51 Uhr: Werder Bremen holt VfB-Angreifer Milosevic

Bundesligist Werder Bremen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Offensivmann Jovan Milosevic (20) verpflichtet.

Der 20 Jahre junge Angreifer wird bis zum Sommer vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Das gaben die Werderaner am Sonntag bekannt.

Hintergrund der Verpflichtung ist der Ausfall von SVW-Angreifer Victor Boniface (25), der nach einer Knieoperation für den Rest der Saison ausfällt.

"Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", wird Trainer Horst Steffen (56) in der Klub-Mitteilung zitiert. "Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können."

VfB-Profi Jovan Milosevic (20) wechselt auf Leihbasis nach Bremen.
VfB-Profi Jovan Milosevic (20) wechselt auf Leihbasis nach Bremen.  © Jovan Milosevic (20)

10. Januar, 16.41 Uhr: Mannheim-Profi Okpala wechselt zum SC Paderborn

Der Transfer-Wirrwarr um Kennedy Okpala (21) hat ein Ende gefunden.

Schon zu Jahresbeginn stand der Wechsel des 21-jährigen Sturm-Juwels vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim zum eine Klasse höher spielenden SC Paderborn im Raum. Der Transfer verzögerte sich jedoch vorübergehend wegen Uneinigkeit über eine Ausstiegsklausel.

Nun aber haben beide Klubs eine einvernehmliche Lösung gefunden und einen Transfervertrag für den Okpala-Wechsel unterzeichnet. Das teilte der SCP am Samstagnachmittag offiziell mit.

10. Januar, 13.59 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 verstärkt die Defensive

Der Drittligist 1. FC Schweinfurt holt Innenverteidiger Nikolaos Vakouftsis (21) aus der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth.

"Nikos ist uns bereits in der vergangenen Saison, vor allem beim direkten Duell gegen Greuther Fürth II im Ronhof, sehr positiv aufgefallen. Dieser Eindruck hat sich im Training bei uns voll bestätigt: Er ist ein sehr robuster, zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer starken Mentalität. Wir freuen uns, ihn über den Sommer hinaus in Schweinfurt zu haben", so Geschäftsführer Markus Wolf (57).

9. Januar, 9.55 Uhr: Drittligist Alemannia Aachen schlägt auf Transfermarkt zu

Alemannia Aachen hat sich die Dienste von Petros Bagalianis (24) gesichert.

Wie der abstiegsbedrohte Drittligist am Donnerstagabend verkündete, wechselt der 24-Jährige Innenverteidiger fest vom griechischen Erstliga-Klub AE Larisa zu den Schwarz-Gelben, nannte jedoch keine Vertragsdetails.

"Petros ist ein Innenverteidiger, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat und regelmäßig auf hohem Niveau gespielt hat. Mit seiner robusten Spielweise und seiner Beidfüßigkeit bringt er Eigenschaften mit, die uns in der Defensive von Nutzen sein werden", erklärt TSV-Boss Rachid Azzouzi (54).

Petros Bagalianis (24, Mitte) streift sich künftig das Trikot der Alemannia aus Aachen über.
Petros Bagalianis (24, Mitte) streift sich künftig das Trikot der Alemannia aus Aachen über.  © Alemannia Aachen

8. Januar, 15.25 Uhr: Drittligist TSV Havelse verstärkt sich in der Offensive

Der TSV Havelse hat erstmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Christopher Schepp (25) verlässt den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und wechselt fest zum abstiegsbedrohten Drittligisten. Das gab der Turn- und Sportverein selbst am Donnerstag bekannt.

"Insgesamt 85 Scorerpunkte in 139 Spielen für BW Lohne, Arminia Bielefeld, SV Meppen und Rot-Weiß Oberhausen sprechen für sich", freut sich TSV-Sportdirektor Florian Riedel (35) über die Verpflichtung des neuen Angreifers.

"Christopher bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel helfen werden: offensive Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Torgefahr und eine hohe Präsenz im Strafraum."

8. Januar, 15.12 Uhr: Moritz Montag kehrt MSV Duisburg den Rücken

Das war's! Für Moritz Montag (23) ist das Kapitel beim MSV Duisburg beendet.

Der Abwehrspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an, wo er einst die Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte. Das teilten die Zebras am Donnerstagnachmittag mit.

Nachdem Montag in der aktuellen Drittliga-Spielzeit kein einziger Pflichtspiel-Einsatz vergönnt war, wagt der 23-Jährige nun in der Regionalliga West einen Neustart.

Moritz Montag (23) spielt nicht länger für den MSV Duisburg.
Moritz Montag (23) spielt nicht länger für den MSV Duisburg.  © IMAGO / Nico Herbertz

8. Januar, 12.38 Uhr: Bayern-Keeper Peretz wechselt per Leihe nach England

Daniel Peretz (25) zieht es auf die Insel!

Der 25 Jahre alte Leihspieler des FC Bayern München verlässt den Hamburger SV und schließt sich bis zum Saisonende dem englischen Zweitligisten FC Southampton an.

Mehr dazu hier: "HSV-Blog: Peretz-Leihe abgebrochen - Keeper geht direkt nach Southampton"

8. Januar, 10 Uhr: SC Paderborn bricht Posselt-Leihe ab, Wechsel nach Regensburg

Der SC Paderborn 07 hat das Engagement von John Posselt (22) beim TSV Havelse vorzeitig beendet.

Mit dem Abbruch der Leihe ebnet der eine Klasse höher spielende Zweitligist damit den Weg für einen festen Wechsel des 22-Jährigen zum SSV Jahn Regensburg, sichert sich zugleich eine Rückkaufoption für den Offensivspieler. Das bestätigte der SCP am heutigen Donnerstagvormittag.

Posselt stand in dieser Saison 19-mal für die Havelser auf dem Platz, erzielte dabei sechs Tore sowie zwei Vorlagen. Im Sommer des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom VfB Lübeck nach Ostwestfalen gekommen.

Läuft künftig für den SSV Jahn Regensburg auf: John Posselt (22).
Läuft künftig für den SSV Jahn Regensburg auf: John Posselt (22).  © IMAGO / Fotostand
Der 22 Jahre alte Offensivmann wechselt fest zum Drittligisten nach Regensburg.
Der 22 Jahre alte Offensivmann wechselt fest zum Drittligisten nach Regensburg.  © Gschlößl / SSV Jahn

7. Januar, 21.28 Uhr: Eintracht Frankfurt schnappt sich Arnaud Kalimuendo

Deal perfekt! Die Eintracht leiht Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest aus und sichert sich zudem eine Kaufoption.

Alle Details zum fünften Neuzugang der Frankfurter findet Ihr unter: "Wunschstürmer endlich da: Eintracht tütet fünften Winter-Neuzugang ein".

