Transfermarkt im Ticker: Werder Bremen lockt Spanien-Talent an die Weser

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Transfermarkt im Ticker: Werder Bremen hat den offensiven Mittelfeldspieler Chuki von Real Valladolid verpflichtet.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählten Wechseln in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

2. Juni, 13.51 Uhr: Werder Bremen holt Chuki von Real Valladolid

Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben: Die Hanseaten holen Chuki (22) aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid.

Der offensive Mittelfeldspieler, der zweimal für die spanische U18 auflief, überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 34 Spielen. Der Wechsel nach Bremen ist für das Eigengewächs aus Valladolid das erste Mal, dass er seinen Heimatklub verlässt.

"Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid - den Verein meines Lebens - zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein", schwärmte der 22-Jährige entsprechend von beiden Vereinen.

Real Valladolids Chuki (22, l.) trägt ab der kommenden Saison Grün-Weiß.
Real Valladolids Chuki (22, l.) trägt ab der kommenden Saison Grün-Weiß.  © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

2. Juni, 12.12 Uhr: SC Paderborn verpflichtet Energie Cottbus' Nyamekye Awortwie-Grant

Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga den nächsten Deal klargemacht: Energie Cottbus' Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) wechselt zu den Ostwestfalen.

Der gebürtige Tübinger kam erst im Vorjahr nach Cottbus und trug dort als Stammspieler entscheidend zum Aufstieg bei, hatte aber keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und kann sich Paderborn deshalb ablösefrei anschließen.

"Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen", schwärmte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) von seinem Neuzugang.

Der SC Paderborn sichert sich die Dienste von Nyamekye Awortwie-Grant (25).
Der SC Paderborn sichert sich die Dienste von Nyamekye Awortwie-Grant (25).  © SC Paderborn 07

2. Juni, 11.33 Uhr: Hannover 96 schnappt sich Magdeburgs Jean Hugonet

Seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert Innenverteidiger Jean Hugonet (26) nicht, der 2. Bundesliga bleibt er aber trotzdem erhalten und wechselt ablösefrei zu Hannover 96.

Alle Infos zum Wechsel des Franzosen findet Ihr hier: "Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover".

Jean Hugonet (26) wechselt nach drei Jahren beim 1. FC Magdeburg nach Hannover
Jean Hugonet (26) wechselt nach drei Jahren beim 1. FC Magdeburg nach Hannover  © Robert Michael/dpa

1. Juni, 16.34 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich Fraser Hornby

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verkündet. Vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 kommt Fraser Hornby (26) nach Niedersachsen.

Der schottische Offensivspieler wechselte 2023 nach Darmstadt und überzeugte dort unter anderem mit 25 Toren sowie zehn Vorlagen in 64 Spielen.

"Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen. Er war nicht umsonst Vizekapitän in Darmstadt. Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt", betonte Sportdirektor Pirmin Schwegler (39).

1. Juni, 12.45 Uhr: DFB-Stürmer Undav verlängert beim VfB Stuttgart

Er bleibt im Ländle: Deniz Undav (29) wird auch weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen.

Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert, inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2027. Das teilten die Schwaben selbst am Montag mit.

Damit herrscht für den DFB-Angreifer noch vor dem WM-Start Klarheit über seine sportliche Zukunft.

Deniz Undav (29) bleibt beim VfB Stuttgart.
Deniz Undav (29) bleibt beim VfB Stuttgart.  © Tom Weller/dpa

1. Juni, 12.15 Uhr: KSC holt Nachwuchs-Talent

Blau-Weiß statt Rot: Jason Ponente Ramirez (19) streift sich künftig das Trikot des Karlsruher SC über.

Wie der Zweitligist aus Baden am Montag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige Offensivspieler vom Nachwuchs des 1. FC Köln in die Fächerstadt. Vertragsdetails nannte der KSC nicht.

"Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt", ist sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) der Qualität seines neuen Kickers sicher.

"Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte."

1. Juni, 11.32 Uhr: Fousseny Doumbia wechselt zu Energie Cottbus

Energie Cottbus hat sich die Dienste von Fousseny Doumbia (21) gesichert.

Der 21-jährige Defensivmann kommt von Eintracht Frankfurt und bleibt leihweise bis Saisonende beim Zweitliga-Aufsteiger. Das teilten die Lausitzer selbst am Montag mit.

Mehr dazu hier: "Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga"

1. Juni, 11.21 Uhr: 1. FC Heidenheim holt Marcel Costly

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich im Angriff verstärkt.

Wie der Schwaben am Montagvormittag offiziell bekannt gaben, wechselt der offensiv flexibel einsetzbaren Marcel Costly (30) vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 an die Brenz. Der 30-Jährige unterzeichnete demnach einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029.

"Mit Marcel Costly konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit 18 Toren und zehn Assists eine absolut herausragende Saison in der 3. Liga gespielt hat", wird FCH-Boss Holger Sanwald (59) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Durch seine Variabilität - er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden - wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen."

Läuft künftig für den 1. FC Heidenheim auf: Marcel Costly (30).
Läuft künftig für den 1. FC Heidenheim auf: Marcel Costly (30).  © Picture Point / Sven Sonntag

29. Mai, 21.34 Uhr: Barcelona schnappt dem FC Bayern Anthony Gordon weg

Jetzt ist der Deal fix: Anthony Gordon (25) wechselt von Newcastle United zum FC Barcelona - und damit nicht zum FC Bayern.

Wochenlang hielten sich die Gerüchte um einen Transfer des Engländers an die Säbener Straße hartnäckig. Intern soll sich der deutsche Rekordmeister gar auf den Flügelstürmer der "Magpies" festgelegt haben. Doch am Ende war das Gesamtpaket den Münchnern wohl zu üppig.

Anders als für die eigentlich chronisch klammen Katalanen. Barça selbst spricht von 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse, von Newcastle-Seite sind 80 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen zu vernehmen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung existiert offenbar.

Anthony Gordon (25) zieht es zum FC Barcelona.
Anthony Gordon (25) zieht es zum FC Barcelona.  © Joan Mateu/AP/dpa

29. Mai, 17.20 Uhr: Bester Regionalliga-Knipser wechselt zu Waldhof Mannheim

Mit 27 Treffern in 33 Spielen ballerte Julian Ulbricht (26) den SV Meppen in die 3. Liga. Dort wird der gebürtige Hamburger nächste Saison dann auch spielen, allerdings für den SV Waldhof Mannheim.

Der SVW holt den Stürmer nämlich per Ausstiegsklausel in die Rhein-Neckar-Region. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschreiben zu können. Der SV Waldhof ist ein großer Traditionsverein, das reizt mich sehr. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass ich hier meine sportliche Zukunft sehe", sagte der 26-Jährige zu seinem Wechsel.

29. Mai, 16.12 Uhr: Bruder von Rocco Reitz wechselt zum 1. FC Magdeburg

Tony Reitz (21), der Bruder von Rocco Reitz (24), folgt seinem Familienmitglied in den Osten und heuert beim FCM an.

Alle Infos findet Ihr unter: "Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän von BVB II an Land".

Titelfoto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

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