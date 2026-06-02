Transfermarkt im Ticker: Werder Bremen lockt Spanien-Talent an die Weser
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählten Wechseln in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
2. Juni, 13.51 Uhr: Werder Bremen holt Chuki von Real Valladolid
Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben: Die Hanseaten holen Chuki (22) aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid.
Der offensive Mittelfeldspieler, der zweimal für die spanische U18 auflief, überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 34 Spielen. Der Wechsel nach Bremen ist für das Eigengewächs aus Valladolid das erste Mal, dass er seinen Heimatklub verlässt.
"Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid - den Verein meines Lebens - zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein", schwärmte der 22-Jährige entsprechend von beiden Vereinen.
2. Juni, 12.12 Uhr: SC Paderborn verpflichtet Energie Cottbus' Nyamekye Awortwie-Grant
Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga den nächsten Deal klargemacht: Energie Cottbus' Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) wechselt zu den Ostwestfalen.
Der gebürtige Tübinger kam erst im Vorjahr nach Cottbus und trug dort als Stammspieler entscheidend zum Aufstieg bei, hatte aber keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und kann sich Paderborn deshalb ablösefrei anschließen.
"Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen", schwärmte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) von seinem Neuzugang.
2. Juni, 11.33 Uhr: Hannover 96 schnappt sich Magdeburgs Jean Hugonet
Seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert Innenverteidiger Jean Hugonet (26) nicht, der 2. Bundesliga bleibt er aber trotzdem erhalten und wechselt ablösefrei zu Hannover 96.
Alle Infos zum Wechsel des Franzosen findet Ihr hier: "Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover".
1. Juni, 16.34 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich Fraser Hornby
Der VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verkündet. Vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 kommt Fraser Hornby (26) nach Niedersachsen.
Der schottische Offensivspieler wechselte 2023 nach Darmstadt und überzeugte dort unter anderem mit 25 Toren sowie zehn Vorlagen in 64 Spielen.
"Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen. Er war nicht umsonst Vizekapitän in Darmstadt. Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt", betonte Sportdirektor Pirmin Schwegler (39).
1. Juni, 12.45 Uhr: DFB-Stürmer Undav verlängert beim VfB Stuttgart
Er bleibt im Ländle: Deniz Undav (29) wird auch weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen.
Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert, inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2027. Das teilten die Schwaben selbst am Montag mit.
Damit herrscht für den DFB-Angreifer noch vor dem WM-Start Klarheit über seine sportliche Zukunft.
1. Juni, 12.15 Uhr: KSC holt Nachwuchs-Talent
Blau-Weiß statt Rot: Jason Ponente Ramirez (19) streift sich künftig das Trikot des Karlsruher SC über.
Wie der Zweitligist aus Baden am Montag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige Offensivspieler vom Nachwuchs des 1. FC Köln in die Fächerstadt. Vertragsdetails nannte der KSC nicht.
"Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt", ist sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) der Qualität seines neuen Kickers sicher.
"Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte."
1. Juni, 11.32 Uhr: Fousseny Doumbia wechselt zu Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Fousseny Doumbia (21) gesichert.
Der 21-jährige Defensivmann kommt von Eintracht Frankfurt und bleibt leihweise bis Saisonende beim Zweitliga-Aufsteiger. Das teilten die Lausitzer selbst am Montag mit.
Mehr dazu hier: "Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga"
1. Juni, 11.21 Uhr: 1. FC Heidenheim holt Marcel Costly
Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich im Angriff verstärkt.
Wie der Schwaben am Montagvormittag offiziell bekannt gaben, wechselt der offensiv flexibel einsetzbaren Marcel Costly (30) vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 an die Brenz. Der 30-Jährige unterzeichnete demnach einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029.
"Mit Marcel Costly konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit 18 Toren und zehn Assists eine absolut herausragende Saison in der 3. Liga gespielt hat", wird FCH-Boss Holger Sanwald (59) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Durch seine Variabilität - er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden - wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen."
29. Mai, 21.34 Uhr: Barcelona schnappt dem FC Bayern Anthony Gordon weg
Jetzt ist der Deal fix: Anthony Gordon (25) wechselt von Newcastle United zum FC Barcelona - und damit nicht zum FC Bayern.
Wochenlang hielten sich die Gerüchte um einen Transfer des Engländers an die Säbener Straße hartnäckig. Intern soll sich der deutsche Rekordmeister gar auf den Flügelstürmer der "Magpies" festgelegt haben. Doch am Ende war das Gesamtpaket den Münchnern wohl zu üppig.
Anders als für die eigentlich chronisch klammen Katalanen. Barça selbst spricht von 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse, von Newcastle-Seite sind 80 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen zu vernehmen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung existiert offenbar.
29. Mai, 17.20 Uhr: Bester Regionalliga-Knipser wechselt zu Waldhof Mannheim
Mit 27 Treffern in 33 Spielen ballerte Julian Ulbricht (26) den SV Meppen in die 3. Liga. Dort wird der gebürtige Hamburger nächste Saison dann auch spielen, allerdings für den SV Waldhof Mannheim.
Der SVW holt den Stürmer nämlich per Ausstiegsklausel in die Rhein-Neckar-Region. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschreiben zu können. Der SV Waldhof ist ein großer Traditionsverein, das reizt mich sehr. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass ich hier meine sportliche Zukunft sehe", sagte der 26-Jährige zu seinem Wechsel.
29. Mai, 16.12 Uhr: Bruder von Rocco Reitz wechselt zum 1. FC Magdeburg
Tony Reitz (21), der Bruder von Rocco Reitz (24), folgt seinem Familienmitglied in den Osten und heuert beim FCM an.
Alle Infos findet Ihr unter: "Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän von BVB II an Land".
29. Mai, 13.16 Uhr: Personalkarussell beim SC Paderborn
Viel Bewegung beim SC Paderborn: Am Freitag verkündete der Bundesliga-Aufsteiger gleich drei Abgänge und einen Neuzugang.
Sowohl Innenverteidiger Calvin Brackelmann (26) als auch Mittelfeldmann David Kinsombi (30) verlassen den Klub nach drei Jahren. Während Brackelmann zum FC Augsburg wechselt, ist das Ziel bei Kinsombi noch unklar. Zudem kehrt Keeper Dennis Seimen (20), der in der abgelaufenen Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen war, zu seinem Stammverein zurück. Dort soll er nach dem Abgang von Alexander Nübel (29) die Nummer eins werden.
"Alle drei haben einen enormen Wert für unseren SCP07 gehabt – sowohl sportlich als auch menschlich", verabschiedete Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) das Trio.
Neu an Bord ist dagegen ist Clemens Lippmann (19): Der Außenverteidiger kommt von Drittligist 1860 München.
29. Mai, 11.45 Uhr: SC Verl holt Amin Farouk aus Frankfurt
Der SC Verl verstärkt seine Offensive mit Amin Farouk (22), er kommt vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest.
Dort überzeugte er in der abgelaufenen Saison mit 14 Scorerpunkten in 27 Spielen, bei seinem Ausbildungsklub Wehen Wiesbaden hatte er schon einmal den Schritt in die 3. Liga geschafft.
"Mit Amin gewinnen wir einen Offensivspieler, der auf dem Flügel, aber auch im Zentrum spielen kann. Er hat eine super Technik, eine hohe Dynamik und für die gegnerische Defensive schwierig zu greifen. Charakterlich passt er perfekt zu unserem Sportclub, weil er sich hohe Ziele steckt und wir diese gemeinsam mit ihm erreichen möchten", sagte Sportvorstand Zlatko Janjic (40).
29. Mai, 11.33 Uhr: Dynamo Dresden gibt Dominik Kother an MSV Duisburg ab
Schon in der Rückrunde war Dynamo Dresdens Dominik Kother (26) an den MSV Duisburg ausgeliehen, jetzt verpflichtet der Drittligist den Linksaußen fest.
Alle Infos zum Deal findet Ihr hier: "Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden".
29. Mai, 10.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach verpflichtet ukrainischen Nationalspieler
Ein ukrainischer Nationalspieler für Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen verpflichten Yukhym Konoplya (26) von Schachtar Donezk.
Für den Rechtsverteidiger, der bereits über eine große Sammlung an nationalen Titeln verfügt, 27 Mal für die ukrainische Auswahl auflief und 2019 sogar U20-Weltmeister wurde, wird keine Ablöse fällig, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
"Ich freue mich sehr, zu Borussia zu wechseln. Es ist ein sehr großer Verein mit langer Historie und einer unglaublichen Fangemeinde. Gerade habe ich sehr viele Emotionen, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles richtig realisiert habe", zeigte sich der Neuzugang völlig begeistert von dem Bundesliga-Klub.
29. Mai, 6.28 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Leihspieler Franci Bouebari fest
Rot-Weiss Essen bastelt nach der verlorenen Relegation gegen Greuther Fürth fleißig am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Als dritter Neuzugang steht Franci Bouebari (22) fest, der in der vergangenen Saison bereits vom SC Freiburg II ausgeliehen war und nun fest verpflichtet wird.
Der Linksverteidiger startete mit Anlaufschwierigkeiten in Essen, schon sein viertes Spiel für RWE verpasste er wegen einer Suspendierung nach einer "persönlichen Verfehlung", wie Trainer Uwe Koschinat damals verkündete. Seither mauserte er sich jedoch zum Stammspieler und absolvierte insgesamt 25 Drittliga-Spiele sowie jeweils eins im DFB- und im Niederrhein-Pokal, bevor er den Saisonendspurt wegen eines Muskelbündesrisses verpasste.
Das sieht man auch in Essen: "Wir freuen uns sehr über die feste Verpflichtung von Franci. Er bringt ein spannendes Profil mit und hat sich während seiner Leih-Saison bei uns sehr positiv entwickelt und bis zu seiner Verletzung als Stammspieler etabliert. Wir sehen weiterhin noch großes Potenzial in ihm, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterentwickeln möchten", sagte Direktor Profifußball Marcus Steegmann (45).
28. Mai, 16.44 Uhr: Hallescher FC verpflichtet Tor-Granate
Der Hallesche FC hat Soufian Benyamina (36) verpflichtet. Der 36-Jährige kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Greifswalder FC.
Der Aufstiegsanwärter aus Sachsen-Anhalt verpflichtete mit dem Routinier den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23. In den vergangenen vier Jahren schoss er 60 Tore.
"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärte Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).
28. Mai, 15.59 Uhr: Paderborn angelt sich Top-Spielmacher der 3. Liga
Der SC Paderborn nimmt Kurs Bundesliga und wildert in der 3. Liga: Von der U23 der TSG Hoffenheim wechselt Top-Spielmacher Luka Duric (22) an die Pader.
SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange: "Wir freuen uns sehr, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er ist fußballerisch hervorragend bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden. Er ist ein spielintelligenter, offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler."
Duric sammelte in seiner Debütsaison der 3. Liga in 28 Einsätze 19 Torbeteiligungen, feierte zudem für die TSG-Profis im Februar seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Der in Sinsheim geborene Duric besaß bei seinem Jugendverein einen Vertrag bis 2027, eine Ablöse dürfte fällig geworden sein.
28. Mai, 13.56 Uhr: Der VfL Bochum schnappt sich Daniel Hanslik vom 1.FC Kaiserslautern
Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Daniel Hanslik (29) vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Stürmer wechselt ablösefrei an die Castroper Straße.
"Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind", sagt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL Bochum 1848. "Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben."
Hanslik selbst freut sich nach fünf Jahren auf dem Betzenberg auf die neue Herausforderung. "Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein zu unterschreiben, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum."
28. Mai, 11.49 Uhr: Hoffenheim holt Ösi-Juwel
1899 Hoffenheim vermeldet seinen dritten Zugang für die neue Saison: Aus Österreich kommt Sturm-Juwel Konstantin Aleksa. Der 19-Jährige wechselt gegen Ablöse von Austria Wien.
TSG-Sportdirektor Frank Kramer erklärt: "Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln."
Der Youngster markierte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga Österreichs als nomineller A-Junior in elf Spielen vier Tore. Für die U19 der Ösis lief er fünfmal auf.
