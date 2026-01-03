Hertha im Camp: Demme verpasst Trainingslager, wer noch fehlt

Lagos (Portugal) - Ab in den Süden! Hertha BSC entkommt dem Berliner Winter und bereitet sich in Portugal auf die Rückrunde vor. TAG24 ist mit vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Stefan Leitl (48) ist ab Februar seit einem Jahr Trainer bei Hertha BSC. © Andreas Gora/dpa

Für die Mission Aufstieg lässt sich der Zweitligist für knapp eine Woche - vom 3. Januar bis 10. Januar - an der Algarve nieder.

Der Fahrplan: Ankunft am Samstag, erste Einheit am Sonntag, dann viel Training, der Härtest gegen Erstligist Standard Lüttich (Freitag) aus Belgien und danach geht's schon wieder zurück in die Hauptstadt.

Klar ist: Niklas Kolbe (29) wird in Berlin bleiben müssen. Der Abwehrspieler wird der Alten Dame mit einer Wadenverletzung noch einige Zeit fehlen.

Auch Diego Demme (34) kann nicht mitreisen. Der Routinier klagt erneut über Schwindel, verpasste schon am Freitag den Trainingsauftakt.

TAG24 ist live vor Ort und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.