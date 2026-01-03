Hertha im Camp: Reise-Chaos, Pannen-Start ins neue Jahr

Hertha BSC entkommt dem Berliner Winter und bereitet sich im Trainingslager an der Algarve auf die Rückrunde vor. TAG24 ist live vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

Lagos (Portugal) - Ab in den Süden! Hertha BSC entkommt dem Berliner Winter und bereitet sich in Portugal auf die Rückrunde vor. TAG24 ist mit vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Stefan Leitl (48) ist ab Februar seit einem Jahr Trainer bei Hertha BSC. © Andreas Gora/dpa Für die Mission Aufstieg lässt sich der Zweitligist für knapp eine Woche - vom 3. Januar bis 10. Januar - an der Algarve nieder. Der Fahrplan: Ankunft am Samstag, erste Einheit am Sonntag, dann viel Training, der Härtest gegen Erstligist Standard Lüttich (Freitag) aus Belgien und danach geht's schon wieder zurück in die Hauptstadt. Die Anfahrt ist derweil aber alles andere als einfach: Durch den Wintereinbruch wurde der Flug gestrichen. Wann die Mannschaft nachkommt: Unklar. Hertha BSC Von der Bundesliga zum Burger-Boss: Ex-Hertha-Coach Nouri überrascht mit neuem Job Diego Demme (34) wird dann fehlen. Der Routinier klagt erneut über Schwindel, verpasste schon am Freitag den Trainingsauftakt. TAG24 ist live vor Ort und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

3. Januar, 20.47 Uhr: Flug gestrichen, Hertha später ins Trainingslager

Das hat sich Hertha aber ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Zweitligist am Samstagnachmittag entspannt gen Süden fliegen, doch der Wintereinbruch hat den Berlinern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der Eurowings-Flug EW 8640 vom BER nach Faro wurde gestrichen - als Mannschaft und Fans schon im Flieger saßen. Statt um 17.30 Uhr an der Algarve zu landen, bleibt das Team wohl nun vorerst in Berlin. Immerhin: trainiert worden wäre heute ohnehin nicht mehr. Die erste Einheit ist für Sonntag geplant - wenn das Wetter mitspielt.

3. Januar, 17.47 Uhr: Hertha gibt Kader bekannt

Bom dia! Mit zwei Stunden Verspätung ist der Ticker inklusive dutzender Hertha-Fans sicher in Portugal gelandet. Während wir noch über den Wolken waren, hat Hertha derweil den Kader veröffentlicht. Wenig überraschend fehlen Diego Demme (34), Niklas Kolbe (29) und Dawid Kownacki (28) auf der Liste. Auch Agustin Rogel (28) und Tim Hoffmann (20) mussten Zuhause bleiben. Beide gelten als Abgangskandidaten. Der wechselwillige Julian Eitschberger (21) tritt die Reise hingegen an. Profiluft schnuppern dürfen auch Soufian Gouram (19), sowie Kian Todorovic (18).

3. Januar, 12.53 Uhr: Demme verpasst Trainingslager

Das geht ja gut los. Hertha BSC wird das Trainingslager ohne Diego Demme bestreiten müssen. Der Deutsch-Italiener klagt erneut über Schwindel, fiel deshalb immer wieder wochenlang aus. Er bleibt daher in Berlin. Auch Stürmer Dawid Kownacki (28) muss erkrankt zu Hause bleiben, berichtet Bild. Der Pole soll aber nachkommen. Für Stefan Leitl sind das keine guten Nachrichten, musste er schon während der Sommer-Vorbereitung auf wichtige Spieler verzichten. Jetzt gibt's auch im neuen Jahr Verletzten-Frust.

Diego Demme (34) fällt wieder mit Schwindel aus. © Langer/dpa

3. Januar, 12 Uhr: Erste Einheit in Portugal am Sonntag

Ein letzter Gruß aus dem verschneiten Berlin, dann hebt der Ticker schonmal ab. Bei dem Schmuddel-Wetter wird auch schnell klar, warum Hertha sich lieber im Süden vorbereitet. Nach einer Laufeinheit steigt dann auch die Mannschaft bald in den Flieger. Trainiert wird dann erstmals am Sonntag.

Der Flieger ist bereit, Hertha langsam auch. © TAG24

3. Januar, 9 Uhr: Hertha trainiert noch in Berlin