27. Mai, 13.26 Uhr: SC Paderborn holt ersten Neuzugang nach dem Aufstieg
Zwei Tage nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat der SC Paderborn seinen ersten Neuzugang präsentiert: Der Verein verpflichtet Mittelfeldspieler Tom Baack (27) vom 1. FC Nürnberg.
Für den ist es ein steiler Aufstieg, denn erst im vergangenen Sommer war er aus der 3. Liga vom SC Verl zu den Franken gewechselt, nun zieht es ihn nach Paderborn.
"Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt. Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus. Zudem bringt er auch Führungsstärke auf und neben dem Platz mit", sagt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38).
27. Mai, 12.45 Uhr: Hansa Rostock holt Keeper von Union Berlin
Hansa Rostock verstärkt sich im Tor mit einem jungen Keeper von Union Berlin: Yannic Stein (21) wechselt von der Alten Försterei zur Kogge.
"Yannic hat sich bei uns über viele Jahre sehr gut entwickelt und stets professionell gearbeitet. Die Leihstationen haben ihm wichtige Erfahrungen gebracht, gleichzeitig war klar, dass er für seinen nächsten Schritt dauerhaft Spielzeit auf hohem Niveau benötigt. Wir haben seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung nachvollzogen und gemeinsam eine Lösung gefunden, die für alle Seiten sinnvoll ist. Wir danken Yannic für seinen Einsatz bei Union und wünschen ihm in Rostock sportlich wie persönlich nur das Beste", erklärte Horst Heldt (56), Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.
Stein wechselte im Sommer 2019 vom Nachwuchs von Viktoria Berlin zu Union, rückte in den Trainingsbetrieb der Profis auf und gehörte ab 2012 mehrfach dem Spieltagskader in der Bundesliga und dem Europapokal an, kam aber nicht zum Einsatz.
Zweimal war der an den VfB Lübeck verliehen, zuletzt stand er Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg zwischen den Pfosten. "Der Abschied aus Köpenick fällt mir wirklich nicht leicht, denn Union sowie auch Berlin waren über viele Jahre mein Zuhause. Ich habe hier eine gute Ausbildung genossen und durfte in einem Umfeld arbeiten, das mich unterstützt und gefördert hat. Die beiden Leihen haben mir gezeigt, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für meine Entwicklung ist und wie sehr ich mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe in Rostock, auf ein neues Stadion, neue Mitspieler und die Chance, mich neu zu beweisen", so Stein selbst.
27. Mai, 12.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Enzo Leopold von Hannover 96
Enzo Leopold (25) steigt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Der Mittelfeldspieler und Kapitän von Hannover 96 wechselt ablösefrei und erhält einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2030 bei den "Fohlen".
"Enzo hat sich in vier Jahren bei Hannover 96 zu einem Fixpunkt im zentralen Mittelfeld entwickelt", erklärte Borussias Sportchef Rouven Schröder (50) und fügte an: "Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist."
Nach dem verpassten Aufstieg mit den Hannoveranern, den der Klub ganz klar angestrebt hatte, geht es für Leopold dennoch in die Bundesliga. "Mein Traum war es immer, Bundesliga zu spielen. Dass es nun bei so einem großen Klub passieren wird, ist natürlich besonders. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und kann allen Fans versprechen, dass ich immer 100 Prozent gebe", so der Mittelfeldmann zu seinem Wechsel.
27. Mai, 12 Uhr: VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel
Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nach drei Jahren wird Torhüter Alexander Nübel (29) den VfB Stuttgart verlassen und nach seiner Leihe offiziell zum FC Bayern München zurückkehren.
Die Schwaben gaben seinen Abgang am Mittwoch offiziell bekannt. Bei den Bayern hat Nübel allerdings keine Zukunft, mit Juventus Turin und Manchester City sollen sich allerdings zwei hochkarätige Klubs nach dem Keeper erkundigt haben.
Das Tor des VfB soll demnächst Dennis Seimen (20) hüten, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, in der Saison 2024/25 in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zwischen den Pfosten stammt und anschließend an den SC Paderborn verliehen wurde.
Dort zeigte Seimen starke Leistungen und war einer der Garanten für den Aufstieg des Klubs in die Bundesliga, der am Montag mit einem Sieg im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg gelang.
Sommer-Transfermarkt im Ticker
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP