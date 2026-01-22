Schlägt Union Berlin noch auf dem Transfermarkt zu?
Berlin - Noch vor Weihnachten war das "Geschrei" groß, dass Union Berlin unbedingt einen verlässlichen Knipser benötigt, wenige Wochen später ist davon nichts mehr zu hören und zu lesen.
Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass die Eisernen im Winter noch auf dem Transfermarkt tätig werden, um einen neuen Mittelstürmer zu verpflichten.
Warum auch, wenn man bedenkt, dass von den zuletzt erzielten acht Treffern sieben von Offensivkräften markiert wurden. Zwar handelt es sich per se nicht um Stürmertore, aber letztendlich ist es ja auch eigentlich egal, ob ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein Angreifer netzt.
Denn diese Entwicklung beweist, dass die Köpenicker nicht von ihren Treffern nach Standardsituationen abhängig sind, mit denen sich ein Danilho Doekhi (27) hervorgetan hat.
"Wir treffen sogar aus dem Spiel heraus, um Gottes willen, wo soll das noch hinführen?", witzelte Steffen Baumgart (54) nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart. Nur an der Effektivität sollten seine Angreifer noch ein wenig arbeiten.
Insbesondere Andrej Ilic (25), der bislang glücklos im Abschluss agiert, aber immerhin bereits sieben Buden vorbereitet hat und mit seinem Einsatz immer wieder Räume für seine Mitspieler schafft.
Neuzugänge nur bei Abgängen? Union Berlin kann es im Winter ruhig angehen lassen
Allerdings ist der Serbe in der vergangenen Saison auch erst in der Rückrunde so richtig explodiert, was die Berliner nach einer verkorksten Hinrunde dann schließlich auch zu seinem Kauf animierte.
Lediglich bei einem Abgang dürften die Köpenicker noch einmal aktiv werden, das beträfe wohl aber in erster Linie die Defensive. Die Leihe von Marin Ljubicic (23) zu Schalke 04 hätte wohl keinen Ersatz nach sich gezogen und hat sich inzwischen offenbar auch wieder zerschlagen.
Zum einen hat sich der Kroate mit zwei Treffern als Joker hervorgetan, und zum anderen ist den Knappen wohl ein Transfer-Coup mit dem alternden Superstar Edin Dzeko (39) geglückt.
Anders wäre die Lage bei kurzfristigen Abgängen von Doekhi oder Diogo Leite (26). Beide Innenverteidiger sind umworben. Leeds United hat zwischenzeitlich heftig an dem Niederländer gebaggert, während Leite vom FC Barcelona und mehreren italienischen Klubs umworben sein soll. Mittlerweile ist aber auch hier die Gerüchteküche wieder heruntergekocht.
Es ist eher wahrscheinlich, dass sich der Hauptstadtklub im Sommer auf den ablösefreien Wechsel seiner beiden Abwehr-Stars einrichten muss. Für diesen Fall wurde jetzt allerdings wohl schon vorgesorgt. Mit Zeno van den Bosch (22) sollen Horst Heldt (56) und Co. bereits den ersten Sommer-Transfer im Winter festgezurrt haben.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa