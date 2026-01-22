Schlägt Union Berlin noch auf dem Transfermarkt zu?

Berlin - Noch vor Weihnachten war das "Geschrei" groß, dass Union Berlin unbedingt einen verlässlichen Knipser benötigt, wenige Wochen später ist davon nichts mehr zu hören und zu lesen.

Die Union-Offensive um Marin Ljubicic (23, r.) kommt immer besser in Schwung, sodass Standardtore von Danilho Doekhi (27) zwar immer noch gern genommen werden, aber nicht mehr entscheidend sind. © Soeren Stache/dpa

Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass die Eisernen im Winter noch auf dem Transfermarkt tätig werden, um einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten.

Warum auch, wenn man bedenkt, dass von den zuletzt erzielten acht Treffern sieben von Offensivkräften markiert wurden. Zwar handelt es sich per se nicht um Stürmertore, aber letztendlich ist es ja auch eigentlich egal, ob ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein Angreifer netzt.

Denn diese Entwicklung beweist, dass die Köpenicker nicht von ihren Treffern nach Standardsituationen abhängig sind, mit denen sich ein Danilho Doekhi (27) hervorgetan hat.

"Wir treffen sogar aus dem Spiel heraus, um Gottes willen, wo soll das noch hinführen?", witzelte Steffen Baumgart (54) nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart. Nur an der Effektivität sollten seine Angreifer noch ein wenig arbeiten.

Insbesondere Andrej Ilic (25), der bislang glücklos im Abschluss agiert, aber immerhin bereits sieben Buden vorbereitet hat und mit seinem Einsatz immer wieder Räume für seine Mitspieler schafft.